B-Travel cierra una edición marcada por el fomento de un turismo más responsable

Bajo el lema ‘Biajar’, que invita a viajar bien, los expositores de B-Travel 2026 han presentado propuestas orientadas hacia un modelo de turismo que apuesta por la sostenibilidad, los beneficios para la comunidad local, el respeto cultural y social y la inclusión. Desde el viernes y a pocas horas de su clausura, el evento ha recibido la visita de más de 25.000 personas que han acudido al recinto ferial de Montjuïc en busca de ofertas e información para organizar su próxima Semana Santa o las vacaciones de verano.

Los destinos nacionales y de proximidad han sido los grandes protagonistas en la edición de 2026. Así, Catalunya u otras Comunidades Autónomas como Aragón, Andalucía, Canarias, Galicia, Extremadura, La Rioja o Navarra, comunidad autónoma invitada, han despertado un gran interés entre los visitantes al salón.

En el ámbito internacional, además de la oferta de las más de 40 agencias de viaje especializadas, Sicilia, Estados Unidos y países africanos como Tanzania han figurado entre las propuestas más solicitadas por los asistentes.

El presidente del salón, Martí Sarrate, ha puesto de manifiesto “la importancia del sector turístico para la economía española y catalana” y ha afirmado que “el turismo del siglo XXI debe ser plenamente responsable con su entorno natural y social para favorecer su desestacionalización”.

En esta edición, B-Travel ha renovado el diseño de los espacios y el programa de actividades para enriquecer la experiencia del visitante con contenidos para todos los públicos y edades. La directora del salón, Laura Cardona, ha expresado que “B-Travel se ha convertido, una vez más en la gran agencia para el público catalán, ya que aquí ha podido iniciar su viaje o escapada tanto de Semana Santa como de verano”.

Gastronomía, tardeo y agenda profesional

La gastronomía ha vuelto a ser uno de los atractivos del certamen con B-Travel Gastro Fest, el espacio producido por la Associació de Gastronomía i Turisme (AGT), donde se han ofrecido productos de proximidad y kilómetro cero y en el que cientos de visitantes disfrutaron del tardeo del salón con Marc Frigola de FlaixBac como DJ.

Además de dirigirse al viajero final con contenidos diseñados para todos los públicos y edades, B-Travel ha contado con una destacada agenda de actividades para profesionales con jornadas, encuentros profesionales y un área de búsqueda de empleo como ACAVe Travel Market, el Job Market Place de Barcelona, el foro de sostenibilidad de Biosphere y Travel2Care o la jornada de viajes inclusivos LGBTQ+ de Queer Destination, entre otras.

La próxima edición de B-Travel tendrá lugar del 19 al 21 de marzo de 2027.