La sobrina de Donald Trump y sus incendiarias memorias: «Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo»

La que está liando Mary Trump.

La sobrina del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicará sus memorias en poco tiempo y no es nada bueno lo que contará de su tío.

Es una bomba lo que está por caer el próximo 28 de julio cuando se publique Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man («Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo»).

La editorial Simon & Schuster anunció la salida de este libro y con ello su llegada a las librerías unos días antes de que se inicie la Convención Nacional Republicana, en la que su tío aceptará la nominación del partido para competir por ser reelegido en las elecciones de noviembre

Las memorias revelan, supuestamente, cómo ella le entregó a The New York Times documentos confidenciales que el diario estadounidense usó en una investigación sobre las finanzas personales del presidente.

Según la exclusiva, que fue galardonada con un premio Pulitzer, el presidente estuvo involucrado en esquemas impositivos «fraudulentos» y recibió más de US$400 millones (en dinero de hoy) del imperio inmobiliario de su padre.

Testimonio presencial

Amazon promociona el libro diciendo que la autora cuenta en él cómo su tío «se convirtió en el hombre que amenaza ahora la salud, la economía, la seguridad y el entramado social del mundo».

«Ella explicará cómo algunos eventos específicos y los patrones familiares crearon al hombre que actualmente ocupa la Oficina Oval, incluyendo la extraña y dañina relación entre Fred Trump y sus dos hijos mayores, Fred Jr. y Donald».

El texto dice que la autora utiliza su conocimiento como «testigo de primera mano en numerosas celebraciones e interacciones familiares».

Y añade que, cuando las memorias salgan a la luz, acusarán al presidente de haber «desestimado y haberse burlado» de su padre desde que empezó a sufrir Alzheimer.

Fred Trump y el acoholismo

Mary Trump, de 55 años, es la hija de Fred Trump Jr., el hermano mayor del presidente, quien murió en 1981 a los 42 años.

Fred sufrió de alcoholismo durante gran parte de su vida y su muerte prematura fue causada por un ataque cardíaco vinculado a su relación con la bebida.

El presidente Trump citó los problemas personales de su hermano durante la campaña de su gobierno para lidiar con la adicción a los opioides.

En una entrevista ofrecida el año pasado a The Washington Post, Trump dijo que lamentaba haber presionado a su hermano para que se sumara al negocio inmobiliario de su padre cuando él en realidad perseguía su sueño de convertirse en piloto.