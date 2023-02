¿Necesitas encontrar disfraces de Carnaval para niños o bebés para el 2023? En muchas guarderías o colegios organizan fiestas con motivo del Carnaval. Si no tienes tiempo de ir a comprar un disfraz o crear uno o ‘versión casera’, en Amazon tienes una oferta de disfraces para niños a buenos precios.

Triunfan los disfraces tipo pijama

Los pijamas kigurumi cosplay japoneses están de moda para Carnaval. El concepto ‘cosplay’ viene de la contracción costume y play en inglés, ‘juego de disfraces’. Hay distintos tipos como los kirigumi que usan un disfraz y una especie de máscara.

Estos pijamas, son cómodos, calentitos y divertidos y además los tienes en muchos modelos: unicornio, tigre, oso panda o jirafa. En Japón son tradicionales desde hace años, los llevan a menudo muchos jóvenes o tribus urbanas.

En Japón el Animegao Kigurumi es todo un arte, existen empresas dedicadas a la creación de diseños de disfraces. En compañías de teatro japonesas como Kemari Factory crean máscaras y disfraces que luego se incorporan a series o programas de televisión.

En los carnavales son muchos los grupos de amigos que planean comprar disfraces tipo pijama cosplay para disfrazarse en grupo. Son divertidos y bastante económicos.

¿En qué fijarse al comprar disfraces para niños?

La talla

Si la elección de la talla es importante en adultos en niños aún más, a veces las mamás compran disfraces algo más grandes para que les sirva para el año siguiente, esto en según qué disfraces puede ser contraproducente si tienes que remeter los bajos de disfraz.

Los niños no paran de moverse y pueden llegar a pisarse los bajos del pantalón del disfraz y tropezarse. La mayoría de los disfraces tiene componentes tipo polyester, esto no tiene porqué provocar ningún problema, pero mejor si el niño o bebé lleva una camiseta debajo que colocarle directamente el disfraz.

Que sea cómodo

fácil de poner y quitar, puede ser que el niño quiera disfrazarse de ‘estegosaurio’ pero tal vez haya otros disfraces de dinosaurios que sean más fáciles de encontrar y cómodos.

Un disfraz que pesa mucho no es cómodo, si tiene piezas añadidas que se puedan enganchar tampoco es cómodo y además puede ser peligroso. Si lleva tules o velos ‘tipo princesa’ procura no cuelguen demasiado siempre que queden a menos altura que las rodillas para que nunca pueda tropezar. Si son más largos cose los tules al vestido, para que no haya riesgo.

Qué el niño o bebé le guste (participe en la elección)

Que el niño o bebé le agrade el disfraz. Esto tiene una razón: hay bebés que pueden tener miedo a según qué disfraces (por ejemplo uno de mono, de lobo, hay bebés que les asusta), antes de comprarlo muéstrale fotos al bebé tienes muchas con distintos disfraces.

Si el niño o niña lo permite, aconseja, pero deja que escoja el disfraz que más le agrade. Disfrazarse es un acto lúdico para los niños estimula su imaginación y les desinhibe.

Mejores disfraces de Carnaval para niños y bebés

Suave, fácil de poner y cómodo, un disfraz que luego pueden usar como pijama o para fiestas o cumpleaños.

Disfraz de Grogu, o ‘The Child’ un iniciado Jedi sensible a la Fuerza, pertenece a la misma especie que el Gran Maestro Jedi Yoda.

El producto incluye una túnica de manga larga con tejido polar.

Gorro con orejas adjuntas y cierre suave.

Poliéster 100%

Cierre con corchete

Un bebé domador de circo con su sombrero de copa y todo.

El disfraz incluye pantalón, camiseta, gorro y patucos. Está fabricado en poliéster en un 90% y un 10% de algodón.

No incluye el látigo, si quieres puedes comprarlo aparte o hace un apaño con un mango de cartón y una cinta de raso marrón, (para evitar el bebé pueda hacerse daño con otro tipo de materiales)

Un disfraz abrigado y fácil de poner y quitar, el diseño es en forma de mono con cremallera delantera. Debajo del disfraz el bebé puede llevar pantalones y un jersey , (o según el frío que haga si el bebé va a estar en un exterior, camiseta, jersey y el disfraz).

Pensado para bebés entre 3-6 meses.

Exterior de poliéster 100%, forro de algodón 100%.

Se puede lavar a máquina a 30º máximo.

Un disfraz divertido que incluye el mono y la gorrita. Realizado en poliéster.

Tierno disfraz de borreguito, incluye vestido con capucha, medias y botines.

Por este precio no dejes escapar este precioso disfraz, ¡no hay niña que se resista!

Vestido de princesa del hielo Elsa con complementos, (trenza, tiara, guantes y varita).

con complementos, (trenza, tiara, guantes y varita). Fabricado con tela de poliéster y algodón.

Cierre con cremallera.

Tallas desde 3-10 años.

Las ranas son anfibios que viven en el agua o muy cerca, pero a diferencia de este bebe, no suelen inspirar ternura. Incluso hay ranas muy peligrosas como la rana dorada que es venenosa.

El disfraz consta de pelele, gorro y pies de ranita

Fabricado en poliéster 100%.

Un disfraz para los fans de Dragon Ball, una serie de culto, San Goku es un personaje protagonista de la serie Dragon Ball, creado po r Akira Toriyama en 1984.

Para que el niño no pase frío, puedes ponerle debajo una camiseta de manga larga o un jersey.

Un disfraz para los fans de Dragon Ball, una serie de culto,

Thor de los Avengers en versión para niños, este disfraz

El disfraz está compuesto por jumpsuit (mono) con el pecho acolchado y casco/careta. No incluye calzado. Talla T (Altura 94cm, cintura 59cm, 1-2 años) orientación aproximada.

Para los más traviesos que les gusta disfrazarse para ‘asustar’ este disfraz de lobo, muy fácil de poner y además calentito.

Disfraz de dinosaurio velociraptor , incluye mono y máscara.

Edad recomendada por el fabricante: 8 – 10 años

Este es el disfraz más barato de la lista, tan solo cuesta 6 €. Incluye el mono y sombrero.

Fabricado en poliéster.

Un disfraz divertido que hará que tu bebé sea el centro de atención. La tela es de poliéster y se puede lavar a máquina a 30º máximo.

¿Sabías que Super Mario nació en 1981?, ya tiene unos añitos. Fue en el juego Donkey Kong, pero en aquel entonces se llamaba Jumpman . Desde entonces el entrañable fontanero ha conquistado a miles de gamers. Si quieres un disfraz sencillo y divertido, esta es una buena sugerencia.

Disfraz para bebés de príncipe azul de cuento.

Incluye pantalón, camisa con cinturón y capa.

Fabricado en tela de poliéster 100%

Se puede lavar en ciclos cortos, máximo a 30º.

El personaje de las

Cuatro películas de Toy Story, un superhéroe de juguete compañero del Sheriff Woody.

El disfraz incluye un traje completo que lleva alas y capucha.

Fabricado en tela 100% de poliéster.

Un disfraz cómo deponer al ser un mono con alas y capucha.

Fabricado en tela de poliéster 100%

Lavar a mano

Vídeos con ideas de disfraces para bebés y niños

