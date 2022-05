Los looks para estar a la moda este verano

Nuestro cuerpo sabe ya que es verano y la selección de Cool The Sack es una visita obligatoria cada temporada. Con prendas que pueden con todo, no solo estarás a la última en moda sino que te ayudará a pasar las olas de calor lo mejor posible puesto que sus tejidos vienen preparados para ello.

El sol, que llama a las prendas más ligeras, tampoco está reñido con bonitos estampados o vestidos que realcen nuestra figura al completo. Así, tanto si queremos camisetas con dibujos como si lo que venimos buscando son pantalones ajustados, aquí cuentas con una importante colección a tu favor.

¿Cuáles serán las tendencias de moda para este verano?

Los looks de verano suelen ser frescos, sin demasiados atuendos para que vayamos lo más desprendidas posible pero, incluso así, cada año hay estilos que marcan la diferencia, que nos hacen sentir que es un día nuevo y que debemos estar en sintonía con las prendas que tanto nos favorecen.

Faldas atrevidas, gorras de deporte o peinados cortos pueden ser ejemplos individuales para cada mujer pero, ¿qué es lo que sienta bien a todas? ¿Qué modelos serán los que romperán esta temporada? A continuación, para que vayas haciendo una lista, te dejamos con algunos contenidos que no fallan:

Estilo beach city

El top está de vuelta. Las calles se están llenando de camisetas cortas que nos recuerdan a otro tiempo, a aquellas tardes de verano de los 90 en las que salíamos con nuestros amigos por las plazas del centro. Los clásicos de triángulo se han interpuesto a las camisetas básicas de toda la vida y nosotras estamos encantadas.

Animal print

El animal print lleva bastante tiempo con nosotros. Las camisetas con estos estampados van por temporadas y parece que este verano de 2022 no será menos. De diferentes colores, dibujos y tamaños, solo tenemos que encontrar la que más nos guste para lucirla por el paseo marítimo los próximos meses.

Falda mini

Aunque muchas chicas la usan en invierno, las faldas mini son un clásico de las noches de verano, de esas en las que vamos a salir de fiesta con nuestras amigas y queremos, además de algo fresco, una prenda que nos haga sexys. Desde el tejido denim hasta las micro, que están ambientadas en los años 90, son muchas las opciones que tenemos.

¿Te gustaría parecer una sirena?

La inspiración sirena es otro look que ha llegado a nuestras calles para romper con todos los moldes establecidos hasta la fecha. Lentejuelas, perlas o colores con tintes acuáticos son algunos ejemplos de lo que aquí venimos a comentar. Con el color azul y el verde como los grandes protagonistas, seguro que tú también quedas prendada al instante.

Pantalón palazzo

¿Te imaginas con un pantalón rollo traje este verano? Puedes que hayas escuchado que no son especialmente bonitos pero si sabes combinarlos tendrás una de las prendas estrella de los siguientes meses. Originales como pocos, si quieres romper con todas las normas que habías visto hasta ahora, este puede ser tu gran aliado.

Zuecos

En calzado se están llevando los zuecos. Con diferentes colores para elegir, solo tienes que buscar con qué combinarlos para volverte la chica más original del barrio, aquella a la que todos miran cuando pasa. Si bien todas las revistas de moda habían hablado ya de ellos, ahora cuentas con un sinfín de ideas para combinarlos.

¿Dónde puedo estar al día de las tendencias del verano 2022?

Aunque las apuestas ya están hechas, sabemos que todavía quedan unos días largos para que comience el verano y, en un giro de última hora, son muchas las cosas que pueden cambiar en nuestra moda. Atendiendo a esto, se hace fundamental que estemos conectados con aquellos medios que lanzan las últimas novedades en belleza.

La revista Marie Claire, con años en el oficio, nos informa de los contenidos más recientes relacionados con la moda, estética o peinados que están marcando sensación y que nos hacen ser la estrella de la temporada. Perfecta para estar al día de esta temática, si lo que quieres es ser la más fashion de tus amigas, aquí cuentas con una buena compañera.

En Internet contamos con cientos de blogs actualizados sobre el mundo de los complementos, las pasarelas y relacionados. Hoy, que el 90% de la población utiliza Google para informarse, cualquier cosa que busquemos está al alcance de nuestra mano y, en lo que a tendencias se refiere, hay muchos apasionados.

En definitiva, los looks para este verano 2022 no solo nos ayudan a estar a la última sino a conocer qué es lo que se está llevando y por qué gusta tanto a las chicas. Ideal para aquellas que no pierden una sola puntada, seguro que pronto das tú también con el estilo que te favorece y vas a por todas. ¿Apostamos?