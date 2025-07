La DEA ofrece recompensa de $25 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro

La reciente decisión de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) de ratificar las sanciones y considerar oficialmente al Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional., supone un paso inédito y sin precedentes en la política estadounidense hacia Venezuela. No solo sitúa a uno de los cárteles más infames de América como amenaza geopolítica, sino que implica de lleno al presidente Nicolás Maduro, a altos funcionarios chavistas y, de paso, tensiona aún más la ya colapsada relación bilateral.

No es la primera vez que Washington recurre al lenguaje de la guerra total contra el régimen venezolano, pero esta vez la retórica se traduce en concreto: la DEA ofrece hasta 25 millones de dólares por información que lleva a la captura o condena de Maduro, y cifras similares por sus hombres de confianza, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Se iguala así la caza a la de históricos líderes narcos como “El Chapo” Guzmán o Pablo Escobar. El mensaje equivale a una declaración de enemigo público número uno.

.@USTreasury OFAC sanctions Cartel de los Soles as a Specially Designated Global Terrorist. Send info leading to the arrest &/or convictions of Venezuelans Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, & Vladimir Padrino López to [email protected]https://t.co/brb8cU3ZqO pic.twitter.com/xJZaMW0nzh

— DEA HQ (@DEAHQ) July 28, 2025