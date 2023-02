Disfraces de Carnaval originales como este de gel hidroalcohólico, o los que aprovechan la ilusión óptica para sorprender al personal, como el de «Paseando en un T-Rex o el de «Pillado por un extraterrestre».

Si te aburren los tradicionales, o no tienes tiempo para hacerte un disfraz casero, te contamos ideas originales y divertidas. ¡Con estos modelos vas a triunfar en Carnaval!

¿Cuándo empieza el Carnaval 2023? Del jueves 16 al miércoles 22 de febrero , pero ten en cuenta que en España hay lugares que comienzan sus carnavales antes, como en Santoña, en Santa Cruz de Tenerife o en Vinaròs.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos del maquillaje ‘brilli-brilli’ de la serie Euphoria. Hoy te contamos disfraces divertidos, y  las fechas del Carnaval 2022 en distintos lugares de España, por si te apetece viajar.

Fechas Carnaval 2023 en España

Oficialmente el jueves día 16 de febrero 2023 es el ‘Jueves Lardero’ y el último día es el «Miércoles de Ceniza»,—que este año cae el 22 de febrero—, inicio de la Cuaresma.

No obstante, algunos de los carnavales más conocidos de nuestro país, comienzan antes y terminan después, te contamos las fechas claves.

✔Jueves ‘Lardero’ en Cataluña → 16 de febrero

✔Viernes de Carnaval → 17 de febrero

✔Sábado de Carnaval → 18 de febrero

✔ Domingo de Carnaval → 19 de febrero

✔Lunes de Carnaval → 20 de febrero

✔Martes de Carnaval → 21 de febrero

✔ «Miércoles de Ceniza» → 22 de febrero

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2023

Uno de los más conocidos de España, considerado de Interés Turístico Internacional, es el más extenso, comenzó el 20 de enero y dura hasta el domingo 26 de marzo.

Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2023

Otro de los más famosos, el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria comienza el viernes 10 de febrero y terminará el domingo 5 de marzo.

Carnaval de Cádiz 2023

Las chirigotas y comparsas de Cádiz, demuestran que en la tierra de Camarón de la Isla, José Oneto o Paco de Lucía, hay «talento por arrobas». Sarcasmo y crítica con tal arte que solo se puede decir, «olé». También de Interés Turístico Internacional.

Las fechas, se traslada también al mes de junio en espera de una mayor ‘normalidad’ para celebrar el evento. Del jueves 16 al domingo 26 de febrero.Â

Carnaval de Santoña en Cantabria 2023

El de Santoña en Cantabria ya ha comenzado, del 3 al 25 de febrero.

Carnaval de Águilas en Murcia 2023

El Carnaval de Águilas en Murcia, declarado Fiesta turística de carácter Internacional es uno de los más largos. Se celebra habitualmente entre febrero y marzo. Este año será del 10 de febrero al 10 de marzo.Â

El ‘Entroido de Laza en Galicia’ 2023

También uno de los carnavales más extensos, del 18 al 22 de febrero.

El ‘Entroido’ de Pontevedra 2023

Desde el jueves 16 al miércoles 22 de febrero.

Carnaval de Sitges 2023

En Sitges a 35 km de Barcelona también sacan sus disfraces desde el jueves 16 de febrero al Miércoles de ceniza, el 22 de marzo.

Carnaval de Badajoz 2023

Del viernes 17 al domingo 26 de febrero.

Carnaval de Solsona en Lérida 2023

Del jueves 16 al miércoles 22 de febrero.

Carnaval de Toro en Ciudad Rodrigo, Salamanca 2023

Del viernes 17 al martes 21 de febrero.

Carnaval de Madrid 2023

Del viernes 17 al miércoles 22 de febrero

Carnaval de Segovia 2023

Del sábado 18 al domingo 26 de febrero

Carnaval de Barcelona 2023

Del jueves 16 al miércoles 22 de febrero.

Carnaval de Alicante 2023

Del viernes 17 al miércoles 22 de febrero

Carnaval de Vinaròs en Castellón 2023

Del 4 al 20 de febrero

Carnaval de Valencia 2023

Del 16 al 22 de febrero

Disfraces de Carnaval originales y divertidos

Paseando en un dinosaurio, T-Rex y disfrutando de la cara que pondrá la gente cuando te vea.

Este disfraz juega con la ilusión óptica, si lo miras de frente o de lado te parece que el hombre está sobre el dinosaurio.

En realidad es al contrario. Es el hombre quien lleva al T-Rex, porque las piernas que tocan el suelo, son las del hombre y las otras son de pega.

Muy fácil de usar, trae una fuente de alimentación incorporada con un pequeño ventilador. Coloca 4 pilas AA y en segundos el disfraz se infla contigo dentro. Dura hasta 5 horas.

Válido para altura entre 160 y 195 cm.

Este modelo está arrasando en Amazon, con una valoración de 4.5 sobre 5. ¡No se puede negar, es original y divertido!

No pesa, está fabricado en poliéster, y se hincha con un ventilador de batería, que viene incluido. Es muy sencillo, solo inserta unas 4 pilas AA, (no viene incluidas), y luego te pones el disfraz.

Durante años el gel hidroalcohólico ha protegido nuestras manos frente al coronavirus. Afortunadamente su uso ya no es tan necesario, y ya muchas personas no lo usan al entrar en un establecimiento público.

En Madrid por ejemplo se suprimió la obligación de ofrecer este gel en oficinas, conciertos, cines o teatros desde la primavera del 2022.

Este disfraz está arrasando en Amazon, tal vez porque a todos nos trae recuerdos tristes, y verlo convertido en disfraz es un poco chocante.  El disfraz viene con el envase con dispensador en forma de capucha. Debajo te puedes poner vaqueros y jersey, o pantalones y jersey de un mismo color.

Disfraz de porción de pizza, fácil de poner y quitar. No pesa, es de tejido de espuma, talla única y unisex.

No se puede negar que con este disfraz llamarás la atención, debajo te puedes poner pantalón y jersey negro. El disfraz consta del cuerpo y de una capucha a juego. Está fabricado en poliéster.

¡Las risas que vas a provocar con este look! Un traje hinchable con un perro ‘hincando el diente’ en tu trasero. Este disfraz es muy divertido si además tienes perro y lo llevas contigo también disfrazado. Fabricado en poliéster, no pesa por lo que no te coarta los movimientos.

Si te gustó la película ‘Cómo entrenar a mi dragón’, ahora puedes imitar a sus protagonistas, Hipo y Astrid montando a este dragón.

El disfraz incluye el  traje inflable incluye con un ventilador integrado, (pero el disfraz del hombre que va montado no).

¡No me digas que no te sorprende este disfraz! Jugando con las ilusiones ópticas . Lo mejor de todo, no pesa y tampoco tendrás que perder el tiempo inflando. ¡Nada de eso! Ya viene con un preparado.

Tan solo tienes que insertar 2 pilas AAA en el paquete de pilas suministrado con el disfraz. Ponte el disfraz, cierra la cremallera, y ajusta los cordones. A continuación enciende la pila y un ventilador se activa para inflar el disfraz en segundos. ¡Tus amigos van a flipar!

El disfraz es válido hasta una altura de 180 cm.

Si quieres disfrazarte en grupo en carnaval, esta es una opción perfecta. Se trata de un disfraz que viene con pegatinas para decorar de 6 maneras diferentes. Cada uno se compra su disfraz y lo personaliza para mostrar una cara o emoji distintos.

Debajo del disfraz se puede llevar pantalón y jersey negros o de un color similar.

Baratos y divertidos para disfrazarse en familia. Son de poliéster, tienes opciones para adultos o para niños.