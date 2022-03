Cuando la mejor opción para nuestras vacaciones es un crucero. Llega el momento de embarcar

Vision of the Seas

Es la hora. Nunca antes nuestra cabeza había imaginado tantos viajes, tantas escapadas, tanta vida. Nuestro día a día se vuelve una paleta de colores donde no hay cabida para los grises. Ahora los protagonistas son los azules que nos recuerdan al mar marcando nuestro rumbo, los marrones de una cubierta donde se respira felicidad, los blancos de un barco donde olvidarnos de nuestra rutina diaria…

Había una vez una vacaciones únicas y éste es el momento de reservar. No es fácil elegir cuando tienes la sensación de volver a estrenarte y por eso la decisión debe ser la acertada. No te la juegues, busca tu agencia de confianza, busca Viajes El Corte Inglés, y déjalo todo a cargo de los profesionales. Nos hemos dado cuenta de que las cosas importantes se resumen en una: disfrutar sin preocupaciones.

Ahora quiero cerrar los ojos para verme deslizando la mano por esa barandilla que me separa de la inmensidad del mar, acariciar con los dedos el agua de la piscina y notar las sensaciones que me deja la cama de mi camarote. El viaje no ha comenzado pero en mi cabeza ya disfruta con el crucero de mis sueños. Y es que me encanta viajar por el mundo, embarcarme en nuevas aventuras y sumergirme en las mil posibilidades que me ofrece el sector.

Hoy ya sabemos que no hay mejor manera de encontrar la felicidad que con un viaje. Puede ser por lo bien que lo estamos pasando, por las experiencias vividas, por todo lo que aprendemos cada vez que descubrimos nuevos lugares, por la cultura o sabiduría que atesoramos… la cuestión es que viajar siempre es la mejor opción. Por eso abrimos nuestra maleta y no encontramos sitio para el estrés. Podemos elegir entre dar un paseo por cubierta (si estamos en un crucero), visitar los lugares que nos apetezca o experimentar con las diferentes opciones de ocio que tenemos.

Nuestro día a día se ha complicado y toca buscar una salida para disfrutar. Rompamos la monotonía con un viaje. Llega el momento de ser el protagonista de nuestro tiempo: decidimos lo que hacemos y, lo mejor, cada día puede ser diferente. Ahora es el momento, reserva ya y embárcate en el viaje de tu vida.

Sumérgete en la semana del crucero de la mano de Viajes El Corte Inglés

Viajes El Corte Inglés no ha perdido la ilusión y, como cada año, ha lanzado su campaña “Semana del Crucero” para hacer posible que miles de personas vuelvan a viajar en alguno de los cruceros programados para el año 2022 y disfruten de las grandes ventajas que ofrece la campaña.

No dejes escapar la oportunidad y reserva ya en el increíble VISION OF THE SEAS de Royal Caribbean, donde navegarás por el Mediterráneo, recalando en Córcega, Cerdeña y el pueblo pesquero de Portofino.

Embarca en la aventura de tu vida con un barco que te ofrece actividades y actuaciones especialmente pensadas para el público español. Disfrutarás de la mejor gastronomía, llorarás de la risa con los humoristas a bordo y descubrirás los enclaves más maravillosos de Europa. Todo ello con la garantía de Viajes El Corte Inglés, número 1 en cruceros.

Reserva ahora sin gastos e cancelación y desde sólo 60€. Además si encuentras un precio mejor en Viajes El Corte Ingles ¡te lo igualan!. Y los niños o viajan gratis u obtienen grandes descuentos.

No te lo pienses más y reserva el crucero de tus sueños en Viajes El Corte Inglés.