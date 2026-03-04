Santiago Abascal, líder de Vox, ha subido el tono en su confrontación con Pedro Sánchez, denunciando que la política exterior del presidente del Gobierno deja a España en una situación de aislamiento peligrosa ante la creciente tensión en Oriente Medio. En recientes actos en La Bañeza (León) y Almazán (Soria), donde acompañó al candidato autonómico Carlos Pollán, Abascal ha calificado a Sánchez de «traidor a Occidente», «tonto útil» de los ayatolás iraníes y cómplice de Nicolás Maduro.

La controversia se desató tras la decisión del Ejecutivo de negar a Estados Unidos el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para su ofensiva contra Irán. Sánchez defendió que esta operación no se ajusta a los convenios bilaterales, optando por una «vía diplomática» que Abascal interpreta como un respaldo encubierto a regímenes opresores. Mientras países como Francia, Alemania y Reino Unido, conocidos como el E3, se alinearon con Washington e Israel tras los bombardeos contra Teherán y la respuesta iraní con misiles al Golfo, España criticó la «escalada unilateral» y abogó por la desescalada. El canciller alemán, Friedrich Merz, lanzó un reproche implícito hacia Sánchez: «Ahora no es momento para dar sermones a aliados».

Este posicionamiento se presenta en un escenario global marcado por las tensiones. Donald Trump evalúa acciones contra Venezuela y Cuba, mientras que Delcy Rodríguez solicita el levantamiento de sanciones. Abascal relaciona la postura de Sánchez con influencias históricas: «Irán y Venezuela han financiado durante quince años a la extrema izquierda en España». Advierte que esto pone en peligro la seguridad nacional, las libertades y la economía, aislando a España del núcleo europeo y de la OTAN, donde ocupa el cuarto lugar en aportaciones económicas.

Antecedentes de la fractura atlántica

La decisión sobre las bases no es un hecho aislado. Sánchez ha mantenido un discurso crítico hacia las acciones militares occidentales en conflictos como los de Gaza o Ucrania, priorizando un enfoque multilateral. Abascal considera que esto es solo una fachada ideológica que mina los intereses estratégicos españoles en el Mediterráneo y el Sahel.

Rechazo explícito : El Gobierno niega apoyo logístico a EE.UU., alegando incompatibilidad con tratados.

: El Gobierno niega apoyo logístico a EE.UU., alegando incompatibilidad con tratados. E3 unido : Macron, Starmer y Merz prometen «medidas necesarias» contra Irán.

: Macron, Starmer y Merz prometen «medidas necesarias» contra Irán. UE dividida: Kaja Kallas aboga por contención, sin llegar a un consenso.

Abascal no se contiene y ironiza: «Los ayatolás, responsables de 50.000 manifestantes muertos, deben estar riéndose de Sánchez». Acusa al Ejecutivo de desviar la atención sobre escándalos relacionados con corrupción familiar y electoral, utilizando la geopolítica como una cortina de humo. También critica al PP por sus «bandazos» en su apoyo a Trump, abogando por un respaldo claro hacia la «libertad para iraníes y venezolanos».

Posibles consecuencias para España

El aislamiento podría tener repercusiones graves. En lo económico, las tensiones con EE.UU. impactan en comercio y energía, elementos clave tras la crisis ucraniana. Desde una perspectiva estratégica, bases como Rota son cruciales para la OTAN. Abascal advierte sobre los riesgos que enfrentan miles de españoles atrapados en zonas conflictivas.

En el ámbito político interno, Vox está aprovechando este descontento creciente. Abascal alerta sobre una «islamización real» en Europa, recordando tiempos pasados: «España debe permanecer vigilante ante quienes buscan recuperar lo invadido». También lanza dardos hacia Podemos, acusándolos de promover regularizaciones masivas mientras se alían con extremistas franceses pro-islamización.

Posición España (Sánchez) E3 + EE.UU. Irán Desescalada y reproche Acciones defensivas Bases Rechazo uso militar Apoyo coordinado Riesgo percibido Orden internacional incierto Estabilidad regional

Abascal ve en Sánchez al «último ayatolá», decidido a llevar a cabo una ruina exterior impulsada por ideologías. Curiosamente, mientras Madrid lanza sus sermones, algunos países musulmanes han respaldado bombardeos contra Teherán, desmantelando narrativas simplistas. Con 1,2 millones de musulmanes viviendo aquí, España enfrenta debates sobre integración que Vox no duda en avivar. Datos alarmantes indican que Irán ha reprimido protestas dejando 50.000 muertos recientes; mientras tanto, Venezuela recibe guiños diplomáticos españoles bajo el mandato de Maduro pese a las sanciones.

Miles de españoles evacuados desde Irán regresan gracias a vuelos humanitarios; una irónica consecuencia de una política que los deja expuestos. Abascal concluye: “Sánchez se ha convertido en un chiste global en tiempos donde el fuego es muy real”.