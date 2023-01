¿Desde cuándo se pueden usar las hamacas para bebés? 👶

¿Dudas sobre cuándo se pueden usar hamacas para bebés? Estas sillas están diseñadas para balancearse y calmar al bebé.

Son muy prácticas, al estar inclinadas, la gran mayoría, se puede usar desde el nacimiento. ¿Hasta cuándo? Esto depende del modelo.

Existe una amplia variedad de hamacas para bebé, algunas se pueden usar de 0-18 kilos (o sobre 4-5 años), otras permiten de 0 a 9 kg (o hasta los 8 –9 meses) y algunas son para un uso de 0-13 kg, (sobre los dos años de edad).

Las hamacas para bebé, son seguras, (de otro modo no estarían a la venta en todas las tiendas para bebés.). Tienen arneses de sujeción para que el bebé no se pueda escurrir o dar la vuelta. Aún así, no se debe dejar al bebé sin supervisión.

Una vez el bebé va creciendo algunas tienen la opción de transformarse en columpios y pueden durar hasta los 6 años. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las sillas de paseo ligeras, hoy de hamacas para bebés.

Uso seguro de las hamacas para bebés

La AAP, Academia Americana de Pediatría, destaca: que los padres deben limitar que un bebé menor de 6 meses pase mucho tiempo en cualquier hamaca, silla de coche o portabebés. Los bebés menores de 4 meses deben sentarse en la posición de balanceo más reclinada para evitar caerse y asfixiarse.

El cuello del bebé no está lo suficientemente desarrollado y no es conveniente que esté en apoyado en una misma posición mucho tiempo, (por ejemplo puede estar un par de horas pero no 4 o 5 horas seguidas).

La hamaca o columpio debe ser estable y sólido, para evitar que vuelque con facilidad. Siempre se apoyará en el suelo, nunca sobre un sofá o la cama.

Si lleva un arco superior con juguetes móviles, estos deben estar fijos, para que el bebé no pueda quitarlos fácilmente.

Los padres siempre deben asegurarse del peso máximo que soporta la hamaca, todas especifican el límite de peso. Si el peso del bebé está próximo al peso límite, es mejor comprar otro modelo de hamaca, las tienes que soportan hasta 18 kg.

Los juguetes en móviles conectados a los columpios no se deben quitar fácilmente.

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomienda siempre que sea posible, que los bebés duerman en un colchón plano y firme cada vez que duerman, tanto a la hora de la siesta como de la noche. Puedes usar la hamaca para calmar al bebé, pero cuando esté dormido lo ideal es que lo lleves a su cuna.

El uso de una hamaca durante largos períodos con bebés, podría llevar a posiciones inseguras. Por lo tanto no se debe dejar solo al bebé si está en la hamaca.

Ventajas de las hamacas para bebés

Ayuda a relajación, inducen al sueño

Según la AAP (Academia Americana de Pediatría), las hamacas y columpios infantiles pueden ser muy útiles para calmar al bebé. El movimiento de balanceo repetitivo ayuda al bebé a relajarse.

La forma de la hamaca, envolvente suave y cómoda proporciona una experiencia agradable al bebé, se sentirá seguro.

Alivio del reflujo

A menudo los bebés recién nacidos suelen tener reflujo gástrico y sufren dolor. Este trastorno suele desaparecer, pero mientras ocurre angustia mucho a los padres y al bebé. Las hamacas por su posición ligeramente inclinada favorecen el alivio de los síntomas del reflujo.

Existen modelos que se pueden usar hasta los 5-6 años

Puedes encontrar hamacas para bebés muy versátiles. Son toda una inversión al poder usarlas durante muchos años. Existen modelos que puedes utilizar hasta los 18 kg, como, la Hamaca Fisher Price Crece Conmigo. Primero como hamaca o silla fija, con una barra superior y juguetes colgantes. Más tarde se convierte en balancín y asiento para niños.

Se pueden plegar

Muchos modelos de hamacas para bebé son también plegables, lo que facilita su transporte, de un lado a otro, (o para cargarla en el coche).