Cómo comprar aretes de diamantes: Combinación de belleza y presupuesto

Los aretes de diamantes son una de las piezas de joyería más versátiles y atemporales que puedes tener en tu joyero. Si son para ti o para hacer un buen regalo, añaden elegancia a cualquier atuendo, ya sean unos jeans con camiseta o un vestido formal. Pero por muy simples que parezcan los aretes de diamantes, elegir el par apropiado requiere tomar algunas decisiones inteligentes para garantizar que conseguirás la máxima belleza por un precio justo.

A continuación te contamos en esta guía paso a paso cómo comprar aretes de diamantes: comenzando con tu presupuesto y terminando con las piedras y el engaste correctos para que puedas lucirlos a diario con elegancia.

1. Comienza definiendo tu presupuesto

Antes de enamorarte de unos pendientes, debes establecer un presupuesto claro. Los precios de los diamantes aumentan considerablemente según el tamaño y la calidad, por lo que saber cuánto dinero te quieres gastar te ayudará a reducir rápidamente tus opciones. Un buen presupuesto para unos aretes clásicos de 1 quilate en total (0,50 quilates por pendiente) comienza entre 1,000 $ y 2,000 $, dependiendo de la calidad y el engaste.

Si tu objetivo es obtener 1 quilate por arete de diamante (peso total de 2 quilates), lo normal es que pagues significativamente más; pero todavía podría estar dentro de tus posibilidades, lo que nos lleva al siguiente punto.

2. Restar el costo del engaste

Los aretes de diamantes constan de dos partes: los diamantes en sí y el engaste de metal. Y a la hora de definir un presupuesto, lo mejor es tratar cada parte por separado.

Para la mayoría de los aretes de diamantes, una montura o engaste de oro de 14 quilates, ya sea blanco o amarillo, cuesta entre 200 $ y 300 $. Si quieres maximizar tu presupuesto para los diamantes, resta 200 $ de tu presupuesto total para cubrir el costo del engaste.

Por ejemplo:

Presupuesto total: 2,200 $.

Resta 200 $ por el engaste.

Ahora cuentas con 2,000 $ para gastar en los propios diamantes.

3. Divide el presupuesto de los diamantes entre dos

Como los aretes de diamantes se venden por pareja, realmente vas a comprar dos diamantes individuales. Y aunque no tienen que coincidir perfectamente como las piedras de compromiso, deben tener un tamaño y apariencia similares.

Por lo tanto, divide entre dos tu presupuesto para los diamantes y así podrás conocer la cantidad máxima que puedes gastarte en cada piedra. Siguiendo el ejemplo anterior:

Presupuesto para los diamantes de 2,000 $ ÷ 2 = 1,000 $ por piedra

Esto te ayudará a simplificar tu compra en una tienda online o en una joyería, ya que así puedes evaluar piedras individuales en lugar de pesos totales en quilates.

4. Concéntrate en la claridad y el color

La belleza de los aretes de diamantes se debe poder ver desde la distancia, no bajo una lupa de aumento como un anillo. Esto te ofrece más flexibilidad a la hora de elegir la claridad y el color.

Para engastes de oro blanco o platino:

Claridad: busca SI2 o superior (ligeramente incluido 2). En este nivel, cualquier defecto suele pasar desapercibido a simple vista, especialmente en los aretes de diamantes.

busca (ligeramente incluido 2). En este nivel, cualquier defecto suele pasar desapercibido a simple vista, especialmente en los aretes de diamantes. Color: elige H o superior si quieres una apariencia blanca y brillante. Los diamantes de la gama H-I siguen teniendo un aspecto perfectamente blanco en oro blanco o platino.

Para engastes de oro amarillo:

El oro amarillo ‘calienta de manera natural’ la apariencia de un diamante, lo que hace que los grados de color más bajos se vean mejor . Puedes decantarte por diamantes de color J o incluso K , lo que te ayudará a ahorrar dinero mientras al mismo tiempo tienen un aspecto encantador.

. Puedes decantarte por , lo que te ayudará a ahorrar dinero mientras al mismo tiempo tienen un aspecto encantador. La claridad puede situarse en SI2 o superior.

Recuerda que una vez que te pongas los aretes y siempre y cuando estén bien emparejados entre sí, no se notarán las pequeñas diferencias en la claridad o el color.

5. El corte sigue siendo lo importante

Incluso para los aretes de diamantes, no deberías limitarte demasiado en el corte. Un diamante bien tallado brilla más, incluso con menor color o claridad. Cuando sea posible, quédate con las calidades de corte Excelente o Muy Bueno.

Las formas de aretes de diamantes en Diamonds-USA.com/defecto.aspx son Redondas, Princesa, Marquesa y Peras.

Si prefieres piezas redondas y brillantes, la forma más clásica, prioriza el corte por encima de todo lo demás. Cuanto mejor sea el corte, los aretes de diamantes captarán más luz, independientemente del tamaño o el color.

6. Elige el estilo de engaste apropiado

La montura o engaste no solo sujeta los diamantes, sino que también influye en la comodidad y cómo se ven.

Engaste cesta de cuatro puntas: el estilo más popular, seguro y minimalista. Mantiene la piedra cerca de la oreja.

el estilo más popular, seguro y minimalista. Mantiene la piedra cerca de la oreja. Engaste de bisel: envuelve completamente el diamante en oro, ofreciendo la mayor protección. Ideal para usar a diario.

envuelve completamente el diamante en oro, ofreciendo la mayor protección. Ideal para usar a diario. Engaste Martini: forma cónica que hace que los aretes de diamantes se sitúen más cerca del lóbulo de la oreja; ideal para un perfil elegante.

Puedes elegir entre cierre a presión o con rosca. Los cierres con rosca ofrecen más seguridad, especialmente en las piedras más grandes, pero los cierres a presión son más fáciles de poner y quitar.

7. Certificado y consejos de compra

Para los anillos de compromiso, es esencial contar con piedras certificadas (de GIA o IGI). En el caso de los aretes de diamantes, especialmente para la claridad SI2 y las piedras más pequeñas, no siempre es necesario que tengan un certificado. Sin embargo, si te vas a gastar más de 1,000 $ por piedra, solicita un informe de clasificación o al menos la documentación de un joyero de buena reputación que garantice la calidad.

Todos los aretes de diamantes de Diamonds-usa.com vienen con certificados IGI o GIA

Comprar en tiendas online de confianza puede ayudarte a ahorrar dinero, pero siempre verifica las políticas de devolución y pide ver las dos piedras una al lado de la otra para asegurarte de que son una buena pareja.

Conclusión

Los aretes de diamantes ofrecen un estilo atemporal, facilidad de uso diario y un potencial de inversión inteligente. Al establecer tu presupuesto, debes tener en cuenta el engaste y elegir piedras con la claridad y grado de color apropiados para conseguir un par impresionante gastando lo justo.

Enfócate en el corte, elige un engaste que se adapte a tu estilo y recuerda que no hace falta que sean completamente perfectos. El par de aretes adecuado se caracteriza por su brillo, su simplicidad y la confianza con la que los llevas puestos.