¿Quién no ha degustado el delicioso sabor de una jugosa manzana? Se trata de una fruta de temporada con gran reconocimiento a nivel mundial, y en cuanto a producción, España destaca como uno de los países más sobresalientes de la Unión Europea. Gracias a este compromiso, los españoles pueden disfrutar de una amplia variedad a la hora de comprar, ya sea en su frutería online de preferencia o en una tienda física de fruta y verdura.

Dada la amplia variedad de manzana que se cosecha en todo el territorio, es posible gozar de la versatilidad que confiere esta fruta en cuanto a su uso. Y es que, podría decirse que el consumo en crudo es el preferido de muchos; no obstante, dependiendo del tipo de manzana se puede incorporar esta fruta a diversos platos y preparaciones creando una combinación perfecta para el paladar gracias a su sabor ácido y a su dulzor incomparable.

De seguro has escuchado o leído la frase: “An apple a day keeps the doctor away» (en español, una manzana al día mantiene alejado al médico). Se trata de un refrán muy popular que ha pasado de generación en generación y que sin duda hace alarde de los beneficios que ofrece esta fantástica fruta para la salud.

¿Quieres saber qué ganas al comprar manzanas? Te revelaremos los 7 beneficios extraordinarios de esta reconocida fruta.

7 beneficios extraordinarios de las manzanas

No importa si prefieres manzana granny smith, red delicious o las exquisitas manzanas fuji. Cualquiera que sea el tipo de manzana que escojas, podrás ser testigo de una larga lista de propiedades que favorecen a tu organismo en general. Por eso, queremos destacar los 7 beneficios más sorprendentes que se esconden dentro de una jugosa manzana.

Aliada para la pérdida de peso

Este es, sin duda alguna, uno de los grandes beneficios de esta fruta, ya que te permite estar satisfecho y evitar consumir calorías en exceso cuando te dispones a perder peso. Todo esto gracias a la fibra soluble conocida como pectina que abunda en la fruta y que actúa eficazmente para que la digestión sea más lenta. Ante este hecho, lo recomendable es consumirla con todo y piel, ya que es allí donde se concentra mayormente la pectina.

Además, el consumo de manzanas ayuda a la eliminación de líquidos gracias a su efecto depurativo, lo cual se refleja en una disminución de la inflamación de ciertas zonas del cuerpo. Comprar manzanas y consumirlas frecuentemente sin remordimientos es posible, ya que no contiene colesterol y es muy baja en calorías, lo cual la hace ideal para una alimentación saludable.

Mejora la digestión

Las manzanas fuji son ideales para favorecer los procesos digestivos, ya que poseen un alto contenido de fibra. Esta propiedad la convierte en la fruta ideal para aquellas personas que sufren de estreñimiento al favorecer el tránsito intestinal con el simple hecho de comerla cruda con todo y cáscara.

En aquellos casos de personas con evacuaciones frecuentes pueden optar por consumirla en forma de puré, cocida o rallada. Además, su frecuente consumo mejora las molestias causadas por la gastritis.

Gran protector del corazón

Sin duda, la manzana resulta ser una verdadera caja de sorpresas si de propiedades se habla. Y es que entre sus bondades cuenta con una acción protectora del corazón y las arterias.

Gracias a su elevada concentración de flavonoides, el colesterol malo se reduce de manera considerable, ofreciendo protección a nivel del sistema cardíaco. Por ello, se recomienda que se consuman manzanas frecuentemente a fin de disminuir las probabilidades de sufrir un infarto y mantener los niveles de colesterol en los límites normales.

Favorece la salud dental

Una manzana jugosa después de la comida favorece la salud dental, pero ¿cómo es posible? Por si no lo sabes, entre las propiedades de esta fruta se encuentra la de actuar como un blanqueador natural de las piezas dentales al mismo tiempo que evita el crecimiento bacteriano responsable de la caries.

Esto gracias a que puede arrancar la suciedad que suele acumularse en ellos sobre todo en las piezas de atrás y que estimula la producción de saliva. Así que, la próxima vez que estés fuera de casa y no puedas cepillar tus dientes come una manzana y aprovecha este gran beneficio.

Elevada cantidad de nutrientes y vitaminas

Las manzanas poseen elevada cantidad de nutrientes que son beneficiosos para nuestro organismo entre los que destacan: potasio, zinc, fósforo, hierro, calcio, nitrógeno y magnesio.

También cuentan con la presencia de diferentes aminoácidos, pectinas, ácidos del tipo oleico, málico, linoleico y glutámico. Por si fuera poco, una larga lista de vitaminas hace vida en esta fruta como son las del tipo A y C. Sin embargo, es importante hacer énfasis en que la mayoría de nutrientes y vitaminas se encuentran debajo de la corteza de la fruta, por lo que es recomendable consumirla entera sin descartar la cáscara.

Controla los niveles de glicemia

A pesar de que la fruta posee azúcares del tipo fructosa, sacarosa y glucosa, estos suelen ser asimilados muy lentamente por nuestro organismo. Por tanto, la manzana es ideal para mantener equilibrados los niveles de azúcar en sangre, ya que su valioso contenido de fibra permite que los carbohidratos se absorban lentamente evitando que se produzcan picos en los niveles de insulina.

Por eso la manzana se ha convertido en la fruta infaltable para quienes desean comer una merienda deliciosa y saludable sin poner en riesgo los niveles de glicemia e insulina.

Hidratante y diurética

Las manzanas poseen una elevada cantidad de agua en su composición, (aproximadamente un 80%), gracias a esta propiedad su consumo garantiza un estado de hidratación favorable que se ve reflejado en nuestra piel al lucir más radiante y brillante.

Posee, además, un grandioso efecto diurético que deriva de su contenido de potasio y permite contrarrestar la acción del sodio. Este último es el principal responsable de la inflamación de algunas zonas del cuerpo.

Es importante señalar que estos son los beneficios más extraordinarios que posee la manzana. No obstante, la lista es larga, así que también es preciso mencionar su elevado nivel de antioxidantes responsable de reducir el envejecimiento celular, ayudar a mejorar la memoria, proteger y cuidar cabello y uñas, al mismo tiempo que contribuye a mantener los niveles normales de la presión arterial, entre otros.

Ahora que estás enterado de todos los beneficios que esta maravillosa fruta puede aportar a tu salud, es momento de sacar tus propias conclusiones. Así que no puedes pasar por alto hacerte con unas cuantas manzanas de temporada al momento de realizar las compras en la frutería de tu preferencia.