FITUR 2026: la Amazonía peruana presentará en Madrid su visión transformadora del turismo sostenible

El destino Rio Amazonas Iquitos Perú confirma su participación histórica en la Feria Internacional de Turismo – FITUR Madrid 2026, uno de los eventos turísticos más importantes del mundo, consolidando así la presencia de la Amazonía peruana en los principales escenarios internacionales de promoción turística.
Esta participación representa un hecho sin precedentes para Iquitos y la región Loreto, al presentarse como un destino integral que combina naturaleza, biodiversidad, cultura viva, gastronomía amazónica y un enfoque claro de sostenibilidad, posicionando al Río Amazonas como eje identitario y experiencia transformadora para el viajero global.
La presencia en FITUR es posible gracias a una articulación estratégica público-privada, entendida como un modelo imprescindible para la promoción turística de destinos emergentes con alto valor natural y cultural. Esta alianza reúne esfuerzos, recursos y visión compartida entre:
- El sector público, responsables de acuerdo a ley, de impulsar la promoción territorial, fortalecer la imagen país y garantizar la competitividad del destino.
- El sector privado organizado, liderado por la Cámara Regional de Turismo – CARETUR Loreto, empresas turísticas, operadores, hoteleros, gastronómicos y actores culturales, que aportan experiencia, innovación y productos turísticos listos para el mercado internacional.
- “FITUR no es solo una vitrina, es una oportunidad estratégica para atraer inversión, generar alianzas comerciales y posicionar a Iquitos como la puerta de entrada al Río Amazonas.
El stand del destino RIO AMAZONAS IQUITOS PERÚ (Pabellón 3 Stand 3A05) destacará por su enfoque sostenible, el uso de materiales responsables y una narrativa que pone en valor la Amazonía como territorio vivo, promoviendo un turismo responsable, regenerativo y respetuoso con las comunidades locales.
Con esta participación, Iquitos reafirma su compromiso de integrarse a los grandes circuitos turísticos internacionales, diversificar su oferta y generar mayores oportunidades económicas y sociales para la región, proyectando una Amazonía moderna, auténtica y preparada para el turismo del futuro.