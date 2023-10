Lugares que debes incluir en tu ruta a Santo Domingo

Hablar de Santo Domingo es hacer referencia a la capital de la República Dominicana, es una ciudad llena de historia, cultura y belleza natural, pero más que hablar de la misma, es mucho mejor vivirla al reservar tus vuelos Madrid Santo Domingo.

Debido a su encanto colonial, su ambiente vibrante y sus impresionantes paisajes, es un destino que nunca deja de sorprender a sus visitantes, por ello, vale totalmente la pena.

Si bien hay mucho por hacer y descubrir en esta fascinante ciudad, cuando el tiempo es limitado, es esencial conocer ciertos lugares emblemáticos que realmente no te puedes perder.

Parque Nacional Los Tres Ojos

El Parque Nacional Los Tres Ojos es uno de esos parajes mágicos que, después de conocerlos, te dejan con una experiencia positiva, y es que se trata de un parque que cuenta con una serie de cuevas subterráneas que albergan lagos de agua cristalina rodeados de formaciones rocosas impresionantes.

El nombre que lleva se debe a los tres lagos principales que se encuentran en su interior, además es interesante que la iluminación natural penetra en las cuevas a través de las aberturas en el techo crea un juego de luces y sombras que te dejará sin aliento, siendo uno de esos sitios que incluir en la ruta.

Entrar en el Faro de Colón

Siempre es un buen plan ir a El Faro de Colón es un monumento histórico que rinde homenaje al hombre que llegó a América de Europa, seguramente el primero del que se sabe, Cristóbal Colón. Este majestuoso faro es uno de los más grandes del continente y se encuentra ubicado en la zona costera de Santo Domingo.

Además de servir como faro, el edificio alberga un museo que exhibe artefactos relacionados con la vida y el legado de Colón. Subir al faro te brindará vistas panorámicas espectaculares de la ciudad y el mar Caribe, lo que lo convierte en un gran lugar al que ir para conocer sus aspectos.

Catedral Primada de América

La Catedral Primada de América es uno de los tesoros arquitectónicos más importantes de Santo Domingo y una de las catedrales más antiguas de América. Su construcción comenzó en 1514 y es un ejemplo sobresaliente de la arquitectura gótica y renacentista.

El interior de la catedral es igualmente maravilloso, con sus techos abovedados, vitrales y una colección de tesoros religiosos históricos, siendo que visitar la catedral es una oportunidad para explorar la rica historia religiosa y cultural de Santo Domingo.

Calle El Conde

Un gran recorrido para hacer está en la Calle El Conde, que es una calle peatonal que recorre el corazón del casco antiguo de Santo Domingo, conocido como la Zona Colonial. Esta encantadora calle está llena de tiendas, restaurantes, bares y boutiques que ofrecen una amplia gama de productos locales e internacionales.

Pasear por Calle El Conde te permitirá empaparte de la atmósfera colonial de la ciudad y descubrir joyas arquitectónicas, como la Casa de Juan Pablo Duarte y la Fortaleza de Santo Domingo, además de tener la oportunidad de hacer algo local al ir a uno de los sitios mencionados.

Fortaleza de Ozama

La Fortaleza de Ozama es una fortificación histórica que data del siglo XVI y se encuentra en la Zona Colonial. Es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad y un testimonio de su pasado colonial, por lo que es al mismo tiempo interesante.

Recorrer sus murallas, pasadizos y torres te transportará a una época en la que Santo Domingo era una de las ciudades más importantes del Nuevo Mundo, y desde aquí, también puedes disfrutar de impresionantes vistas panorámicas del río Ozama y la ciudad.

Panteón de la Patria

Si quieres ir a un sitio distinto, El Panteón de la Patria es un mausoleo que alberga los restos de los héroes nacionales de la República Dominicana. Este imponente edificio es un símbolo de la independencia del país y un lugar de gran importancia histórica y cultural.

Visitar el Panteón de la Patria es una oportunidad para rendir homenaje a los líderes y mártires que lucharon por la libertad de la nación dominicana, o simplemente ir más allá en el conocimiento de su historia, lo que es enriquecedor.

Museo de las Casas Reales

El Museo de las Casas Reales es otro tesoro histórico de la Zona Colonial de Santo Domingo. Este museo está ubicado en un edificio que solía servir como residencia de los gobernadores españoles durante la época colonial.

Aquí encontrarás una impresionante colección de artefactos y exhibiciones que narran la historia de la República Dominicana desde la llegada de Colón hasta la independencia. Es una parada imperdible para quienes deseen comprender mejor la rica herencia de la ciudad.

Malecón de Santo Domingo

No se puede obviar El Malecón de Santo Domingo, porque es imprescindible, y tiene que incluirse en tu lista de sitios para visitar en la capital dominicana. Este icónico paseo marítimo bordea la costa del mar Caribe y ofrece una experiencia única de la ciudad.

Aquí encontrarás una mezcla de tradición y modernidad, con hermosos parques, restaurantes, bares y vistas panorámicas al océano, asimismo, es un lugar ideal para pasear, hacer ejercicio o simplemente relajarse mientras contemplas el mar en el día, aunque durante las tardes y noches, el lugar cobra vida con la música en vivo y actividades culturales que reflejan la animada escena artística y musical de Santo Domingo.

Sus Hermosas Playas

Por último, pero no menos importante, no puedes visitar Santo Domingo sin disfrutar de sus hermosas playas, y es que no es de extrañar que este sea su principal atractivo, por ende, no se puede olvidar. La ciudad está ubicada en la costa del mar Caribe y ofrece una variedad de playas de arena blanca y aguas cristalinas.

Algunas de las playas más populares incluyen Boca Chica, Juan Dolio y Guayacanes. Ya sea para tomar el sol, practicar deportes acuáticos o simplemente relajarte junto al mar, las playas de Santo Domingo te ofrecen un refugio paradisíaco.