Dos centenares de personas permanen en cuarentena

India declara alerta epidemiológica tras nuevo brote del virus Nipah

Casos confirmados en Bengala Occidental reactivan los protocolos de emergencia y refuerzan los controles sanitarios en todo el país

India declara alerta epidemiológica tras nuevo brote del virus Nipah
La India vuelve a encender las alarmas sanitarias ante un nuevo y preocupante brote del virus Nipah, un patógeno mortal que ha obligado a las autoridades a decretar cuarentena para 200 personas. Según informó el subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami, se han confirmado dos casos y 190 contactos directos permanecen bajo estricta supervisión médica.

El Ministerio de Salud activó de inmediato los protocolos de emergencia, reforzando los controles en centros hospitalarios y exigiendo el uso riguroso de equipos de protección para evitar contagios entre el médico personal. Además, se han endurecido las medidas en los aeropuertos asiáticos, donde ahora se realizan controles de temperatura y declaraciones de salud obligatorias.

El virus Nipah, transmitido de animales a humanos —principalmente murciélagos y cerdos—, provoca graves infecciones respiratorias y encefalitis potencialmente letales. Con un periodo de incubación de hasta 45 días y sin vacuna ni tratamiento disponible, las autoridades advierten que el seguimiento del brote podría extenderse durante varios meses.

