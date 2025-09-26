La economía argentina en crisis: las tres razones del desplome que han llevado a Trump a apoyar a Milei

La situación en Buenos Aires es más que preocupante: los salarios caen, las empresas cierran sus puertas y una población agotada lidia con una crisis que parece no tener fin.

En este marco, el apoyo explícito de Donald Trump al presidente Javier Milei representa un giro inesperado en la política argentina, subrayando la seriedad del momento y la búsqueda urgente de soluciones que van más allá de las fronteras nacionales.

Con la economía argentina enfrentando uno de sus peores momentos en décadas, el discurso de Milei durante la Asamblea General de la ONU ha cimentado una alianza inédita con el líder estadounidense.

El paquete de ayuda financiera anunciado por Washington se presenta como una respuesta necesaria ante una emergencia que ya no puede ser abordada solo con medidas internas.

Pero, ¿qué factores han llevado a esta situación crítica?

1. Pérdida del salario real y consumo en caída libre

El poder adquisitivo del salario mínimo ha disminuido un 30% desde noviembre de 2023, alcanzando niveles inferiores a los registrados durante la crisis de la convertibilidad en 2001.

Este descenso no es un mero detalle: afecta directamente a millones de argentinos que luchan por cubrir necesidades básicas, debilitando a la clase media y aumentando la precariedad laboral.

El consumo interno, que históricamente ha sido el motor de la economía argentina, ha experimentado una contracción del 1,1% en el último trimestre, según datos del Indec. Esta reducción en el gasto no solo impacta a las familias, sino que también genera un efecto dominó sobre pequeñas y medianas empresas, obligándolas a reducir personal o incluso cerrar sus puertas.

Este deterioro se ha visto acentuado por políticas de ajuste fiscal y liberalización de precios. Aunque estas medidas han logrado frenar la inflación, el costo social ha sido desproporcionado. La paradoja argentina en 2025 es evidente: se ha conseguido estabilidad de precios a costa de un drástico descenso en ingresos y empleo.

2. Estancamiento productivo y pérdida masiva de empleo

Tras un ligero repunte en 2024, la economía argentina ha entrado nuevamente en una fase de estancamiento y retroceso. Si bien el PIB creció un 6% interanual, cayó un 0,1% respecto al trimestre anterior, lo que sugiere un posible retorno a la recesión antes de finalizar el año.

El desempleo y la precarización laboral han aumentado notablemente. Desde que Milei asumió el poder, se han perdido más de 73.000 empleos en construcción y otros 42.000 en la industria, afectando especialmente a provincias y sectores vulnerables.

La proliferación del pluriempleo y trabajos informales se ha convertido en la única salida para aquellos cuyos ingresos han caído drásticamente. Además, los niveles de morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales han alcanzado cifras récord, reflejando las dificultades económicas que enfrentan muchas familias.

La apertura indiscriminada de importaciones, junto con la paralización de obras públicas y cierre de pequeñas empresas, ha limitado aún más las oportunidades laborales. El mercado laboral argentino, históricamente caracterizado por su informalidad, enfrenta ahora una precarización sin precedentes.

3. Crisis política, desgaste institucional y aislamiento internacional

A esta fragilidad económica se suma un panorama político golpeado por acusaciones de corrupción, fallos en gestión y una pérdida significativa del apoyo social que ha dejado a Milei más aislado que nunca dentro del país.

La reciente derrota electoral en Buenos Aires y los escándalos que afectan su círculo cercano han debilitado su capacidad negociadora tanto a nivel nacional como internacional.

y los escándalos que afectan su círculo cercano han debilitado su capacidad negociadora tanto a nivel nacional como internacional. Ante la dificultad para obtener respaldo suficiente por parte de organismos multilaterales como el FMI, el gobierno argentino ha buscado apoyo directamente con Estados Unidos; aquí encuentra en Trump un aliado dispuesto a ofrecer asistencia financiera bajo condiciones claras: alineación política total.

En su intervención ante la ONU, Milei optó por evitar temas espinosos como el conflicto en Gaza; centró su discurso en elogiar a Trump mientras criticaba a esta organización como “un club de burócratas internacionales” que impone agendas ajenas a los intereses nacionales. Este alineamiento va más allá de afinidades ideológicas; responde a una necesidad urgente para garantizar tanto la supervivencia económica como política del gobierno argentino.

El rol de Estados Unidos: rescate condicionado y mensaje regional

El paquete anunciado por Washington asciende a 20.000 millones de dólares e incluye promesas para adquirir deuda pública argentina además del respaldo explícito hacia Milei ante su posible reelección.

asciende a 20.000 millones de dólares e incluye promesas para adquirir deuda pública argentina además del respaldo explícito hacia Milei ante su posible reelección. Según declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, esta asistencia está vinculada a “pasos significativos” dados por el gobierno argentino hacia estabilizar su economía; sin embargo, queda claro: este apoyo depende directamente de mantener las políticas actuales bajo Milei.

La administración Trump utiliza así el caso argentino como modelo para toda América Latina; demuestra cómo el respaldo financiero estadounidense está condicionado a la lealtad política hacia sus intereses.

Un trasfondo sombrío: una economía entre ajustes y exclusión social

El recorrido económico argentino durante los últimos dos años narra una historia conocida: tras prometer un “milagro económico” basado en ajustes fiscales y apertura comercial, nos encontramos con recesión crónica, creciente desigualdad y dependencia externa. El superávit fiscal conseguido no ha logrado compensar ni remotamente el desplome del consumo ni las inversiones productivas.

Mientras tanto, los sectores medios y populares enfrentan una precarización alarmante; muchos se encuentran atrapados entre ingresos decrecientes y costos cada vez más altos por servicios esenciales. La búsqueda desesperada por soluciones ahora mira hacia afuera; hay esperanzas puestas en que el apoyo estadounidense permita ganar tiempo e impedir un colapso mayor.

La imagen presentada en la ONU—con Milei alabando a Trump mientras demanda reformas profundas al sistema multilateral—evidencia hasta qué punto esta crisis ha transformado las prioridades argentinas. Lo que está por venir sigue siendo incierto pero seguramente tendrá repercusiones significativas para el rumbo político y económico del país durante los años venideros.