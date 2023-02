Mejores braseros eléctricos de bajo consumo 2023 ☑️

¿Lo del brasero bajo la mesa de camilla te suena antiguo? Lo es, pero sigue vigente en el siglo XXI. Ahora los braseros, son electrodomésticos más seguros y de bajo consumo al usar el llamado ‘calor negro’.

Por ejemplo, el modelo MAVE tiene cuatro opciones de temperatura: 250, 500-700 y 900 vatios, y cuesta 32 € o el FM BL-1450 de pequeño tamaño con 450 W, con interruptor de encendido por 26 €, o el brasero anti incendios Bastilipo.

No llegan a los 1000 vatios de temperatura, (algo que superan la mayoría de los calefactores), por eso gastan menos.

¿En qué consiste el calor negro?

Pocos electrodomésticos te dan un calor tan suave y agradable como el brasero por el precio que cuestan. No están indicados para caldear toda una vivienda, pero si como apoyo para un salón, oficina o dormitorio. Algunos tienen temperaturas mínimas de 250 vatios, que es un consumo eléctrico bajo, pero al estar debajo de una mesa el calor se mantiene y resulta reconfortante.

Los que tienen ‘calor negro’ suelen ofrecer 4 temperaturas. Si enciendes una estufa o brasero verás las resistencias iluminarse en tono amarillo anaranjado.

Las distintas temperaturas se obtienen de encender toda la resistencia o partes, (salvo la mínima, que es el ‘calor negro’). En esa posición no veremos las resistencias iluminarse, al estar al mínimo, pero lo están, y proporcionan un calor muy suave, (sobre los 250 w), pero ideal para entrar en calor.

Debajo de una mesa se notará más pero también se puede usar, estando cerca. Si no tienes mesa de camilla, pero sí una mesa de centro, lo puedes usar igualmente.

Se pone debajo y para que el calor se mantenga mejor. Tienes dos opciones, o poner un mantel que no llegue hasta el suelo y cubra la mesa, (ni roce el brasero). O no poner nada y cubrir tus piernas con una manta, —estando el brasero cerca pero con una distancia de seguridad—. El calor llegará a la manta y lo notarás.

Consideraciones de seguridad al usar braseros

¡Recuerda que no debes dejarlo encendido cuando te marches! Para apagar los braseros hay que desconectar el enchufe, si está conectado a la red seguirá funcionando los interruptores que tiene son para graduar la temperatura,no tienen ‘encendido/apagado’, (en general algún modelo como el Orbegozo LO 7000 si la tiene pero los braseros ‘planos’ convencionales no)

Para tu comodidad, puedes conectar el brasero a una regleta de enchufes de las que tiene interruptor, con apagar el interruptor, listo, no te tocará ‘desenchufar’. Además como las regletas de enchufes muestran luz cuando el interruptor está encendido enseguida te darás cuenta de si tienes que apagar.

El brasero es metálico y quema, no puedes apoyar los pies encima, si tienes mascotas o niños pequeños, es importante mantenerlos alejados, o considerar otro sistema de calefacción para evitar riesgos.

Por lo mismo, no se deben cubrir con telas, (pueden estar debajo de una mesa con mantel, pero no poner la tela sobre el brasero). Hay que asegurarse de que ninguna tela pueda rozar el brasero.

Mejores braseros eléctricos 2023, (ahorro energético y precios que rondan los 25 €)

Brasero eléctrico MAVE – 4 temperaturas, con calor negro bajo consumo – 250 W

Este brasero es el que tiene opción a ‘calor negro’ con una temperatura de 250 W, aparte tiene tres opciones más: 500, 700 y 900 W. En la posición 0 es cuando está a 250 W, en la I, a 500 W y en la II a 700 W.

Tiene resistencia doble blindada, cable largo de silicona de 2.5 m.

No tiene interruptor de apagado (hay que desenchufar o conectar a una regleta de enchufes con interruptor).

Dimensiones del paquete 20 x 15 x 8 cm.

Peso: 449 gr

UNIVERSALBLUE | Brasero Halógeno | 900W | Calefactor Acero Inoxidable | 3 Potencias | 2 Elementos calefactores | Sistema de Seguridad

900W de potencia .

. 3 Potencias: Selecciona entre 400, 500 y 900W.

Selecciona entre 400, 500 y 900W. 2 elementos calefactores: De acero inoxidable.

De acero inoxidable. Indicador luminoso: Para conocer con facilidad si se encuentra o no encendido.

Para conocer con facilidad si se encuentra o no encendido. Security Soul: Equipado con protección de sobrecalentamiento.

Equipado con protección de sobrecalentamiento. Easy Surface: Ideal para habitaciones de 8m².

Ideal para habitaciones de 8m². Soul Design: Color negro y cuerpo de acero inoxidable.

FM – Brasero 900W 2 Botones Classic 900 [Clase de eficiencia energética A]

Brasero eléctrico 900W 2 botones Classic 900.

Marca: FM.

Modelo: Classic 900.

Diseñado para colocar en una mesa camilla, es una solución rápida para calentar una estancia pequeña por radiación.

4 niveles de potencia: 400 W / 500 W / 900 W / APAGADO.

Sistema: EURO HEATHER.

Interruptor luminoso.

Con resistencia blindada.

Dimensiones: 37 x 11 x 37 cm.

Cable de conexión 3 metros.

Peso: 2,2 Kg.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje: 230V.

Vivahogar Brasero Eléctrico 450/900W 35CM 3 Niveles de Potencia 400-500-900w.

Brasero eléctrico con tres opciones de temperatura y diseño de panel de abeja.

Con doble interruptor de encendido y apagado y selector de temperatura.

FM BL-1450 BRASERO F.M. ELECTR. COLGAR MESA CAMILLA, Plástico

Brasero de bajo consumo 450 W / 230 V / 50 Hz

Ideal mesa camilla

Con interruptor de encendido

Acabado de alta calidad.

Alto 22 cm

Bastilipo BET-950 Brasero Anti-Incendios, 950W, 3 potencias, 950 W, Otro, 3 Velocidades

Este modelo incorpora medidas extra de seguridad, con ventilador axial para la disipación del calor, este sistema reduce la temperatura del chasis y facilita la corriente de aire, haciendo más homogéneo el reparto del calor y mejorando su consumo.

Incorpora un dispositivo que desconecta el aparato cuando este se cubre de forma accidental, si el mantel o cualquier tela cae encima no habrá riesgo de incendio ya que se desconectará.

Potencia 450 / 500 / 950W

Sistema contra incendios

Selector de potencia 3 posiciones

Motor con ventilador axial y Reflector de calor

Conexión de 3 metros

No consumo oxigeno

Diseño y sistema patentado

Medidas: 38 x 28 x 8.5 cm

HJM 100 22020910-Brasero eléctrico (400/500/900 W), 400 W, metal

Brasero eléctrico con tres temperaturas todas de bajo consumo al estar, por debajo de 1000 w. Con sistema de reflexión, rejilla de máxima seguridad. No tiene interruptor, hay que desconectar desenchufando o conectarlo a una regleta de enchufes con interruptor.

Thulos – Brasero Eléctrico 400-900W Clase de eficiencia energética A+l

Otro modelo con sistema similar a los anteriores, tiene tres opciones de temperatura,400, 500 y 900 W, la longitud del cable es de 1.8 m, dispone de interruptores luminosos para ver si está encendido. No tiene interruptor de apagado, hay que desenchufar.

Evila GS2851 Brasero eléctrico 900W / Doble interruptor / 3Mts cable

Brasero eléctrico, con rejilla de seguridad con 2 resistencias blindadas 230V – máx. 900W cable de 1, 7 metros con 3 niveles de calefacción ø380x105mm.

Orbegozo LO 7000 Brasero Eléctrico – 400 W, dos opciones de temperatura – tiene interruptor de apagado»

Modelo compacto de Orbegozo, con potencia de 400 W, tiene dos posiciones de temperatura y también interruptor de apagado. Con rejilla de seguridad, y resistencia blindada.

Potencia: 400 W

Interruptor de 3 posiciones

Interruptor para desconexión total

Dos niveles de potencia

Resistencia blindada

Gancho incorporado

Rejilla de seguridad con diseño panel de abeja

Diseño compacto

Ideal para mesa de camilla

Medidas: 390 x 105 x 380 cm de diámetro y voltaje: 230 V ~ 50 Hz

