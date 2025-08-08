Recompensa récord: EE. UU. ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro

Hoy, 8 de agosto de 2025, Estados Unidos ha dado un golpe de efecto en su política hacia Venezuela al anunciar que duplica la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. El nuevo monto, 50 millones de dólares, lo convierte en uno de los fugitivos más buscados del planeta y refleja la creciente preocupación de Washington por los presuntos vínculos del mandatario venezolano con organizaciones criminales transnacionales, especialmente el Cártel de Sinaloa.

La decisión llega acompañada de un endurecimiento del discurso estadounidense, que ya no se limita a acusar al régimen venezolano de corrupción o autoritarismo, sino que lo señala directamente como actor central en redes globales de narcotráfico y crimen organizado. Esta escalada, que pone a Maduro en el mismo nivel que los principales jefes narco del mundo, marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre ambos países y anticipa consecuencias tanto políticas como judiciales en la región.

Una recompensa sin precedentes

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha sido tajante: “Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”. La cifra —que hasta hace una semana era de 25 millones— se ha duplicado tras las recientes investigaciones que revelan una intensificación de las operaciones narco con epicentro en Venezuela.

Según datos de la DEA, solo en los últimos meses se han incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus allegados, siete toneladas directamente relacionadas con él. Parte de esa droga llega mezclada con fentanilo, agravando la crisis sanitaria por sobredosis en Estados Unidos. Además, las autoridades han embargado más de 700 millones de dólares en activos asociados al entorno del mandatario: aviones privados, vehículos de lujo y cuentas bancarias.

El eje Venezuela-México: alianzas criminales

El trasfondo geopolítico es inquietante. Para Washington, Venezuela se ha convertido en un nodo logístico clave para el tráfico internacional. El Cártel de los Soles, estructura compuesta por altos mandos militares venezolanos, ha sido declarado recientemente “organización terrorista global”, acusado de facilitar rutas para el Tren de Aragua —la principal red criminal venezolana— y para el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos narco más poderosos del mundo.

Esta tríada criminal aprovecha las fronteras porosas y la corrupción institucional para mover cocaína desde Sudamérica hacia Centroamérica, México y finalmente Estados Unidos. El Tren de Aragua actúa como fuerza operativa transnacional; su presencia ya está documentada en al menos ocho países americanos, incluido México, donde colabora con la Unión Tepito en Ciudad de México y disputa territorios clave para el narcomenudeo y la trata.

Por su parte, el Cártel de Sinaloa aporta infraestructura logística y capacidad para introducir grandes volúmenes de droga al mercado estadounidense. La conexión venezolana se considera esencial para esquivar controles y multiplicar las rutas marítimas y aéreas.

Washington endurece su postura

Este giro se produce apenas dos semanas después de que EE.UU. designara formalmente al Cártel de los Soles como organización terrorista global. El secretario del Tesoro estadounidense subrayó que esta medida busca exponer “la facilitación del narcoterrorismo por parte del régimen ilegítimo de Maduro”, dejando claro que todos los bienes vinculados quedan bloqueados en territorio estadounidense.

Además, la administración norteamericana advierte que usará “todos los recursos disponibles” para impedir que Maduro siga beneficiándose del narcotráfico, la trata y otras formas graves de delincuencia organizada internacional. Entre las acciones previstas se incluyen nuevas sanciones financieras, restricciones migratorias e incentivos económicos para colaboradores e informantes.

El mensaje político es inequívoco: Washington ya no ve a Caracas solo como un adversario diplomático o un régimen autoritario sino como una amenaza directa a su seguridad nacional.

Reacciones y contexto regional

Hasta ahora, el Gobierno venezolano no ha respondido oficialmente al incremento de la recompensa ni a las nuevas acusaciones públicas. En ocasiones anteriores, Maduro ha calificado estas denuncias como “una campaña difamatoria” orquestada por Estados Unidos para desestabilizar su gobierno.

Mientras tanto, expertos en seguridad internacional advierten sobre los riesgos colaterales: aumentar la presión sobre Maduro podría radicalizar aún más al régimen o empujar a sus aliados a buscar refugio en actores extrarregionales como Rusia o Irán. Sin embargo, desde Washington insisten en que esta estrategia busca debilitar financieramente a las redes criminales transnacionales y proteger a la sociedad estadounidense ante el auge del consumo de drogas sintéticas.

La comunidad internacional observa con atención cómo estos movimientos pueden alterar equilibrios ya frágiles en América Latina. La cooperación judicial entre EE.UU., Colombia y México será clave para avanzar contra estas redes. Además, aumentan las expectativas sobre posibles nuevos arrestos o extradiciones relacionados con funcionarios venezolanos implicados.

¿Qué puede pasar ahora?

Es previsible una intensificación del cerco financiero contra figuras cercanas al chavismo.

Las autoridades estadounidenses podrían buscar acuerdos con gobiernos regionales para reforzar controles fronterizos.

No se descartan nuevas sanciones multilaterales ni acciones coordinadas bajo organismos internacionales.

La presión interna sobre Maduro podría aumentar si parte del aparato militar percibe que su situación personal se vuelve insostenible.

La relación entre Venezuela y actores criminales regionales seguirá bajo escrutinio internacional.

En este contexto tan volátil, la decisión estadounidense marca una escalada sin precedentes que no solo impacta al régimen venezolano sino a toda la arquitectura criminal latinoamericana. El desenlace sigue abierto pero cada movimiento estrecha más el círculo sobre uno de los líderes más controvertidos del continente.