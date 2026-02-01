Kamala Harris: “Trump y su administración están destruyendo el alma democrática del país”

La tensión en Minneapolis ha alcanzado un punto crítico. Redadas, disparos y represión marcan el panorama en una ciudad que parece haber sido declarada zona de guerra por el gobierno federal. En medio del caos, la exvicepresidenta Kamala Harris lanzó una dura ofensiva contra Donald Trump, a quien acusa de “pisotear las libertades fundamentales” de los estadounidenses.

El arresto del reconocido periodista Don Lemon —acusado de participar en una protesta pacífica contra ICE dentro de una iglesia de Minnesota— desató una ola de indignación nacional y reavivó el debate sobre la libertad de expresión. Harris no dudó en pronunciarse desde la plataforma X, donde denunció que “Trump y su administración están destruyendo el alma democrática del país”.

Las calles de Minneapolis siguen en pie de protesta. Los recientes asesinatos de la madre de familia Renee Nicole Good y del enfermero Alex Pretti, presuntamente a manos de agentes federales durante operativos migratorios, han encendido aún más la furia ciudadana.

Pese al clamor público y las críticas de los líderes demócratas, el presidente Trump se mantiene firme y ha descartado suspender los operativos. “Está consolidando su poder con un desprecio absoluto por el Estado de derecho”, acusó Harris, advirtiendo que lo que ocurre en Minnesota “debería alarmar a toda la nación”.

La guerra por la libertad —y por el alma de Estados Unidos— acaba de escalar a un nuevo nivel.