El papa León XIV condena el “trato inhumano” a migrantes en Estados Unidos

El papa León XIV volvió a alzar la voz contra las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, al que acusó de fomentar un “trato extremadamente irrespetuoso” hacia millas de migrantes que residen en Estados Unidos.

“Tenemos que formas de tratar a las personas con humanidad”, declaró en inglés buscar a su residencia secundaria a las afueras de Roma, en una conferencia improvisada con periodistas.

Aunque reconoció el derecho soberano de cada país a controlar sus fronteras, subrayó que “muchas personas que vivían una buena vida, desde hacía 10, 15 o 20 años, fueron tratadas con extrema rudeza”. León XIV reiteró así un mensaje centrado en la dignidad humana, uno de los pilares del magisterio social de la Iglesia católica.

El pontífice, elegido en mayo pasado y considerado un moderado reformista, pidió a “todo el pueblo de Estados Unidos que escuche a la Conferencia Episcopal Católica”, la cual emitió una inusual declaración solicitando poner fin al “clima de miedo” que —según su nota— afecta tanto a indocumentados como a comunidades enteras de origen latino.

Esta nueva intervención confirma el creciente distanciamiento entre el Vaticano y la Casa Blanca. León XIV, sucesor de Francisco, ha adoptado una postura más directa en materia de derechos humanos y migración, marcando un estilo pastoral similar al de su predecesor, pero con una retórica más frontal hacia las políticas conservadoras de Washington.

Tensión con Estados Unidos por Nigeria

El papa también se refirió a la tensa situación en Nigeria, donde las amenazas de una intervención militar de Estados Unidos por la violencia contra comunidades cristianas han abierto un nuevo frente diplomático.

Nigeria, el país más poblado de África con unos 230 millones de habitantes, vive una fractura interna entre el norte musulmán y el sur cristiano, escenario de enfrentamientos violentos que han dejado millas de muertos.

“Sin duda existe peligro para los cristianos, pero también para toda la población. Se ha masacrado tanto a cristianos como a musulmanes”, advirtió León XIV.

El Pontífice subrayó que el conflicto en Nigeria no es únicamente religioso, sino que tiene raíces más profundas: “Hay una cuestión de terrorismo, pero también una que tiene mucho que ver con la economía y con el control de tierras”, explicó, en alusión a la disputa por recursos naturales y territorios agrícolas.

Fuentes vaticanas interpretan que el mensaje de León XIV busca frenar una escalada militar de Washington en África occidental y promover, en cambio, un enfoque humanitario y de desarrollo sostenible en la región.