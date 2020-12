Trump reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y revienta el viaje de Sánchez a Rabat

No para Donald Trump y en esta ocasión, su jugada ha dejado patas arriba a la mitad de la la diplomacia mundial, incluida la española que ni se había olido la jugada.

El presidente de Estados Unidos firmó este 10 de diciembre de 2020 una declaración reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental y anunció la normalización de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel.

Es complicado estableces lazos pero llama la atención que apenas hacerse público el ‘bombazo’, el Gobierno alauita aplazar su reunión con Sánchez en plena crisis migratoria y tras el respaldo de Trump alegando riesgo «epidemiológico».

En principio, todo se postpone a febrero de 2021, «incluyendo los encuentros habituales que son propios de una reunión de esta envergadura».

Vaya por delante que no estaba en agenda una reunión de Pedro Sánchez con Mohamed VI.

La Casa Blanca señaló que la decisión de reconocerle a Marruecos su soberanía sobre el Sahara Occidental, un territorio en disputa entre Rabat y el Frente Polisario, forma parte del acuerdo para el restablecimiento de los lazos entre Marruecos e Israel.

«Otro logro histórico hoy. Nuestros dos grandes amigos Israel y el reino de Marruecos han acordado (establecer) relaciones diplomáticas plenas, un enorme avance por la paz en Medio Oriente», manifestó el mandatario en Twitter.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco’s serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020