‘Soy más fuerte que la ira’ de Elizabeth Cole o ‘Eres un chico fantástico’ de María García son dos de los cuentos para niños más vendidos de Amazon 2022. Dos títulos que cuentan historias maravillosas y estimulan valores positivos en los más pequeños

Aumenta el consumo de la lectura digital, entre niños y jóvenes, una buena noticia, porque como dijo Ernest: Hemingway. «No hay amigo tan leal como un libro».

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de libros para adolescentes que triunfan en Amazon, hoy de cuentos para niños más vendidos en Amazon.

Índice de contenidos El auge de la literatura infantil y juvenil en España Ventas de libros infantiles y juveniles ¿Qué precio medio tienen los libros infantiles y juveniles? El grupo de población que más libros consume Los cuentos para niños más vendidos en Amazon 2022 Eres un Chico Fantástico: Historias inspiradoras sobre el valor, la fuerza interior y la confianza en sí mismo - María García Tapa blanda – 24 marzo 2022 Cocodrilo (de la cuna a la luna) de Antonio Rubio Herrero Tapa dura – 21 agosto 2020 El caso del castillo encantado – Serie los Buscapistas de Teresa Blanch Soy más fuerte que la ira: Libro ilustrado acerca del manejo de la ira y cómo lidiar con las emociones de los niños (El mundo de las emociones y ... (Spanish Edition) (World of Kids Emotions) – de Elizabeth Cole Tapa blanda – 15 junio 2021 Cuentos para darle la vuelta al mundo: Libro infantil para niños y niñas a partir de 7 años que quieren cambiar el mundo – de Pol L Grau -Tapa blanda – 15 noviembre 2021 De mayor quiero ser... feliz: 6 cuentos para potenciar la positividad y autoestima de los niños (Emociones, valores y hábitos) Telma, el unicornio (Primeros Lectores - Álbum Ilustrado –Aaron Babley Hija (Tapa dura) de Ariel Andrés Almanda Cuentos Infantiles: David el Dinosaurio Hace Nuevos Amigos: Libros en Español para Niños de 2-7 Años- de Claudia Publishing| Historias para Dormir Tapa blanda – 26 enero 2022 El libro de las emociones para niñas y niños: Los cuentos del Hada Menta (Volúmenes singulares) de Gemma Lienas Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes: 100 historias de mujeres extraordinarias (Otros títulos)- Elena Favilli y Francesca Cavallo La ovejita que vino a cenar de Steve Smallman Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 (Otros títulos) de Elena Favilli y Francesca Cavalo Las jirafas no pueden bailar (Castellano - A Partir De 6 Años - Manipulativos (Libros Para Tocar Y Jugar), Pop-Ups - Pop-Ups) de Giles Andreae ¡Encuentra regalos al mejor precio!

El auge de la literatura infantil y juvenil en España

En marzo del 2018 el Observatorio de la Lectura y el Libro presentó la última actualización de su informe Los libros infantiles y juveniles en España. De este informe se pueden extraer conclusiones interesantes:

Ventas de libros infantiles y juveniles

La facturación por venta de libros en el mercado interior subió en el 2016 el 7,1% alcanzando los 277 millones de euros. Representa el 12% total del sector.

El número de ejemplares vendidos en España sumó casi 26,5 millones de euros. Los libros infantiles y juveniles representan el 16,8% del total el sector, la librería es el principal canal de ventas con el 40,5% del mercado.

¿Qué precio medio tienen los libros infantiles y juveniles?

10,47 euros, lo que significa un ligero aumento respecto al año anterior, pero siguen por debajo del precio medio de los libros en general que está en 14.74 €.

En 2016 se concedieron 9.317 ISBN a libros infantiles y juveniles, esto representa un 17,7% más que en el año anterior. Cataluña y Madrid, concentran el 73% de la oferta (con un 44 % Cataluña y un 29% Madrid).

El grupo de población que más libros consume

Los adultos los compran pero los niños y jóvenes son el grupo de población con mayor porcentaje de lectores. Los formatos digitales están ganando popularidad, ya que más del 95% de los adolescentes españoles entre 14-18 años lee en formato digital.

La edición digital en infantil y juvenil sube casi un 27% y representa el 4% del total de la edición digital.

España ha tenido malas puntuaciones en el famoso informe PISA en el pasado, por ejemplo en el 2007 en el área de lectura los resultados no fueron buenos. Sin embargo ya en el 2015 España logró 496 puntos en comprensión lectora, esto significa tress punto más que la media de la OCDE.

En la prueba PIRLS 2016 de comprensión lectora para alumnos de primaria en España, se logró una media de 528 puntos, lo que significa 11 puntos más que el año anterior. En el 2017 hubo una saga de libros que arrasó en niños hasta 10 años, los de Gerónimo Stilton y el Diario de Greg.

Los cuentos para niños más vendidos en Amazon 2022

¿Tienes que comprar algún libro para niños y estás perdida/o? Entre estos títulos puedes encontrar historias únicas que gustan mucho a los niños.

Rubén Darío dijo: “El libro es fuerza, valor, antorcha de pensamiento y manantial del amor”.Te presentamos cuentos llenos de encanto que además también transmiten valores.

En este libro de cuento la autora demuestra que los niños pueden superarse y lograr muchas cosas si creen en sí mismos.

El mensaje que transmite esta historia es: «¡Eres lo suficientemente bueno, tal y como eres! Todos los niños son grandes y pueden construir una verdadera fuerza interior, porque la confianza en uno mismo no es innata.»

El libro es ideal como introducción a la lectura independiente para niños de primaria.

La colección ‘De la cuna a la luna’ está enfocada a niños y niñas de 0 a 3 años. El formato son pictogramas poéticos o poegramas, ayuda a encontrar un ritmo de lectura para educar el ojo mientras se endulza el oído del niño.

Las ilustraciones son de Óscar Villan, Premio Nacional de Ilustración 1999. Las imágenes resaltan sobre un fondo claro, dibujos sencillos y reconocibles que atrapan la atención de los más pequeños.

¿Para qué edad es adecuado este libro? A partir de los 7 años.

¿De qué trata? Teresa Blanch nos cuenta las aventuras de Pepa y Maxi, que tienen espíritu emprendedor y les gusta descubrir misterios.

Han decidido abrir una agencia de detectives, en lo que fue la caseta abandonada de Pulgas el perro de Pepa. Su primer caso, será desvelar qué misterios encierran las paredes del castillo de la familia Vamp.

Este libro enseña a los niños a gestionar emociones. El enfado es una emoción básica, pero si se pierde el control esta emoción se vuelve destructiva. Es por eso que algunos niños pueden tener rabietas o incluso patear o romper objetos.

La autora nos cuenta que cuando los niños están enojados suelen manifestar su enojo mostrando rebeldía y mal comportamiento.

Pueden llorar, tirar cosas, rodar por el suelo o gritar. La mayoría de los padres se sienten desconcertados ante estos comportamientos. La lectura de este libro puede ayudar tanto a los niños como a los padres sobre como manejar emociones cómo el enfado.

Este libro tiene cuatro cuentos donde los niños son los protagonistas, explica estimula distintos valores:

La sinceridad, el respeto por la naturaleza, el respeto por la diversidad y la curiosidad.

¿Para qué edad está recomendado? A partir de 4 años

No se logra de un día para otro agestionar las emociones, requiere de un aprendizaje. Este libro pretende ese objetivo. Educar las emociones desde un punto de vista positivo.

Ser feliz no es estar contento cuando todo va bien, es tratar de ver lo mejor en cada momento, fijarse en lo que se tiene y disfrutar y no inquietarse por lo que aún no tenemos.

A través de estos 6 cuentos los niños aprenden temas tan importantes como: el poder de las palabras, el valor de las cosas, la actitud frente a otros, la autoestima, gestionar la frustración.

Explica conceptos que a veces no son tan fáciles de transmitir a los niños de forma fácil y visual. Un regalo maravilloso para ayudar al niño a desarrollar valores como la empatía o la confianza en sí mismo.

¿Desde que edad se recomienda este cuento? A partir de 3 años. El autor transmite un mensaje fundamental para formar la autoestima de los niños, — que a veces es frágil—. Se trata de aceptarse y quererse tal y como eres aunque ‘no esté cubierto de purpurina’.

Telma es la protagonista, y su deseo es ‘ser especial’, aprenderá que no hace falta ser un unicornio para brillar. Lo importante (aunque a veces difícil, tanto para niños como para los adultos), es valorar lo que uno es y quererse.

Las ilustraciones están muy trabajadas, un libro con encanto que transmite valores, que todo niño debe aprender para ser una persona feliz

Hija es un título corto para un libro que también se hace corto para los niños. Recomendado a partir de los 3 años. Cuenta el despertar a la vida de una niña, sus avances, sus primeras palabras…, sus sueños. Un libro lleno de emociones para compartir momentos únicos.

20 Opiniones Cuentos Infantiles: David el Dinosaurio Hace Nuevos Amigos: Libros en Español para Niños de 2-7 Años- de Claudia Publishing| Historias para Dormir Tapa blanda – 26 enero 2022 A través de este cuento, los niños vivirán una aventura maravillosa llena de bonitas imágenes que estimulan su imaginación. La historia nos sita en un bosque previo a la llegada del invierno. La osa Berta se prepara para hibernar en su cueva. Lo que Berta aún no sabe es que en su cueva tiene otro invitado, un huevo de dinosaruio de T-Rex. Cuando la osa despierta de su letargo se encontrará que el huevo se a abierto y el bebé dinosaurio está en la cueva. La osa Berta no entiende nada, mientras que David el pequeño dinosaurio, busca alguien que le acepte y sea s a amigo.

¿Desde qué edad se recomienda? A partir de 4 años, este libro recibe muy buenas valoraciones en Amazon, 4.7 sobre 5. La autora Gemma Lienas quiere como todo buen escritor no solo contar una historia, también emocionar a sus lectores.

Encontramos distintos cuentos cortos protagonizados por niños entre 3 y 7 años. En cada cuento existe una dificultad que se debe resolver. Judith, Gabriel y Eric los protagonistas reciben la ayuda del hada Menta. El libro trabaja la inteligencia emocional, la imaginación y la resolución de problemas.

Libro ilustrado para niños con historias basadas en mujeres extraordinarias como Jane Goodall, Cleopatra o Virginia Wolf.

Los cuentos típicos suelen comenzar con “el érase una vez una princesa”, estas historias de Elena Favill y Francesca Cavallo, nos acompañan para descubrir mujeres que han destacado a lo largo de la historia.

En Amazon logra 4,5 puntos sobre 5 y destacan las buenas críticas como un bonito libro de biografías femeninas inspiradoras.

conceptos que a veces no son tan fáciles de transmitir a los niños de forma fácil y visual. Un regalo maravilloso para ayudar al niño a desarrollar valores como la empatía o la confianza en sí mismo.

Cuento para niños a partir de los 3 años, que relata una bonita historia de amistad. En casa de un viejo lobo la cena habitual es una modesta sopa de verduras. Una noche alguien tocó a la puerta.

El lobo abrió la puerta y se encontró a una ovejita que se había perdido de su rebaño. El lobo no pudo evitar que esa ovejita podría ser ‘su cena’, sin embargo la ovejita solo quería ser su amiga.

Continúan las historias de grandes mujeres a lo largo de la historia. Mujeres como Rigoberta Menchú, Isadora Duncan o J. K. Rowling, la creadora de la saga de Harry Potter. Un interesante libro con la contribución de 50 ilustradoras de todo el mundo.

En este cuento conoceremos a Chufa, una espigada jirafa con un larguísimo cuello, y patas como palillos. Le encantaba masticar hojas de los árboles, pero para correr era un desastre.

Cada año se celebraba en África el ‘Baile de la Selva’, donde los animales demostraron sus habilidades cantando y bailando. ¿Qué hará Chufa si no sabe bailar?

Una historia preciosa que nos enseña lo importante de expresarnos a través del arte y de no renunciar a los sueños a pesar de los obstáculos.

¡Encuentra regalos al mejor precio!

Juguetes y juegos para todas las edades, moda para niños o videojuegos. En Amazon encontrarás millones de sugerencias a los mejores precios. Todos los días hay ofertas con descuentos que superan el 50%. solo tienes que seguir las ofertas, encontrarás móviles, monitores para PC, moda, accesorios para gamers.

Muchos artículos los puedes pedir envueltos para regalo (te saldrá la opción si está disponible). Incluye el envoltorio, una caja o bolsa apropiada para el producto, lazo decorativo y una tarjeta impresa con tu mensaje personalizado en la parte superior del paquete.

El precio de la envoltura para regalo es de unos 2,99 euros. Si no tienes tiempo y quieres que te envíen el regalo ya listo es una opción interesante.

Para los que lo quieren todo: ahorrar en gastos de envío, entregas rápidas, acceso prioritario a las ofertas, está Amazon Prime.

Este club es donde más ventajas obtienes al comprar en Amazon. El primer mes es gratis para que pruebes. Pasado el primer mes, si decides quedarte cuesta 36 euros al año, y si decides marcharte, no hay permanencia, ¡así de fácil!