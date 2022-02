GUERRA EN DIRECTO / Las tropas de Putin entran en Kiev: los diputados esperan armados en el parlamento

Se preveía que la guerra relámpago rusa diseñada por Vladimir Putin conseguiría entrar rápido en Kiev.

A las 10 de la mañana de este 25 de febrero de 2022 los rusos consiguieron entrar en la capital ucraniana y los combates arrancaron entonces a pie de calle.

Pero hay más: a las 11.30, el diario ABC informaba de que los diputados, atrincherados en el Parlamento, habían sido provistos de armas para defenderse.

Apenas un par de horas antes, el Estado Mayor local anunciaba que estaba combatiendo en el distrito de Obolon, a sólo nueve kilómetros del centro:

Las tropas ucranianas están defendiendo posiciones en cuatro frentes a pesar de ser superadas en número; pero la entrada y toma de la capital por los rusos parece cuestión de horas.

La madrugada fue terreno para las bombas y sirenas en la capital ucraniana. Cuenta Carmen de Carlos en El Debate que «Kiev fue el objetivo de bombardeos desde la noche por todos sus flancos»:

El diario El Mundo narra los hechos en la misma línea:

La última intervención del máximo mandatario ucranio, Zelenski, fue en una dirección sobrecogedora:

Asimismo, el presidente ucraniano se esconde, asegurando que es la presa que busca Putin a través de sus tropas.

El diario ABC, a las 10.30 de la mañana del 25 de febrero, reporta al menos 137 muertos y 316 heridos ucranianos. Estas bajas son principalmente derivadas de los ataques rusos con bombardeos en Kiev, Mariupol, Odesa, Leópolis y Járkov. Presumiblemente tras la entrada de la infantería en el centro de la capital la cifra aumentará ostensiblemente.

En el mismo diario, el director Bieito Rubido explica la situación de Joe Biden y los Estados Unidos:

«Ya no quiere ser el soldado que surge en defensa de Europa. No le falta razón, pero es la evidencia de su descenso por el precipicio de la historia. Les ocurrió a otros muchos imperios. Todos tuvieron un principio y un final. Empiezas desentendiéndote de unos y terminas abandonando a los propios. Le ocurre a la Europa actual, instalada en la molicie y en la comodidad. Le llaman paz a lo que en realidad es cobardía. Ayer se fueron de Afganistán, hoy no dan la batalla en Ucrania y algún día se percatarán de que ya no son lo que creían ser».