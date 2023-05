Salvaje no se trata solo de ir a comer, sino de pasar una velada diferente: Davide Tomassoni

Tras la tormenta provocada por la pandemia, poco a poco retornó la normalidad y la reactivación del sector de servicios turísticos, que incluye a hoteles y restaurantes.

En los dos primeros meses de 2023, tan solo en España los turistas dejaron una derrama económica superior a los 10 mil millones de euros y se están superando los niveles existentes antes de la pandemia, lo que es una gran noticia para todos los prestadores de servicios del sector de la restauración y la hostelería, como la cadena de restaurantes Salvaje.

Salvaje tiene 25 ubicaciones en todo el mundo y un plan de crecimiento para llegar a 63 restaurantes para finales de 2026. Emplea a alrededor de mil 900 trabajadoresy tiene una facturación de $180M.

Una de las mentes detrás del éxito de Salvaje es el empresario italiano Davide Tomassoni, un emprendedor de éxito conocido internacionalmente que se ha consolidado como una representación moderna de la tradición empresarial italiana basada en el talento y la creatividad.

Tomassoni mantiene una gran actividad en múltiples sectores empresariales como el de los restaurantes, que con Salvaje se está consolidando como líder en el sector de la restauración y la hostelería a nivel internacional

-El sector global de alimentos y restaurantes está creciendo constantemente en todo el mundo. ¿Cuál fue la receta ganadora de Salvaje para emerger en un sector muy difícil?

“Salvaje es una realidad compleja, fruto de un largo camino, de mucho trabajo y experiencia. En resumen, podría mencionar tres puntos: excelente comida, atención a los detalles y a las necesidades del cliente, y sobre todo un equipo de primera, donde todos son imprescindibles.”

Tomassoni destaca que en los restaurantes de Salvaje apuntan al concepto de experiencia. Y es que “no se trata solo de ir a comer, sino de pasar una velada nueva, diferente y agradable, que sea recordada por mucho tiempo”.

El empresario enfatiza el aporte de las personas que junto a él han hecho posible la experiencia Salvaje.

“Salvaje fue creado por mi amigo y socio Alessandro Cavallera, también italiano. Creo que los italianos llevamos la buena comida en la sangre, la restauración de calidad está en nuestro ADN”, explica Tomassoni.

Y agrega: “uno de los socios fundadores es el chef Fermín Azkue: nunca he conocido a nadie que trabajara más que yo, pero creo que Fermín me gana. Evalúa y elige el perfil y personalidad de los chefs y equipo en cada lugar. Estamos en muy buenas manos”, asegura sin dudarlo.

Salvaje está situado en ubicaciones privilegiadas en metrópolis vibrantes como Dubai, Bali, Miami, Madrid, París, Londres, Nueva York o Las Vegas. Y Tomassoni destaca el hecho de que “Milán está en nuestra cartera, demostrando cuánto ha crecido la metrópoli lombarda y cómo ha ganado la atención del mundo”.

Sobre el restaurante de Madrid, hace hincapié en su ubicación con una belleza impresionante. “Tenemos una sala de bowling y un club Salvaje para los clientes que no tienen sueño y quieren continuar la noche”, refiere.

Sobre la carta de alimentos, recomienda el dumpling de champiñones, sushi dinamita, gambas rock tempura y “creo que nuestros cócteles son fantásticos. Recomiendo a todos que visiten nuestro perfil de Instagram para entender de lo que estoy hablando”.

Davide Tomassoni subraya que para tener éxito en la actualidad, importa mucho conocer muchas culturas y ser una especie de “ciudadano del mundo”.

“A veces nos quedamos estancados en el contexto que nos rodea, en nuestra zona de confort, pero poder tratar con otras culturas nos ayuda a crecer, nos permite ver la vida desde otro ángulo”.

Asimismo, afirma que la persistencia es la clave de todo: “caer, para muchos, significa fracasar, pero para mí cada caída es un paso adelante. Lo importante es aprender de los errores. Quien no cambia la fórmula siempre obtiene el mismo resultado. Quien se arriesga, aceptando cambios profundos, puede aspirar al éxito”.

La Fundación “Mentes del Futuro” es otro de los proyectos que apasionan a Davide Tomassoni, pues se trata de apoyar la educación de niños y jóvenes.

“Es un proyecto muy importante en mi vida, que me ayuda a reflexionar y no perder el foco. A veces sobrestimamos cosas que no son importantes. Somos bombardeados por publicidad donde se hace todo lo posible para convencernos de vincular nuestro valor y autoestima a los productos que consumimos. El sentido de la vida está en otra parte y ‘Mentes del Futuro’ es la representación de este credo mío”, sostiene.

Asegura que su principal meta de vida es contribuir a la evolución humana. “Me esfuerzo por ayudar al mundo a progresar: si tengo éxito, entonces puedo ayudar a mi equipo y a mis amigos a hacer lo mismo”, concluye Davide Tomassoni.