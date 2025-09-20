Los 250 millones de la Venezuela chavista a la Internacional Socialista estaba condicionado a la traición de Sánchez a Guaidó

La trama del presunto pago de 250 millones de dólares de la Venezuela chavista a la Internacional Socialista ha desatado un terremoto político de primera magnitud en España y el entorno internacional de la izquierda.

A día de hoy, 20 de septiembre de 2025, el caso acumula nuevas pruebas, declaraciones y documentos que apuntan a una operación de gran calado, con ramificaciones directas en la política española y la estrategia global del socialismo.

El asunto, destapado en exclusiva por Carlos Cuesta en Libertad Digital, sostiene que ese pago venezolano estaba supeditado a una condición crucial: la retirada de apoyo de Pedro Sánchez a Juan Guaidó, líder opositor reconocido internacionalmente frente al régimen de Nicolás Maduro.

La exigencia partía directamente de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y el objetivo no era otro que debilitar la presión internacional sobre el chavismo, a cambio de un respaldo sólido a Sánchez en su carrera por presidir la Internacional Socialista.

La exclusiva de Cuesta situa la noticia en el centro del debate político y mediático español.

La cobertura detallada y la publicación de documentos inéditos han servido para arrojar luz sobre una trama compleja, en la que confluyen intereses económicos, ambiciones personales y estrategias geopolíticas de largo alcance.

La evolución de este caso, a día de hoy, apunta a una investigación de largo recorrido, con potencial para alterar el equilibrio de fuerzas tanto en España como en el seno de la izquierda internacional.

Mientras tanto, la sombra de la financiación opaca y los acuerdos secretos entre gobiernos y partidos sigue proyectándose sobre el futuro de la política europea.

El trasfondo de la operación y los intereses cruzados

Las informaciones recabadas en las últimas horas revelan que Víctor de Aldama, empresario con conexiones en ambos lados del Atlántico, ha aportado nuevas pruebas ante la justicia sobre la célebre visita de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas en 2020. Aldama, considerado el enlace clave entre la trama venezolana y el entorno de Sánchez, sostiene que uno de los motivos centrales de aquel viaje era garantizar personalmente al presidente español el apoyo de Caracas para su ascenso internacional. El acuerdo incluía, según los documentos entregados al Supremo, tanto la financiación de la Internacional Socialista como un “premio personal” para Sánchez: la presidencia de la organización en noviembre de 2022.

Estas revelaciones conectan directamente con el contexto político de aquel momento. España, bajo el gobierno de Sánchez, había sido uno de los países europeos más activos en el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Sin embargo, poco a poco, el ejecutivo español fue matizando su postura y enfriando las relaciones con la oposición venezolana, un giro que ahora adquiere una nueva dimensión a la luz de estos hechos.

Claves documentales y pruebas en manos de la justicia

El elemento más llamativo de la investigación es la existencia de un “sobre” que Aldama asegura custodiar, y que contendría contratos de cesión de cupos de petróleo de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) por valor de 250 millones de dólares. Estos cupos habrían sido utilizados para generar liquidez, canalizada a través de intermediarios y, finalmente, destinada a sufragar la campaña interna, la logística y los apoyos necesarios para asegurar la elección de Sánchez al frente de la Internacional Socialista.

La Fiscalía Anticorrupción investiga, además, la posible mediación de José Luis Rodríguez Zapatero en la operación, así como la existencia de cuentas en Rusia vinculadas a los pagos, según sostienen fuentes próximas a la investigación. La hipótesis central describe un circuito de financiación que se apoya en el petróleo venezolano, transferido a terceros en condiciones ventajosas y convertido en efectivo a través de estructuras pantalla fuera de la Unión Europea.

El sobre en poder de Aldama incluiría: Contratos de cesión de petróleo. Instrucciones de cobro. Comunicaciones con intermediarios. Apuntes bancarios de transferencias internacionales.

La documentación entregada al Supremo ratifica: La existencia de contactos entre el entorno de Sánchez, la trama venezolana y la Internacional Socialista. La implicación de miembros del Gobierno, como José Luis Ábalos y otros altos cargos, en la búsqueda de apoyos para la candidatura internacional del presidente español.



El papel de Delcy Rodríguez y la importancia de la visita a Barajas

Uno de los episodios más comentados de la política española reciente —la llegada de Delcy Rodríguez a Madrid en enero de 2020, pese a tener la entrada vetada en la Unión Europea— cobra ahora un nuevo significado. Según las pruebas aportadas por Aldama, la visita tenía como objetivo sellar los términos del acuerdo y garantizar personalmente a Sánchez el respaldo de Caracas. La investigación judicial ya incorpora imágenes y documentos que apuntan a la relevancia de aquel encuentro, tanto desde el punto de vista político como económico.

La declaración de Aldama ante el Supremo subraya la “evolución de la relación” entre su persona, el entorno de Delcy Rodríguez y los responsables del Gobierno español. Las relaciones de interés quedaban así selladas en un momento crucial, en plena negociación de apoyos internacionales y a las puertas del congreso que designaría a Sánchez como presidente de la Internacional Socialista.

Impacto político y perspectivas de futuro

El escándalo ha reabierto el debate sobre la financiación política internacional, la influencia de regímenes autoritarios en las democracias europeas y la legitimidad de los procesos de elección en organizaciones globales. La posición de Sánchez como primer presidente español de la Internacional Socialista se ve ahora cuestionada por la sospecha de que su victoria pudo estar “aceitada” con fondos de origen ilícito, lo que tendría consecuencias inmediatas tanto en el ámbito reputacional como, eventualmente, en el penal.

La evolución del caso dependerá en gran medida de la autenticidad y la valoración judicial de las pruebas presentadas. Si se confirma la existencia de transferencias y pagos directos vinculados al régimen de Maduro, el coste político para Sánchez y para la Internacional Socialista sería difícilmente asumible.

En paralelo, el caso pone en el centro del debate la figura de Aldama, quien ha colaborado activamente con la Fiscalía y ha aportado información clave sobre los movimientos de fondos, los actores implicados y la secuencia de hechos que desembocaron en el acuerdo. La presión judicial y mediática sobre los responsables políticos crece a medida que salen a la luz nuevos documentos, y la expectativa de una investigación internacional sobre la financiación de partidos y organizaciones se hace cada vez más real.