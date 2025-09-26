El comunista Petro, presidente de Colombia, califica de ‘acto de tiranía’ que Trump destruya narcolanchas en el Caribe

La madrugada trajo consigo una nueva controversia internacional.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha calificado de “acto de tiranía” la reciente operación estadounidense que destruyó embarcaciones colombianas sospechosas de transportar drogas en aguas internacionales.

El mandatario no solo cuestionó la legalidad de este ataque, sino que también criticó el papel histórico de Washington en la lucha antinarcóticos, recordando los graves efectos que ha tenido la guerra contra el narcotráfico en su país y el complejo entramado que une a la narcoguerrilla con el poder político.

La crisis actual resalta las contradicciones presentes en la lucha antidrogas en Colombia. El país enfrenta el reto monumental de romper ese círculo vicioso entre narcotráfico, guerrilla y política, además de construir instituciones capaces de resistir tanto la corrupción como la violencia. La denuncia realizada por Petro invita a repensar enfoques tradicionales e iniciar un debate sobre las responsabilidades compartidas entre países productores y consumidores.

En este contexto, persiste una pregunta central: ¿puede Colombia superar el legado dejado por la narcoguerrilla y la narcopolítica sin realizar una transformación profunda en su modelo de seguridad así como en su relación con Estados Unidos? La respuesta dependerá, como es habitual en su historia, no solo del compromiso sino también del ingenio que sus líderes tengan para enfrentar riesgos e impulsar oportunidades dentro del nuevo ciclo político.

La tensión entre Petro y Washington representa solo una nueva manifestación dentro de un conflicto estructural que lleva décadas presente; uno que no solo persiste sino que se reinventa cada día en selvas, ciudades y despachos gubernamentales. La historia sigue abierta; sus protagonistas continúan escribiendo el futuro del país bajo la incesante sombra del narcotráfico.

Los hechos recientes y la reacción de Petro

El ataque se llevó a cabo cuando fuerzas estadounidenses interceptaron varias lanchas rápidas cerca de las costas colombianas, acusadas de llevar grandes cargamentos de cocaína. Esta operación, que según fuentes oficiales norteamericanas forma parte de una estrategia global contra el tráfico de drogas, fue denunciada por Petro como una violación a la soberanía nacional y un ejemplo de “arbitrariedad imperial”. En declaraciones públicas, el presidente subrayó que la lucha antidrogas promovida desde Washington ha generado décadas de violencia y corrupción en Colombia sin abordar realmente el fondo del problema.

Narcoguerrilla y poder político: una historia de simbiosis

La ofensiva estadounidense reabre un debate que lleva años sobre la mesa: el papel que desempeña la narcoguerrilla en la política colombiana y sus conexiones con el poder. Desde los años 80, grupos armados como las FARC-EP y el ELN han financiado sus actividades mediante el tráfico de cocaína, imponiendo impuestos a los cultivos y protegiendo laboratorios clandestinos. Estos grupos han llegado incluso a negociar directamente con capos del narcotráfico e influido en procesos electorales mediante secuestros, extorsiones y compra de voluntades. La llamada “narcopolítica” se consolidó cuando los narcos comenzaron a financiar campañas electorales, comprar votos y corromper instituciones estatales.

Las guerrillas cobraban un gramaje, un impuesto ilegal sobre cada kilo de coca producido en sus territorios.

Los cárteles han infiltrado organismos públicos, apoyando políticos afines y promoviendo leyes que favorecen sus intereses.

El caso del Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, es emblemático: Escobar llegó a ser congresista y utilizó su influencia para evitar la extradición de colombianos a EEUU mientras expandía su imperio criminal y sembraba el terror.

El impacto social y político de la narcoguerrilla

El auge de la narcoguerrilla ha traído consecuencias devastadoras para Colombia. La financiación de grupos armados a través del tráfico de drogas ha prolongado un conflicto interno que complica los procesos de paz y desestabiliza las instituciones. La corrupción política, alimentada por los “narcodineros”, ha socavado la confianza ciudadana y facilitado el surgimiento de nuevas organizaciones criminales tras la caída de los grandes cárteles.

Se han documentado múltiples casos sobre cómo narcos han infiltrado la política, incluyendo vínculos entre altos funcionarios con paramilitarismo y lavado de activos.

A pesar del intento del Estado por aplicar políticas de sometimiento a la justicia y extradición, estas medidas han resultado insuficientes frente al crecimiento del negocio ilícito y la diversificación de actores involucrados.

¿Hacia dónde va la relación Colombia-EEUU?

Las declaraciones de Petro tensionan aún más las relaciones bilaterales en un momento crucial para redefinir estrategias. El presidente colombiano ha abogado por enfoques alternativos centrados en sustituir cultivos y desarrollar áreas rurales, frente a las políticas militarizadas impuestas por Washington. Sin embargo, las persistentes conexiones entre narcoguerrilla y poder político complican cualquier solución estructural viable.