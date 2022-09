Nike Tech Fleece Roundup: un revolucionario giro al tejido deportivo

En su constante afán por innovar cada día, la marca Nike apuesta también por renovar sus clásicos con un interesante giro de tuerca al tejido deportivo, dando lugar al fleece. Un tejido deportivo clásico que se reinventa bajo una visión moderna, aunando tanto el estilo como la eficiencia a la hora de hacer deporte.

¿Qué hace que Nike Tech Fleece sea la mejor colección del año?

Nike Tech Fleece supone una reinvención de cada detalle de las prendas más clásicas con el objetivo de cubrir las necesidades del día a día de los amantes del fitness. Pero también una forma de aligerar la prenda, tanto en peso como en volumen, logrando diseños aerodinámicos y ligeros que se ajustan perfectamente a los movimientos del cuerpo.

Todo ello gracias sobre todo a la espuma de felpa que se encuentra entre las capas de punto de algodón y que conforma un tejido de tres capas que, además de ser cómodo, abriga. Por su parte, la capa interior aumenta la funcionalidad de la felpa, haciendo que abrigue más, resulte más ligero y sea más transpirable que sus antecesores.

Pero esta nueva línea de Nike no sólo es cómoda y funcional, sino que también proporciona un look moderno y con estilo. Cada estilo ha sido reducido a sus elementos esenciales para reinventarlos completamente. Las mangas de todas las prendas han sido diseñadas para agilizar el movimiento a la par que se han quitado costuras y pespuntes y se han estilizado las formas. En definitiva, prendas deportivas para la vida diaria que se reinventan para ofrecer un verdadero look deportivo moderno.

Por otro lado, cabe destacar que los puños elásticos de las sudaderas clásicas han sido reemplazadas por microrribetes elásticos, que cuentan con un ajuste cómodo y ergonómico. A lo que hay que sumar las cremalleras termoselladas anchas que combinan el negro con una paleta de tonalidades grises.

¿Qué otros productos se incluyen en la línea?

Una de las prendas estrella de la colección es la Nike Tech Fleece Windrunner, una vuelta de tuerca a uno de los diseños más míticos de la marca. La encontramos con cremallera frontal, lo que permite una abertura total y con bolsillos laterales, también dotados de cremallera. El detalle final lo pone el dobladillo con un microrribete elástico. Además, hay que añadir que el diseño para mujer cuenta con aberturas en los puños para meter el dedo pulgar y cubrir la mano de manera parcial con el objetivo de protegerla mejor.

Pero también resultan muy destacables las prendas Nike Tech Fleece Track Jacket y la Nike Tech Fleece Hoodie, que se han renovado mediante un bolsillo tipo cangurotermosellado, sustituyendo las costuras de las versiones anteriores. Gracias a ello, se ha logrado un diseño más limpio, un aumento de espacio de almacenaje y un acceso más sencillo. En el lado izquierdo del pecho encontramos otro bolsillo con cremallera, muy similar al que puede verse en la Nike Destroyer Jacket, y dos bolsillos interiores ideales para guardar el smartphone u otros dispositivos móviles.

Por su parte, la sudadera sin capucha Nike Tech Fleece Crew sigue manteniendo su tradicional diseño, pero con un toque modernizado gracias al bolsillo tipo canguro que también viene termosellado. La Nike Tech Fleece Hoodie/Funnel Neck llama la atención por la amplitud del cuello, con diseño en forma de chimenea que puede utilizarse también como capucha. Además de un cordón en el cuello que puede regularse, un dobladillo ribeteado, bolsillos laterales con cremallera y aberturas en los puños como en el caso de la versión femenina de la Tech Fleece Windrunner. En cuanto a los modelos Nike Tech Fleece Hoodie/Funnel Neck y la Nike Tech Fleece Cape, se incluye una felpa algo más fina que proporciona confort a estas prendas femeninas. Y para la Nike Tech Fleece Cape, la innovación es el diseño en forma de capa asimétrica a través de la combinación de la cremallera descentrada junto con los mismos detalles. Otras opciones son la Nike Tech Fleece Azul, la Nike Tech Fleece Roja o la Nike Tech Fleece Negra.

Destacamos también el chandal Nike Tech o el pantalón Nike Tech Fleece que está preparado para las temperaturas bajas y tiene un ajuste actualizado perfecto para el día a día, y que cuenta con un ajuste holgado alrededor de la pierna y con un diseño entallado que se estrecha alrededor de la rodilla para darte una sensación de comodidad sin perder el look estilizado que tanto te gusta.

Por último, destacamos los Nike Tech Fleece Pants, que cuentan con la parte de debajo de diseño tradicional, con cintura y puños elásticos y cremalleras en el dobladillo para quitarlos y ponerlos sin que haya que descalzarse. Así como los pantalones Nike Tech Fleece Cuff Pants en su versión masculina, que cuentan con el mismo ajuste sencillo mediante un cordón que se adapta perfectamente al tamaño de la cintura, un diseño que facilita el movimiento de las rodillas y bolsillos abiertos a los lados.

¿Dónde comprar Nike Tech Fleece?

Esta nueva linea de Nike puede comprarse en la Nike Store o en tiendas online como la plataforma de StockX.