Opinión: No hay vacuna contra la pobreza, nadie trabaja en ello

Una conversación presente en muchas tertulias y discusiones, es el tema del COVID-19 y sus alcances.

Hoy se habla no solo de los muertos, sino el tema de la manera de combatirla. Las normas de bioseguridad, el esfuerzo que debe impulsar cada estado para hacerlo y lógicamente el tema de las vacunas.

Ahora bien, ¿Cuántos años o siglos tiene el planeta sufriendo de guerras, de violencia, de hambre?

¿Por qué ese esfuerzo universal no se dirige quizá al elemento primario de las causas de la enfermedad?

Para los venezolanos, la situación es mucho peor.

El país vive en una nube. Estamos en animación suspendida. La economía diga lo que diga la dictadura, no mejora. La dolarización emerge como un fantasma en la noche, que persigue a una población que mayoritariamente gana en bolívares y debe olvidarse de gustos y preferencias.

“Se come lo que hay, si es que encontramos” Me dice un indigente de la zona norte de Maracaibo, a menos de 500 metros de la Guarnición Militar y Zodi-Zulia, donde usualmente hace acto de presencia el gobernador y su tren ejecutivo, autoridades militares, etc.

“La basura no es mucho lo que ofrece en la comida, como que están comiendo menos” me dice Arnaldo (nombre ficticio) un hombre que todos los días, entre seis de la mañana y tres de la tarde, recorre los basureros más importantes de la avenida Fuerzas Armadas. Su desayuno mientras habla conmigo es un pedazo de pizza, muy desprovista de queso y jamón, aunque eso no le impide engullir plácidamente.

“Gordo no me tomes fotos eso si no, porque después la gente me señala y los policías me hacen huir de los sitios”. Solo puedo hablar con él, ni fotos ni audio.

“El viejo de allá-señala a un centro comercial cercano- el que siempre organizaba la basura, se murió solo como un b…” “nadie lloró por él, tú solamente me has preguntado” “a mí no me dejaba abrir las bolsas para buscar comida y de qué le sirvió”.

Se refiere a otro personaje de un centro comercial de la zona, donde la gente de las villas cercanas deja sus restos de comida, basura, etc en bolsas, los lanza y él “viejo” que murió los organizaba.

“yo era estudiante, pero la vida me castigó, cometí el error de meterme a vivir con una mujer, que le hice tres muchachos y luego me dejó, abandonó a los chamos, ellos también tienen su ruta, gordo…” “qué más puedo hacer”

“No me gusta que me den comida buena, que me traen algunos, porque entonces se sienten como obligados y luego me sacan el cul…cuando me ven, y me dicen YO YA TE DÍ AYER…nojod…Gordo y uno come o no todos los días…jejeje”

“La vida no ha sido mala conmigo, mis errores son míos, no me ha dado covid…ni ninguna enfermedad…algunos algunas veces me dan buenos regalos…aquí (Señala hacia una casa de una urbanización cercana) ahí vive un testaferro del gobernador que me ha dado buenas cosas, yo las vendo y con ese dinero compro algo para mis chamos…”

-¿Qué esperas del futuro…?

“No me vengas con eso, yo sé quién eres tú, los políticos ninguno sirve pa un co…” “Esta es mi vida, mi problema, nadie me lo va a resolver…el que me quiera ayudar no es obligao…para mí ya no hay chance…” “no tengo futuro, solo esto que vivo a diario”

Lo interrumpo y le digo ¿Qué edad tienes tú? Me responde:

“43 nací el día de la virgen, ese día me echo una pea…ojalá mis hijos, si sobreviven encuentren algo bueno…Chao gordo no quiero hablarte más…debo trabajar jejejeje”

Se despide con una bolsa a cuestas. También me confesó que un tiempo recogió plásticos y desechables pero hay una mafia “muy fuerte en eso” y tuvo que salirse, otro lo “apuñaló” porque le quitaba las mejores zonas.

Para esta persona, no hay esperanzas. Solo el día a día. Como dice la filosofía New Age, solo vive el presente, sin esperar nada.

Guaidó no arranca y la dictadura aumenta sus ataques

Ni Guaidó, ni Maduro, ni nadie se ocupa de sus problemas.

Todos los días los vemos en todas las calles. Se los tragó la realidad. No viven, sobreviven.

¿Se está haciendo algo para atender esta Venezuela?

Los aspirantes a ejercer el liderazgo en Venezuela, deben sentar las bases para construir una población con fe, con esperanza, que tenga razones para luchar.

El drama de “Arnaldo”, por llamarlo de alguna manera, está presente en cada ciudad como una pandemia de pobreza. Con el agravante que nadie está trabajando en hacer una vacuna para disminuir su presencia.

La pobreza no se puede acabar. Ningún país lo puede lograr.

Si se puede darle condiciones de dignidad y posibilidad de escalar posiciones de mejoría, según sus propios esfuerzos.

La dirigencia política perdió la capacidad de establecer una comunicación real y certera con los pobres, los de ahora. En peores circunstancias que los existentes en la Venezuela pre-chavista.

Quizá lo más grave es que muchos, prefieren mendigar y sufrir la pobreza en otro país, con los agravantes que hemos visto en Perú, Chile, Ecuador, Colombia y pare usted de contar.

Vacuna no hay, repito para resolver el desempleo, la inseguridad, la inflación, la destrucción permanente de un país, otrora el más rico de América Latina.

¿Alguien trabaja en ello?