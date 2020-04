Cinco hoteles de diseños espectaculares

Desde el lago de Como hasta Croacia, pasando por Mónaco, Grecia y Dubai, empezamos el viaje hacia cinco hoteles cuyos diseños espectaculares son el común denominador de lujo y estilo.

Royal Mirage Hotel Dubai

Talenti www.talentisrl.com

Como si hay o no hay Expo 2020, Dubai es un sitio que merece una visita con estructuras de altísimo nivel. Un ejemplo es el lujoso Royal Mirage Hotel donde brillan las colecciones de design de la marca italiana Talenti. Ubicado en la sugerente playa de Jumeirah en la calle Rey Salman Bin Abdul Aziz Al Saud, conquista el visitante con su elegancia que se refleja, evidentemente, en la decoración sobre todo de la legendaria piscina. . Entre los productos utilizados, destaca la cama de relajación Breez, resultado del genio creativo de Karim Rashid. La pureza y la simplicidad de las líneas se combinan con su comodidad y elegancia, dando vida a un objeto de diseño puro, adecuado para amueblar el espacio al aire libre de manera exclusiva.

Olivari Grand Park Hotel Rovinj

Croacia – www.olivari.it

Escondido en un bosque de pinos en el paseo marítimo con vistas a la isla de Santa Caterina y la encantadora ciudad de Rovinj, el Grand Park Hotel Rovinj es un hotel de cinco estrellas que forma parte de la cadena Maistra Hospitality Group. El diseño interior del hotel está firmado por el famoso arquitecto italiano Piero Lissoni, mientras que el arquitectónico es del estudio croata 3LHD. Con una capacidad total de 458 camas, el hotel cuenta con 198 habitaciones y 11 suites en seis pisos. Pero no solo eso, también hay un spa, playas, piscinas, restaurantes y bares. El estudio Lissoni ha prestado especial atención a la elección de los materiales que terminan las áreas internas del hotel y también a todos los pequeños detalles, como las manijas. De hecho, LINK by Piero Lissoni, creada por la iconica marca italiana Olivari, se utilizó para todas las puertas del hotel, un tirador vinculado a la idea de una estética esencial, casi un arquetipo. Increíble pensar que también una manilla pueda hacer la diferencia cuando estas de vacaciones.

Hotel Il Sereno

Lago de Como Italia Grupo Fontanot www.fontanot.es

La diseñadora española, Patricia Urquiola ha diseñado el nuevo hotel de lujo, Il Sereno que se encutras a orillas del famoso lago Como, en Italia. Una maravilla estetica que seduce el visitante sobretodo con un espectacular escaler que domina todo. En el majestuoso vestíbulo, la escalera de la marca italiana Fontanot en precioso nogal americano, se funde armoniosamente con la decoración de interiores, dando el toque de excelencia por la que la empresa italiana es famosa.

Otra escalera Fontanot hecha a medida también se ha creado para este proyecto que se ha ubicado al lado del ascensor, conectando los distintos pisos de la maravillosa estructura. El hotel «Il Sereno» ha sido seleccionado por algunos de los periódicos internacionales más prestigiosos – The New York Times, Forbes, New York Post y The Times – como uno de los 25 mejores hoteles en el mundo para visitar .y gracias a su posición privilegiada entre el lago y las montañas, la arquitectura garantiza unas vistas impresionantes y encaja perfectamente en el territorio, exaltando su belleza natural. El diseño sobrio y el servicio personalizado del espacio, fueron fuente de inspiración en la elección de los materiales: madera y piedra son los protagonistas, junto con el cobre y los textiles; el proyecto representa un verdadero oasis de bienestar que ofrece muchas comodidades exclusivas.

Four Seasons Hotel, Arion Grecia

Linea Light Group www.linealight.com

Diseño de iluminación, con atención a los detalles más pequeños del famoso estudio inglés Lighting Design International, uno de los más reconocidos y galardonados del sector, que ha elegido las soluciones interiores y exteriores de Linea Light Group para enfatizar los ambientes relajantes de este hotel de lujo de 5 estrellas. , templo del bienestar, que forma parte de la cadena Four Seasons. El Arion es, de hecho, el ágora de la relajación del Astir Palace, el lugar ideal para renacer, gracias a la naturaleza que lo rodea (un verdadero parque de 30 hectáreas cubierto de pinos), restaurantes exclusivos, playas privadas y spa, cuya filosofía está inspirada en las enseñanzas de Hipócrates. Se han utilizado varios productos de Linea Light Group: Rubber Side_Bend por el vestíbulo, el baño turco, la sauna finlandesa y la piscina; PU_C, tiras con circuito flexible y adhesivo acompaña la perfilería de los espacios; situado en el interior y en el exterior, el uplight Orma, con sus reducidas dimensiones y sus altas prestaciones lumínicas. Completan la zona externa Suelo Underwater, un uplight casi invisible pero de altas prestaciones equipado con el sistema AquaStop® e IP68, y Myia, un aplique de forma triangular con óptica de 90° y haz luminoso en ángulo recto para una iluminación homogénea de la zona exterior del hotel, de manera que se confiere un toque de clase atemporal.

Hotel de Paris, Monaco

Listone Giordano www.listonegiordano.com

Una joya entre lujo y glamour. Así se puede resumir la pequeña ciudad de Monaco y es allí que os invitamos a descubrir el clásico Hotel de Paris donde el design esta de todas parte, también de bajo de los pies. El suelo de madera de alta gama de la marca italiana Listone Giordano es una maravilla de formas y elegancia. Pisarlo, sin zapatillas, es un placer más entre los varios de un hotel ubicado en el centro y de donde es posible descubrir las ofertas del principado. Casino, playa, cruceros en el barco o un cocktail, hay infinitas posibilidades.