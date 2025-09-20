Koldo comunicó a Delcy que el PSOE ya no confiaba en Aldama como intermediario en los pagos del chavismo a dirigentes del PSOE

La última revelación sobre la trama de relaciones entre el chavismo y dirigentes del PSOE ha vuelto a sacudir el panorama político español.

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, protagonizó una reunión clave con Delcy Rodríguez en Caracas, donde le comunicó la ruptura del PSOE con Víctor de Aldama como interlocutor en los pagos que se habrían gestionado a través de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

A día de hoy, 19 de septiembre de 2025, nuevos mensajes descubiertos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrojan luz sobre un entramado que mezcla intereses políticos y negocios petroleros en una red transnacional.

Mensajes intervenidos y la cita de Caracas

Las investigaciones judiciales avanzan y los agentes de la UCO han encontrado recientes comunicaciones entre Koldo García y Delcy Rodríguez. Los mensajes, localizados en los dispositivos móviles incautados durante la operación, detallan cómo el encuentro se concretó para el 7 de octubre de 2021. En ellos, Koldo se presenta ante Delcy: “Hola señora. Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir”, confirmando así su desplazamiento en nombre de Ábalos y del PSOE.

En estas conversaciones, a las que ha accedido EL ESPAÑOL, se hace referencia explícita a entregas de dinero gestionadas desde Venezuela hacia España mediante negocios vinculados a PDVSA. La propia vicepresidenta venezolana informa posteriormente a Aldama sobre la cita mantenida con Koldo, evidenciando que aunque el PSOE pretendía apartar al empresario como mediador, Delcy se resistía a romper ese vínculo.

El papel de Aldama y los intereses petroleros

El rol de Víctor de Aldama es central en este entramado. Elegido por Ábalos —cuando era secretario de Organización del PSOE— y por Delcy Rodríguez como interlocutor válido, Aldama tejió una red comercial con epicentro en PDVSA para canalizar fondos presuntamente destinados a dirigentes socialistas españoles. Las comunicaciones intervenidas por la UCO apuntan a que los pagos se realizaban mediante operaciones mercantiles relacionadas con la exportación de petróleo venezolano y otros negocios energéticos.

El intento del PSOE, a través de Koldo, por apartar a Aldama responde a una estrategia interna tras su salida del Gobierno y el Ministerio de Transportes. Sin embargo, fuentes conocedoras aseguran que Delcy rechazó modificar el sistema establecido para mantener las negociaciones abiertas entre Madrid y Caracas. La insistencia del partido socialista español en controlar directamente los contactos con el régimen bolivariano revela la importancia estratégica del petróleo venezolano como moneda política.

Contexto: antecedentes del ‘Delcygate’

Para comprender el alcance del encuentro en Caracas es esencial recordar el antecedente del conocido como Delcygate. El 20 de febrero de 2020, Delcy Rodríguez aterrizó en Madrid pese a tener prohibida la entrada en territorio Schengen debido a sanciones europeas contra altos cargos venezolanos. Fue recibida por Ábalos y Koldo García, quienes facilitaron su breve estancia en zona internacional del aeropuerto antes de regresar a Caracas.

Este episodio sentó las bases para una relación directa entre miembros del Gobierno español y la cúpula chavista. Desde entonces, las comunicaciones entre Koldo y Delcy continuaron por aplicaciones cifradas, consolidando un canal paralelo al oficialismo diplomático.

Evolución reciente: nuevas conexiones empresariales

Las pesquisas judiciales han revelado que tras su salida del Ministerio, Koldo García mantuvo sus contactos con Delcy Rodríguez e incluso viajó nuevamente a Venezuela en 2022. En esa ocasión trabajaba para Manel Sallés, empresario vinculado a tramas internacionales de hidrocarburos e investigado por fraude fiscal. Esta derivada empresarial refuerza la sospecha sobre un sistema jerarquizado para transferir fondos desde Venezuela hacia España utilizando canales comerciales y triangulaciones financieras.

La UCO sostiene que esta red prosperó gracias a los contactos privilegiados entre comisionistas españoles y altos cargos venezolanos. Se investiga si parte del crudo venezolano fue importado vía República Dominicana para esquivar sanciones europeas.

Claves actuales: ¿hacia dónde evoluciona la trama?

El caso está ahora bajo instrucción judicial en la Audiencia Nacional. Los investigadores centran sus esfuerzos en aclarar si las entregas de dinero desde PDVSA acabaron realmente en manos de líderes socialistas españoles o si se trató solo de un mecanismo para favorecer intereses empresariales privados. La resistencia chavista a romper con Aldama indica que Caracas busca mantener sus propios peones dentro del entramado hispano-venezolano.

Las revelaciones recientes sugieren que la red podría tener ramificaciones más allá del PSOE, involucrando estructuras empresariales dedicadas al comercio internacional energético. El impacto político es inmediato: vuelve al foco público la relación directa entre dirigentes socialistas y altos cargos chavistas tras años marcados por escándalos diplomáticos.

Implicaciones políticas y judiciales

La investigación pone bajo presión al entorno próximo al presidente Pedro Sánchez. El hecho de que Ábalos ordenara directamente el viaje de Koldo García refuerza la tesis de una implicación política más amplia. El PSOE niega cualquier financiación irregular procedente del extranjero, pero las pruebas documentales halladas en los dispositivos móviles complican su defensa pública.

En este clima tenso, cada nuevo dato multiplica las incógnitas sobre el futuro judicial y político del caso. Si se confirman transferencias económicas opacas entre PDVSA y líderes españoles, estaríamos ante uno de los mayores escándalos internacionales vinculados al actual Gobierno.

La trama hispano-venezolana sigue abierta. Las próximas semanas serán decisivas para aclarar hasta qué punto las relaciones políticas han sido instrumentalizadas para intereses privados y cómo afectará esto al equilibrio interno tanto en España como en Venezuela.