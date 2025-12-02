Donald Trump denuncia que Honduras intenta “alterar” el resultado de las elecciones presidenciales

El recuento electoral en Honduras se ha convertido en un polvorín político después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estallara en su red social con un mensaje incendiario dirigido al país centroamericano. “Parece que están tratando de cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales”, denunció, advirtiendo a continuación con tono amenazante: “Si lo hacen, habrá problemas”.

El contundente mensaje ha sacudido el panorama político hondureño, justo cuando el Consejo Nacional Electoral mantiene el escrutinio de las papeletas del domingo en medio de un empate técnico. Con el 57,03% de los votos contados, el conservador Nasry Asfura apenas aventaja por 515 votos a su rival liberal Salvador Nasralla: 749.022 contra 748.507. Una diferencia microscópica que se mantiene en vilo al país.

Mientras tanto, Trump ha dejado clara su preferencia: Asfura es su hombre. En una declaración sin precedentes, el mandatario afirmó que Honduras solo podrá esperar la cooperación económica de Washington si el candidato del Partido Nacional resulta vencedor. La tensión aumentó aún más cuando se supone que el presidente estadounidense indultó al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

En Tegucigalpa, las autoridades del Consejo Nacional Electoral intentan mantener la calma. Su presidenta, Ana Paola Hall, pidió “paciencia y serenidad” y recordó que el organismo tiene hasta 30 días para emitir los resultados finales. Pero los hondureños desconfían. La lentitud del conteo y las sospechas de manipulación han encendido protestas en las calles y denuncias de “injerencia extranjera”.

Desde el bando de Nasralla aseguran que la victoria está sólo a un paso. “El único escenario de derrota sería si el CNE emite un fallo contrario a la ley”, advirtió Tomás Lozano, coordinador de su campaña. Por su parte, la izquierdista Rixi Moncada, de Libre, también denunció un “trama electoral” urdida entre los dos partidos tradicionales y respaldada —según ella— por el propio Trump.

Entre acusaciones cruzadas, rezos y cifras que cambian cada hora, Honduras vive un momento crítico que podría redefinir el rumbo de toda Centroamérica. Y mientras el país cuenta voto a voto, desde Washington ya se trazan las líneas del poder que podrían decidir su futuro.