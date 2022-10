El restaurante Somallao Rivas reúne sus ‘platos estrella’ en una carta irrepetible

Diez años de gastronomía dan para mucho. Sobre todo en un restaurante como Somallao, en Rivas Vaciamadrid, que lleva una década siendo referencia obligada para eventos, celebraciones o encuentros empresariales en el Sureste de Madrid. El local, que desde hace unos meses luce una espectacular imagen renovada, sorprende este otoño con una carta de éxito asegurado, compuesta por los platos que más paladares han conquistado en cientos de cenas y comidas durante esta última década.

La nueva carta de Somallao es, ante todo, una celebración de la buena mesa creada junto a sus clientes habituales y quienes se acercan a este establecimiento, a pocos minutos de Madrid, para gozar de una ocasión especial. Ya sea una cena íntima de pareja, una comida familiar o un momento para reponer fuerzas después de recorrer los parajes que alberga el Parque Regional del Sureste, Somallao se convierte esta temporada en parada obligada para los amantes del buen yantar.

La carta ya incluye varias apuestas seguras desde los entrantes: desde la esqueixada de pimientos asados con perlas de bacalao hasta la ensalada de burrata al pesto genovés, la pata de pulpo plancheado con cama de puré de patata trufado o los clásicos huevos rotos con jamón, quesos con nueces o rueda de jamón ibérico con pan tumaca.

En este apartado, para abrir boca, incluyen uno de sus platos más celebrados: los callos a la madrileña, con un toque picantito, donde el chef José Luis Trigo, Alberto y el resto del equipo lucen su destreza a la hora de lograr guisos con la tradición del fuego lento y repletos de sabor. No en vano, es esta técnica culinaria uno de los principales reclamos de Somallao, donde a diario se pueden degustar, cuchara en mano, fabes con almejas, pote gallego o su famoso cocido madrileño.

Antes de bajar hasta el mar o la tierra, encontramos otras dos claves del éxito de Somallao: a saber, los risottos (esta temporada, de espinacas y gambas o boletus y jamón) y los woks, propuestas atemporales para quienes prefieren desmarcarse del menú ‘tradicional’ de cuchara y plato de pescado o de carne, pero con la seguridad de acertar en su elección.

Pero sí, también hay carne, y pescado. Con opciones para todos los gustos y apetitos, desde el ‘clásico’ solomillo de ternera a la plancha con salsa glace, patatas y verduras hasta el rabo de toro a la sevillana, el lomo de vaca trinchado o su afamada paletilla de cordero lechal asada: ese asado con ‘efecto ratatouille’ que transporta al corazón de Segovia, sin salir del área metropolitana de Madrid. Tampoco falta la caza, con el ragout de venado en salsa con toque de chocolate, una mezcla explosiva de sabores que no dejará indiferente.

Y no, no faltan los pescados (bacalao confitado a baja temperatura, uno de los clásicos que se ha ganado un puesto fijo, por derecho propio, en la carta de Somallao Rivas; el lomo de merluza al ajo, la suprema de salmón a las finas hierbas o la lubina de estero a la bilbaína de piquillo) en esta carta aniversario que concluye, como no podía ser de otra manera, con un elenco de postres ‘estrella’ caseros. En esta ‘órbita’ dulce, encontramos la torrija de pan brioche al caramelo con helado, la clásica tarta de queso, el coulant de chocolate con vainilla o el bizcocho de chocolate con frutos secos y helado.

Con esta carta, apuntan David Maestre, maître de Somallao Rivas, y el equipo de camareros del restaurante de Rivas Vaciamadrid, «queremos recordar y conservar los mejores momentos vividos por nuestros clientes, la celebración de la vida en torno a una mesa con sabores inolvidables que son la razón de que repitan una y otra vez».

Restaurante Somallao

Teléfono: 91 499 07 00

Avda. Francisco de Quevedo, 2

Rivas Vaciamadrid