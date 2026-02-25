República Dominicana 2026: Guía completa para el viajero español

La República Dominicana ha dejado de ser solo un destino de «pulsera y playa» para convertirse en uno de los referentes turísticos más dinámicos del Caribe. Con una infraestructura renovada y una oferta que va desde el lujo de Punta Cana hasta el ecoturismo de Samaná, el país sigue atrayendo a miles de españoles cada año. Sin embargo, para que el viaje sea un éxito, es fundamental conocer las normativas actuales y algunos consejos prácticos que han cambiado en los últimos tiempos.

Documentación y Requisitos de Entrada

A diferencia de otros destinos internacionales complejos, la República Dominicana mantiene una política de puertas abiertas bastante ágil para los ciudadanos españoles, siempre que se cumplan estos tres pilares:

Pasaporte en vigor: Es el requisito básico en los vuelos a Santo Domingo. Debe tener una validez mínima de seis meses desde la fecha de entrada al país. Aunque existen excepciones temporales, no te la juegues; asegúrate de que tu documento no caduque pronto. El e-Ticket (Obligatorio): Este es el cambio más importante de los últimos años. Ya no se rellenan formularios de papel en el avión. Debes cumplimentar un formulario electrónico gratuito (e-Ticket) a través del portal oficial de la Dirección General de Migración. Este genera un código QR que deberás mostrar (en el móvil o impreso) tanto al entrar como al salir del país. Billete de vuelta: Las autoridades migratorias suelen exigir el billete de regreso a España para confirmar que tu estancia no superará los 30 días permitidos como turista (prorrogables previo pago de una tasa).

Clima y Mejor Época para Viajar

El clima dominicano es tropical, lo que significa temperaturas cálidas (entre 25°C y 30°C) durante todo el año. Sin embargo, hay dos temporadas bien diferenciadas que marcan el presupuesto y la experiencia:

Temporada Alta (Diciembre a Abril): Es la mejor época. Coincide con la estación seca, por lo que el riesgo de lluvia es mínimo y la humedad es más soportable. Es el momento ideal para visitar Punta Cana o ver las ballenas jorobadas en Samaná . Eso sí, los precios son más elevados.

Es la mejor época. Coincide con la estación seca, por lo que el riesgo de lluvia es mínimo y la humedad es más soportable. Es el momento ideal para visitar o ver las ballenas jorobadas en . Eso sí, los precios son más elevados. Temporada de Huracanes (Junio a Noviembre): Aunque el riesgo de un impacto directo es estadísticamente bajo, es la época de lluvias y tormentas tropicales. La ventaja es que los precios bajan drásticamente y los hoteles están mucho menos masificados.

Nota sobre el Sargazo: Si buscas playas de postal, recuerda que entre mayo y septiembre suele haber mayor presencia de estas algas marrones en la costa este. Elige hoteles que garanticen limpieza diaria si viajas en estas fechas.

Moneda, Propinas y Pagos

La moneda oficial es el Peso Dominicano (DOP), aunque el dólar estadounidense y el euro son ampliamente aceptados en zonas turísticas.

Cambio de divisa: En febrero de 2026, el cambio ronda los 72 pesos por cada euro . Es recomendable cambiar algo de dinero en casas de cambio locales para pequeños gastos (comida callejera o transporte público), ya que el cambio que ofrecen los hoteles suele ser menos favorable.

En febrero de 2026, el cambio ronda los . Es recomendable cambiar algo de dinero en casas de cambio locales para pequeños gastos (comida callejera o transporte público), ya que el cambio que ofrecen los hoteles suele ser menos favorable. Propinas: En los restaurantes se incluye por ley un 10% de servicio , pero es costumbre dejar un 10% adicional si la atención fue buena.

En los restaurantes se incluye por ley un , pero es costumbre dejar un si la atención fue buena. Tarjetas: En hoteles y comercios grandes puedes usar tarjetas de crédito sin problemas, pero siempre avisa a tu banco antes de viajar para evitar bloqueos por seguridad.

Salud y Seguridad: Lo que debes saber

República Dominicana es un país seguro para el turista, pero requiere aplicar el sentido común que usarías en cualquier gran ciudad.

Seguro de Viaje: No es obligatorio, pero es imprescindible. La sanidad privada de calidad en Santo Domingo o Punta Cana es extremadamente cara y no existe convenio con la Seguridad Social española. Un seguro que cubra gastos médicos y repatriación es la mejor inversión. Agua y Alimentación: Nunca bebas agua del grifo (ni siquiera para cepillarte los dientes si eres de estómago sensible). Bebe siempre agua embotellada. Ten precaución con los hielos en puestos callejeros. Seguridad vial: Si decides alquilar un coche, extrema las precauciones. La conducción en el país es algo caótica y se recomienda evitar los desplazamientos por carretera durante la noche debido a la falta de iluminación y la presencia de animales.

Consejos de «Experto» para el 2026

Conectividad: No dependas del roaming, que es carísimo. Compra una tarjeta eSIM antes de salir o una SIM local (Altice o Claro) nada más llegar al aeropuerto. Por unos 15-20 euros tendrás datos suficientes para todo el viaje.

No dependas del roaming, que es carísimo. Compra una tarjeta antes de salir o una SIM local (Altice o Claro) nada más llegar al aeropuerto. Por unos 15-20 euros tendrás datos suficientes para todo el viaje. Enchufe: Utilizan clavijas de tipo A y B (americanas de dos patas planas) y el voltaje es de 110V . Necesitarás un adaptador y verificar que tus cargadores sean compatibles con ese voltaje.

Utilizan clavijas de (americanas de dos patas planas) y el voltaje es de . Necesitarás un adaptador y verificar que tus cargadores sean compatibles con ese voltaje. Gastronomía: No te vayas sin probar el «Bandera Dominicana» (arroz, habichuelas y carne) o un buen Mangú para desayunar.

República Dominicana en 2026 sigue siendo ese paraíso accesible que tanto gusta en España, especialmente gracias a la frecuente oferta de vuelos Madrid Santo Domingo. Con el e-Ticket en el móvil y un buen protector solar, solo te queda disfrutar de la hospitalidad de su gente, que sigue siendo el verdadero tesoro de la isla.