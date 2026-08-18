La inteligencia artificial quiere acabar con los regalos que terminan olvidados en un cajón

Elegir un regalo debería ser una tarea agradable, aunque la realidad suele parecerse bastante poco a esa idea. Cuando se acerca un cumpleaños, un aniversario o una celebración familiar, aparecen las búsquedas interminables, las decenas de pestañas abiertas y esa sensación de que, pese a tener miles de productos disponibles, resulta complicado encontrar algo que encaje realmente con la persona que lo recibirá.

Precisamente sobre esa contradicción se construye regalofacil.es, una plataforma creada por Borja Girón que utiliza inteligencia artificial para transformar algunos datos sobre el destinatario en nueve propuestas personalizadas, con la intención de reducir el tiempo dedicado a buscar y evitar recurrir, por falta de ideas, a los regalos de siempre.

Una IA que intenta entender a quién va dirigido el regalo

La propuesta parte de una idea sencilla: el problema actual no es la falta de productos, sino el exceso de alternativas sin suficiente contexto para distinguir cuáles pueden tener verdadero significado para una persona concreta. Frente a los interminables catálogos de comercio electrónico, la plataforma actúa como una especie de asesor personal de regalos.

Para utilizarla no hace falta registrarse, instalar una aplicación ni completar un cuestionario extenso, ya que el usuario introduce el nombre y apellido del destinatario, indica el acontecimiento y puede añadir información sobre sus aficiones, su web o algún perfil público en redes sociales.

Con estos datos, la inteligencia artificial analiza aspectos relacionados con sus intereses, profesión, estética o momento vital y genera las recomendaciones en aproximadamente 30 segundos.

Nueve ideas organizadas para facilitar la elección

En lugar de devolver una lista difícil de revisar, Regalo Fácil estructura sus sugerencias en tres productos físicos, tres libros y tres experiencias, una distribución que amplía las posibilidades más allá del objeto convencional y permite valorar alternativas relacionadas con diferentes facetas del destinatario.

Además, cada propuesta incorpora información pensada para facilitar la decisión, como la fotografía, el precio, las valoraciones de compradores y, especialmente, una explicación de por qué ese regalo puede encajar con la persona indicada.

La herramienta busca así evitar una situación frecuente en las compras online: acabar escogiendo apresuradamente un producto genérico después de haber dedicado demasiado tiempo a comparar alternativas.

De la inteligencia artificial empresarial a los problemas cotidianos

El proyecto refleja también una evolución interesante en la utilización de la IA, cuya presencia ha ganado terreno en ámbitos como la productividad, la creación de contenidos o el análisis de información y que ahora empieza a incorporarse a decisiones mucho más cotidianas.

“El problema no es que falten tiendas o productos en internet, es que nos falta tiempo y contexto para saber qué le hace ilusión a la otra persona. Diseñé RegaloFacil.es para que cualquier persona pueda pasar de la duda al acierto en medio minuto”, explica Borja Girón.

Ingeniero informático, consultor de negocios y creador de contenidos, Girón desarrolla también su actividad profesional a través de borjagiron.com, mientras que esta nueva plataforma traslada su experiencia tecnológica a un terreno directamente relacionado con los hábitos de consumo.

Una herramienta gratuita y accesible directamente desde el navegador

Otro de sus rasgos diferenciales es la ausencia de barreras de entrada: Regalo Fácil es gratuito, funciona directamente en el navegador y no exige crear una cuenta, por lo que puede utilizarse incluso cuando la necesidad de encontrar un regalo aparece a última hora.

La propuesta convierte así una búsqueda que habitualmente implica recorrer numerosas tiendas y catálogos en un proceso basado en contexto y personalización, mostrando cómo la inteligencia artificial empieza a encontrar aplicaciones muy concretas en pequeñas decisiones del día a día.