Activa todos tus sentidos porque llega el momento más esperado: viajar

Dejadme soñar con los ojos abiertos. Permitidme imaginar el viaje de mi vida mucho antes de empezarlo. Ha llegado la hora, una fecha marcada en el calendario para cumplir uno de mis mayores deseos: viajar.

Por fin me siento seguro, qué sensación más maravillosa, dejar atrás tonos grises y adentrarme en una paleta de colores que me lleve por destinos llenos de azules marinos, verdes naturales y ocres. Me imagino en la cubierta de un barco con los sentidos mas activos que nunca… Una mirada curiosa que descubre puertos, panorámicas e instantáneas llenas de vida y culturas por descubrir. Cada país alimenta nuestra alma y nuestra historia personal ¡Qué feliz me hace viajar!

Se agita mi respiración al notar la brisa del mar. Dejadme respirar cada instante porque esa sensación de libertad es única, nada se puede comparar. Cada respiración termina en una risa y cada risa en una carcajada. No hay forma de expresar lo que se siente cuando respiras el mundo, cuando te empapas de cada segundo y lo haces tuyo para siempre.

Ahora dejadme escuchar ese murmullo que terminó con el silencio. Diferentes idiomas que nos reciben con los brazos abiertos y que se convierten en una lengua única: la del turismo. Tonos graves de aquellos que más saben y enseñan, tonos agudos de quienes están llamados a protagonizar los próximos años. Aquí todos, adultos y pequeños, disfrutan. El viaje nos deja sonidos de chapuzones, música, declaraciones… de vida.

Pero no me quiero quedar ahí. Quiero tocar. Deslizar la mano por esa barandilla que me separa de la inmensidad del mar, acariciar con los dedos el agua de la piscina y notar las sensaciones que me deja la cama de mi camarote o una hamaca de cubierta.

Son tantas las sensaciones que sé que ha llegado el momento. Quiero saborear cada instante, probar platos exquisitos y degustar caldos en cada uno de los países. Pasar del salado al dulce en un buffet o sacar matices en un plato de alta cocina. Saborear el mundo y descubrir una gastronomía diferente.

Dejadme dejar de soñar porque es hora de empezar el viaje. Es hora de zarpar con cada una de nuestras ilusiones porque arranca el crucero de nuestra vida.

Vuelve a emocionarte mientras planeas tu próximo crucero

Siente de nuevo la brisa del mar en la cara, la emoción de descubrir un nuevo destino cada día, y de perderte por las calles mientras experimentas la cultura, la gastronomía y la libertad.

Realizar un crucero es una experiencia que conquista cada año a miles de personas; Viajes El Corte Inglés lanza su campaña Crucero Fantástico 2022 cargada de ventajas y ofertas exclusivas para los viajeros que por fin decidan escoger ese crucero con el que todo este tiempo han estado soñando.

Como agencia europea líder especialista en cruceros, animan a que los viajeros realicen sus reservas cuanto antes para que puedan escoger las mejores plazas de entre el amplio abanico de navieras disponibles y así poder disfrutar de las bellas ciudades que escode el Mediterráneo, Islas Griegas, Capitales Bálticas, Norte de Europa o Caribe. Además, ofrecen grandes ventajas; sin gastos de cancelación, reservando desde solo 60€ por persona, hasta 65% de ahorro, y muchas otras más.

Cada persona tiene su crucero, su itinerario y su forma de disfrutar, por eso es aconsejable buscar el asesoramiento de un especialista en cruceros como Viajes El Corte Inglés, que sabrá ofrecerte lo mejor para ti. Viajar en crucero es el plan ideal para todos aquellos que quieren disfrutar a bordo mientras descubren mundo sin tener que cambiar de “hotel”. Y es que todos los barcos se podrían calificar como un destino en sí mismo por las posibilidades de ocio y gastronomía que ofrecen; piscinas de olas, zonas gourmet exclusivas, salas de arte, campos de golf, parques acuáticos, pista de running, teatros, tiendas de moda, etc.

Una muy buena opción que te sugerimos es aprovechar la llegada a Barcelona en primavera de 2022 del nuevo barco más grande e innovador del mundo. El Wonder of the Seas de Royal Caribbean recorre el Mediterráneo durante 8 días con musicales de Broadway, espectáculos de baile, parque acuático con toboganes, tirolinas y la mejor gastronomía en alta mar.

Otro de los itinerarios estrella para hacer a bordo de un crucero, son los que recorren las Islas Griegas. El Costa Pacífica, de Costa Cruceros, con su régimen alimenticio de “Súper Todo Incluido”, es una opción muy recomendable; Viajes el Corte Ingles cuenta con un servicio exclusivo reservando los vuelos a Bari desde Madrid con Costa Cruceros: mostrador exclusivo en el aeropuerto y la maleta facturada hasta el camarote. La tripulación habla nuestro idioma, la diversión es en nuestro idioma y con amplios horarios de desayuno, comida y cena. Entre muchas otras ventajas que añadir al propio placer de descubrir Sicilia, Malta o Santorini. Consúltalas y descubrirás un viaje que no te querrás perder.

Y si prefieres dejarte sorprender por el encanto del lejano Oriente, te proponemos descubrir Japón a bordo de Celebrity Solstice® de la naviera premium Celebrity Cruises, con la garantía añadida de que irás acompañado de guía asistente de Viajes El Corte Inglés. Durante 15 días visitarás lugares mágicos como Shibuya, el Templo Kotokuin Gran Buda, el Santuario Shintosita Meiji Barrio Harajuku. Una experiencia inolvidable que te llevará a conocer otra cultura y un barco con un lujo lleno de modernidad.

Realizar un crucero es una forma de viajar muy gratificante y divertida. Además de conocer diferentes paisajes y culturas en un mismo viaje, los viajeros, desde el amanecer hasta el ocaso, disfrutan a lo grande con todo tipo de actividades y excursiones. En definitiva, te permite vivir experiencias con amigos, en pareja, en familia, o solo, pero siempre de la manera más cómoda y con opciones que se adaptan a todos los gustos.