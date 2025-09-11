Diosdado Cabello advierte a EE.UU: «Estamos preparados para cualquier guerra prolongada”

El último discurso de Diosdado Cabello no fue una más de sus arengas políticas de rutina, sino una declaración con tonos casi apocalípticos: “estamos preparados para cualquier guerra prolongada”, advirtió el ministro de Interior, con gesto de mártir revolucionario y dedo en alto, como si los acorazados norteamericanos ya estuvieran anclados en las costas de La Guaira.

La retórica bolivariana —esa que navega entre el desafío y la victimización— volvió a sacudir las pantallas de la televisión estatal. Cabello denunció que el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe “nada tiene que ver con drogas” y acusó al Pentágono de preparar un asalto velado para derrocar a Nicolás Maduro y quedarse con los recursos minerales del país: petróleo, gas, oro y coltán. Vieja narrativa, nuevas palabras.

En su programa habitual, el segundo hombre fuerte del chavismo se permitió incluso ampliar el frente enemigo: Trinidad y Tobago. Desde allí, aseguró, se respalda la política agresiva de Washington, y responsabilizó directamente a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar por el hundimiento de una lancha en la que murieron presuntos integrantes del Tren de Aragua. “Ahora cualquier pescador del Caribe está condenado a muerte”, disparó.

Los opositores, dice Cabello, también se habrían sumado a la “defensa de la patria”. Una afirmación sin nombres ni pruebas, en la línea habitual de este oficialismo que invoca enemigos invisibles y aliados intangibles según le convenga.

Más allá de la grandilocuencia, lo cierto es que la estrategia es conocida: cada vez que la crisis interna amenaza con desbordar al chavismo, el relato del asedio extranjero vuelve al centro del escenario. Narcotráfico, cambio de régimen, conspiraciones: todo sirve para que la élite gobernante se parapete detrás de un discurso bélico y justifique medidas extraordinarias.

Mientras tanto, la región observa con inquietud. La suspensión de vuelos de Caribbean Airlines entre la isla caribeña y Venezuela no es un detalle menor; es un síntoma de que la fogosa retórica puede tener efectos reales, incluso inmediatos, en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Cabello insiste en que el país está preparado “para todo”. Pero la pregunta que muchos venezolanos se hacen quizás sea otra: ¿está preparado su pueblo para seguir soportando la inflación, la escasez y la pérdida de libertades, mientras su dirigencia insiste en jugar a la guerra desde los micrófonos?