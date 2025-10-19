La cumbre de Putin y Trump en Budapest subrayará la inoperancia de la Unión Europea y los agujeros de la OTAN

La elección de Budapest como escenario para la próxima cumbre entre Vladímir Putin y Donald Trump ha dejado perpleja a la Unión Europea y a la OTAN.

Esta reunión, impulsada por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, tiene como objetivo explorar una salida negociada al conflicto en Ucrania, aunque se excluye a los principales actores europeos de la discusión.

La cita, programada para las próximas semanas, plantea desafíos logísticos, legales y políticos que evidencian el creciente distanciamiento entre Budapest y Bruselas.

El espectáculo montado en Hungría pone al descubierto lo frágil que es Europa ante las presiones ejercidas tanto por líderes nacionales como externos.

La cumbre entre Putin y Trump, auspiciada por Orbán, resalta que Bruselas ha sido relegada a un papel secundario dentro del complejo tablero global, mientras Hungría recupera posiciones y saca pecho..

¿Por qué Budapest? El cálculo estratégico de Putin

Hungría , bajo el mando de Orbán, se ha convertido en uno de los escasos países europeos dispuestos a acoger a Putin, a pesar de que pesa sobre él una orden de arresto internacional por crímenes de guerra en Ucrania.

, bajo el mando de Orbán, se ha convertido en uno de los escasos países europeos dispuestos a acoger a Putin, a pesar de que pesa sobre él una orden de arresto internacional por crímenes de guerra en Ucrania. Orbán ha garantizado personalmente la seguridad del presidente ruso para su visita a Budapest, algo que no muchos líderes europeos estarían dispuestos a prometer.

La ubicación geográfica de Hungría, situada en el corazón del continente pero con una alineación política hacia Moscú y Washington, permite a Putin desafiar el aislamiento que le imponen tanto la UE como la OTAN. Además, puede cruzar el espacio aéreo de naciones aliadas utilizando permisos especiales o rutas alternativas.

Budapest se convierte así en un símbolo diplomático: aquí se firmó en 1994 el Memorándum de Budapest, por el cual Ucrania renunció a sus armas nucleares a cambio de garantías de seguridad que Moscú vulneró al invadir Crimea en 2014.

El significado de la cumbre para Orbán

Orbán busca posicionarse como un mediador global capaz de convocar a dos potencias nucleares en suelo europeo para discutir sobre la paz en Ucrania.

Este encuentro representa un golpe mediático para su política interna, ya que enfrenta presiones ante las próximas elecciones y el ascenso de la oposición.

La cumbre refuerza la imagen de Hungría como una «isla de paz», según palabras del propio Orbán, reivindicando así su papel independiente dentro de la UE.

A su vez, Orbán se aleja aún más de Bruselas, mostrando su lealtad tanto a Moscú como a Washington por encima de los intereses comunitarios.

Europa, espectadora impotente

La UE y la OTAN se encuentran ante una situación incómoda: este encuentro sobre la paz en Ucrania tiene lugar en territorio europeo pero sin representación comunitaria alguna.

El club europeo, que había solicitado participar en las negociaciones, queda relegado a un papel secundario. Se ve obligado a aceptar los resultados y asumir luego la reconstrucción del país ucraniano.

La ineficacia europea queda al descubierto con su incapacidad para hacer cumplir la orden de arresto contra Putin, quien se beneficia gracias a las excepciones diplomáticas otorgadas por Hungría.

Analistas advierten que esta cumbre podría profundizar las divisiones internas dentro de la UE y debilitar su política común frente a Rusia.

Un tablero geopolítico fragmentado

Actor Papel en la cumbre Beneficio esperado Putin Invitado principal Romper aislamiento e imagen fortalecida en Europa Trump Impulsor Liderar negociaciones y presionar sobre Europa Orbán Anfitrión Reforzar liderazgo y conseguir apoyo interno UE Ausente Pérdida de protagonismo y división interna OTAN Observador Riesgo de tensiones y desafíos logísticos

Este encuentro entre Putin y Trump en Hungría desafía abiertamente la unidad tanto de la UE como de la OTAN mientras continúa el conflicto en Ucrania.

La cita podría convertirse en una victoria simbólica para Putin al regresar a las negociaciones europeas y debilitar así las sanciones occidentales impuestas sobre él.

Para Trump, esta cumbre representa una oportunidad para demostrar liderazgo e investigar vías hacia una solución negociada al conflicto. Sin embargo, esta posibilidad inquieta tanto a Kiev como a sus socios europeos.

Reacciones y perspectivas

La Comisión Europea ha recibido esta noticia con cautela e insiste en que es fundamental alcanzar una «paz justa y duradera» en Ucrania.

Los partidos europeos están divididos: desde sectores más extremistas se celebra el diálogo; mientras que desde posiciones más progresistas se exige el arresto inmediato de Putin junto con un firme compromiso con Ucrania.

Expertos y diplomáticos advierten que esta cumbre podría ser utilizada por Orbán y Trump para socavar aún más la unidad europea e impulsar los intereses rusos.

El éxito o fracaso del encuentro dependerá enormemente del grado en que los líderes consigan avanzar hacia una solución negociada. Cabe recordar que tras el encuentro celebrado en Alaska el pasado agosto no hubo avances significativos.

Claves para seguir la evolución