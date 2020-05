Córdoba: Iznájar reinventa su Festival de los Balcones

Llega el mes de mayo y, con él, uno de los festivales más consolidados de la provincia de Córdoba, el Festival de los Balcones de Iznájar.

Este año, a pesar de las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno ante la crisis sanitaria del COVID-19, los vecinos de Iznájar no están dispuestos a renunciar a engalanar con flores sus patios, balcones y ventanas creando toda una explosión de color. Por ello, el ayuntamiento de Iznájar se ha afanado en reinventar y adaptar esta novena edición que, junto con su ya tradicional concurso de patios, balcones y rejas, contará con un amplio programa de actividades en torno a las flores para disfrutar desde casa durante todo el mes y que será más virtual que nunca.

“Este año nos está tocando vivir de forma muy distinta algunas de las principales citas de nuestro calendario festivo. En el caso del Festival de los Balcones de Iznájar hemos decidido mantenerlo con el objetivo de llevar a cada casa la alegría de las flores, aunque este año sea de forma virtual”, destacó, Lope Ruiz, alcalde de Iznájar.

A diferencia de anteriores ediciones, el ayuntamiento no podrá repartir de forma gratuita las más de 2.500 macetas y plantas para que los vecinos decoren estos rincones tan típicos de esta población cordobesa. Iznájar no quiere olvidarse de este mes de mayo, con la primavera en pleno apogeo, con la llegada de los primeros calores, cuando se engalanan con sus mejores colores los patios y rincones cordobeses, cuando se perfuma con los olores de gitanillas, geranios, azaleas y otras flores las plazuelas, balcones y ventanas enrejadas. Este año no se podrá pasear por sus callejuelas encaladas en blanco e ir de patio en patio, de plazuela en plazuela. Pero sí se podrá hacer un paseo virtual por las redes, por las fotos que irán colgando sus vecinos realizadas desde sus puertas y ventanas. Iznájar quiere mostrar a todo el mundo lugares como su afamado Patio de las Comedias, sus callejuelas que llevan hacia la Torre de San Rafael o a lo alto del castillo, y cómo en este mes de mayo están en su más bello esplendor.

Además, este IX Festival de los Balcones se internacionaliza y abre sus puertas al milenario arte japonés de arreglo floral, el Ikebana. Una maestra japonesa realizará una exhibición para descubrir cómo es esta tradición zen que utiliza flores cortadas, ramas, hojas, semillas y frutos. Una técnica muy delicada que requiere paciencia y que se realiza en silencio porque se trata de un acto de meditación que nos acerca de manera profunda a la naturaleza. La exhibición de Ikebana – arte floral japonés se realizará el 24 de mayo a las 12h. y podrá contemplarse a través de las redes sociales municipales.

El ayuntamiento de Iznájar también ha contado con el apoyo de la diputación provincial de Córdoba, la Mancomunidad de la Subbética, el Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética, la Estación Náutica Lago de Andalucía y con la participación de diversos colectivos asociativos de la localidad para elaborar un amplio programa que comenzará con la tradición religiosa de las Cruces de Mayo elaboradas por toda la familia, adultos y pequeños.

Posteriormente se celebrará la Romería de San Isidro en la que a través de las redes sociales del consistorio iznajeño tendrán lugar distintas actuaciones on line y habrá que vestirse para la ocasión para la “Elección del romer@ más sala@”, entre otras actividades, organizadas por las asociaciones Iznájar Joven, La alegría de Iznájar y Al compás de la antigua.

A lo largo de la segunda quincena del mes de mayo continuarán las actividades con una “Exhibición de pintura rápida” inspirada en las flores a cargo de Victoria Roldán y Antonio Flores junto con un curso virtual de “Fotografía y retoque digital” impartido por Toñi Fuentes. Además, a través de distintos vídeos, varios vecinos de Iznájar contarán sus secretos y trucos para cuidar las plantas con las que adornan posteriormente sus patios.

Una velada flamenca virtual se encargará de poner broche final a esta cita primaveral que, en ediciones anteriores, a través de las flores ofrecía a los visitantes una ruta turística para descubrir los rincones del casco antiguo e histórico de esta población cordobesa repleto de recuerdos de su pasado musulmán y medieval y que hacen de Iznájar uno de los municipios más bellos de España que en el mes de mayo incluye el olor embriagador y el vivo color de sus flores.