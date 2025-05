Tragedia en Nueva York: el buque escuela mexicano Cuauhtémoc choca contra el puente de Brooklyn

Una desgracia y, sobre todo, una fatal e inaudita falta de previsión.

Este 18 de mayo de 2025, la ciudad de Nueva York amanece con la resaca de una tragedia inesperada.

El velero Cuauhtémoc, buque escuela de la Armada mexicana y símbolo de formación naval para generaciones de marinos, colisionó anoche contra el emblemático puente de Brooklyn mientras navegaba por el East River.

El saldo provisional es devastador: dos personas han perdido la vida y al menos 19 resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad.

