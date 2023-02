¿Buscas ideas de disfraces de Carnaval 2023 para parejas? En Periodista Digital te presentamos las más divertidas, con propuestas como el disfraz de enchufe, el Gómez y Morticia Addams, o los que hacen un guiño a los años 70.

Febrero es mes de Carnaval y cada año son más parejas las que se suman a la fiesta, ¡incluso familias enteras!

En otro artículo te contamos propuestas de disfraces de Carnaval para mujeres inspirados series de televisión hoy para parejas.

¿En qué fechas se celebra el Carnaval 2023?

Del jueves 16 al miércoles 22 de febrero.

El Carnaval se celebra en todo el mundo, aunque los más conocidos son el de Río de Janeiro en Brasil, el de Venecia en Italia, el de Tenerife y Cádiz en España. Las fechas del Carnaval varían cada año ligeramente ya que van en función de la Cuaresma y esta se fija por ciclos lunares no por el calendario.

Es por esto que a veces la Semana Santa cae en marzo y otras en abril. ¿Cómo se calcula entonces? Se tiene que saber la primera luna llena después de primavera o 20 de marzo.

Lo más fácil es saber cuando cae, ‘el Miércoles de Ceniza’ de ese año, entonces contando hacia atrás enseguida sabemos las fechas del Carnaval.

Este 2023 el Miércoles de Ceniza es el→ 22 de febrero

Si contamos hacia atrás el viernes anterior a ese día → 16 de febrero es el Jueves Lardero,  o el inicio en muchos lugares de España de esta fiesta.

Jueves ‘Lardero’ en Cataluña → 16 de febrero

Viernes de Carnaval → 17 de febrero

Sábado de Carnaval → 18 de febrero

 Domingo de Carnaval → 19 de febrero

Lunes de Carnaval → 20 de febrero

Martes de Carnaval → 21 de febrero

«Miércoles de Ceniza» → 22 de febrero

Mejores disfraces de Carnaval para parejas 2023

Ya sabemos las fechas, ahora nos quedan las ideas para los disfraces. Para los que hoy tienen 40 y 50 años esta época les trae recuerdos, y para los más jóvenes los millennials nacidos entre 1982 y 2004 la estética de aquellos años les resulta divertida.

Grupos famosos en los años 80 como los ‘Hombres G’, vuelven a triunfar demostrando que lo bueno no pasa de moda.

Los disfraces que más triunfan este año son los de estética años 70 y 80 y los pijamas kigurumi. Entre nuestras propuestas hay alguna tan original que incluso no te hace falta disfraz (ideal para quien le gusta disfrutar del Carnaval pero le da pereza lo del disfraz).

Disfrazarse ya de por sí es divertido, desde la ilusión de escogerlo y preparar detalles que hay quien lo hace con más de un mes de antelación. A otros les gusta improvisar, y lo preparan ‘aprisa y corriendo’.

En Amazon puedes encontrar ya los mejores disfraces a buenos precios y te pueden llegar a casa incluso en dos o tres días. ¡No te confíes! Si lo vas dejando es posible cuando los pidas no tengas tallas.

Muy elaborado no es el atuendo, pero divertido, ‘un rato’, si te gustan los disfraces sencillos y con ‘guasa’ este es un buen candidato.

En 1991 se estrenó la película The Addams Family con gran éxito, se basaba en una serie emitida por la cadena ABC en 1964, (The Addams Family). La buena acogida de la película del 91 propició nuevas películas. Addams Family Values llegó en 1993. En 1998 Addams Family Reunión, en 2019 The Addams Family y en 2021, The Addams Family 2.

Los personajes principales:

El padre: Gómez Addams

Gómez Addams La madre: Morticia Addams

Morticia Addams El hijo; Pugsley Addams

Pugsley Addams La hija , Wednesday Addams (Miércoles en España

, Wednesday Addams (Miércoles en España El tío, Tío Fétido

Tío Fétido Abuela Addams, madre de Gómez y Fétido

Disfraz de la pareja Gómez y Morticia Addams, los disfraces se componen de:

Hombre

Chaqueta y pantalón elástico de rayas, corbata negra, cigarro de plástico y bigote adhesivo.

Mujer

Vestido de manga larga y bajo rasgado de color negro.

Otra idea original, si quieres ‘quedarte con el personal’, además de gracioso es barato.

‘Vengadores: Endgame’ se estrenó en España el 25 de abril del 2019 y fue todo un éxito. Está en la lista de películas más taquilleras de la historia junto a Avatar, Titanic o Jurassic World. Si te gusta el mundo Marvel, este disfraz es una opción a tener en cuenta.

Jumpsuit con pecho musculoso, cubrebotas y máscara

Más bien parece un disfraz para el Día de San Patricio, pero también queda chulo para carnavales.

Disfraces ideales para parejas o dúos, el huevo frito y el beicon, ¡te van a mirar seguro’.

Un clásico, disfraz de pareja egipcia, (ambos trajes valen similar cada uno sobre 39 €).

El disfraz de hombre incluye: gorro, cuello, vestido, cinturón, una cinta y par de pulseras.

El disfraz de mujer, incluye: gorro, cuello, vestido, capa, cinturón y cadenas.

Están fabricados con fibra de elastano y lycra de alta calidad , estiran y se adaptan al cuerpo, tiene un tacto suave.

, estiran y se adaptan al cuerpo, tiene un tacto suave. Se pueden lavar a máquina a 30º máximo.

Disfraces look años 70, ¡seguro ‘das la nota con ellos’.

Disfraz de mimo para pareja

¿Sabías que el mimo se originó en la antigua Grecia?, ( siglos X y IX a. C). El nombre viene de un bailarín que actuaba con una máscara y se llamaba Pantomimus, aunque sus actuaciones no eran siempre en silencio. En el Imperio Romano el mimo también fue importante en sus representaciones teatrales.

En la actualidad el mimo se ha convertido en una expresión artística de teatro en la calle. Los actores pueden ir vestidos de blanco y negro, o en ocasiones mimetizarse en forma de estatua u otro objeto inanimado.

Este disfraz para parejas incluye:

2 gorras negras

2 camisas a rayas blancas y negras

Pinturas faciales

2 suspensiones negras

2Â pares de guantes blancos

2 bandanas rojas

La camisa de rayas la puedes combinar con un pantalón negro (o falda si lo prefieres) y tendrás completo el look de mimo.

¡Original y divertido! El vino y el queso los llevarás puestos. ¿Te aburren los disfraces convencionales, echa un vistazo a precio de este disfraz para dos!

De los ‘alegres años 20’ al 2023, un disfraz con encanto.

¡Lo más divertido para el final! No tienes que disfrazarte pero ¡darás el golpe!, te vistes de como quieras y te llevas este cartón a cuestas, tiene dos orificios para la cara y cuando os apetezca sacas la cara y sonríes. Como es de cartón y no pesa, es fácil llevarlo.

