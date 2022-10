¿Adivinas qué disfraces de Halloween originales incluimos en nuestra selección? Una pista: no hay vampiros, fantasmas ni tampoco calabazas. Los precios son variados, desde los 18 €.

Personajes de películas como ‘Pennywise de IT, la Máscara o El Escuadrón Suicida’, series de moda como ‘El juego del calamar’ o diseños que juegan con la ilusión óptica inspiran disfraces para sorprender.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los disfraces de Carnaval para parejas, hoy disfraces de Halloween originales 2022.

¿Cómo surgió la tradición de disfrazarse en Halloween?

En 2016, Estados Unidos el gasto en disfraces para Halloween 8,4 millones de dólares según la National Retail Foundation. Los que más disfrutan de disfrazarse en estas fechas son los niños y también los llamados ‘millennials’ (personas nacidas entre 1981 y 1995).

En España la tradición de Halloween sigue extrañando a personas que pasan de los 50-60 años. Sin embargo entre niños y adolescentes Halloween es una fiesta muy esperada.

En cientos de colegios desde la educación infantil los niños acuden con disfraces de Halloween, y lo viven como un acontecimiento divertido.

Halloween llegó para quedarse, terminado el verano este carnaval del terror es una oportunidad para disfrazarse y pasárselo bien. La tradición de disfrazarse en Halloween, nos llegó de los Estados Unidos, a través de películas como ‘Halloween’, (1978).

En aquella época nadie en España conocía ni siquiera aquella palabra ‘Halloween’. Hoy la película se ha convertido en una saga. El 19 de octubre se estrenará Halloween 2018, la película número once.

El origen de los disfraces de Halloween no proviene de los Estados Unidos, es mucho más antiguo. Fueron los celtas los que originaron esta tradición.

La cultura celta surgió en Europa Central desde el 1.400 a. C y se extendió por Irlanda, Escocia, Bretaña en Francia, Galicia y Asturias en España o la Isla de Man.

Los celtas celebraban un festival de final de verano, en honor a la cosecha, el ‘Samhain’ coincidía con la fecha de finales de octubre. Sus creencias eran animistas, así que atribuían alma a los árboles, animales y otros seres vivos.

Como el ‘Samhain’ se celebraba el 31 de octubre y era la víspera del Día de todos los Santos. Los celtas creían que era la única noche del año donde los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos dejaban de existir.

Entonces los espíritus tomaban forma humana y regresaban a la tierra. Para evitar ser reconocidos, (es decir por miedo) se vestían de blanco y se pintaban la cara para así camuflarse de los espíritus malvados.

A raíz de ‘la Gran hambruna’ irlandesa (1845-1849), miles de irlandeses emigraron a los Estados Unidos. Se llevaron con ellos sus tradiciones, como celebrar el Samhain. Pero al estar en otro país sus tradiciones se adaptaron y fueron cambiando.

En el nuevo mundo Halloween proviene del término ‘All Hallow’s Eve’ (víspera de Todos los Santos) y se convirtió en un festival donde la gente se disfrazaba y contaba historias de terror.

Disfraces de Halloween originales 2022, desde 18 €

Pennywise es una de las formas que adopta el famoso payaso de la película IT, (la primera de la saga se estrenó en 1990 , la segunda también llamada IT, fue en 2017, iT capítulo 2 (que sería la tercera en realidad) se estrenó en 2019, en 2021 llegó Pennywise: The Story of iT.

Si has visto varias películas de la saga seguro sabes lo que es IT, (pero si solo viste una como la de 1990 tal vez no lo tengas tan claro). IT es una criatura capaz de cambiar de forma, parece que aunque lleva en la tierra desde hace miles de años, proviene de otra dimensión llamada Macroverso.

No es fácil saber cuál es el aspecto real de esta criatura ya que cambia de forma a voluntad, puede ser una araña, u otros personajes, pero su favorito es el de payaso ‘’Pennywise the Dancing Clown». El disfraz lo puedes encontrar en versión masculina o en la femenina como en este caso.

‘El juego del calamar’ es una serie de Corea del Sur que narra una aventura de supervivencia. Las 456 personas que acceden a participar en el juego lo hacen para conseguir una recompensa económica. Las distintas pruebas se basan en juegos infantiles pero con un resultado mortal si no los superas.

A lo largo de los capítulos vemos a personas en situaciones desesperadas, luchando por sobrevivir. Todos los participantes han sido reunidos en una isla por una mente retorcida que sigue atento la evolución del juego.

Una muerte horrible le espera a cualquiera que falle los desafíos que se les presentan. Los que logren superar los retos podrán quedarse con la parte que les corresponde de la recompensa, 45.600 millones de libras esterlinas

Los guardias que vigilan a los participantes llevan un traje tipo mono con capucha y una máscara con una figura geométrica. La indumentaria tiene similitud con el atuendo de la ‘Casa de papel’.

Este disfraz juega con la ilusión óptica, si lo miras de frente o de lado te parece el chaval está sobre el esqueleto

En realidad es al contrario. Es el hombre quien lleva al ‘esqueleto’, porque las piernas que tocan el suelo son las del niño o chico y las otras son de pega.

y las otras son de pega. Solo tienes que rellenar las piernas falsas con trapos o papel de periódico. Luego te pones los pantalones del disfraz, (que tiene en la parte delantera la cabeza, manos y piernas del esqueleto.

La Peste Negra fue una pandemia que asoló Europa y Asia en el siglo XIV, provocó entre 80-200 millones de muertes. Los médicos que trataban la peste negra usaban una máscara distintiva con un pico en forma de pájaro. En su interior contenía flores secas lo que protegía al médico del mal olor.

El médico de la peste negra, es uno de los disfraces más comunes en el Carnaval de Venecia y sin duda todo un acierto para Halloween.