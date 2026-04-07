Madrid se prepara para una gran cita de la diáspora liderada por María Corina Machado

El movimiento político que respalda a María Corina Machado anunció una nueva demostración de fuerza fuera de Venezuela: una movilización multitudinaria en Madrid que apunta a reunir a miles de venezolanos en los próximos días. El anuncio, difundido a través de redes sociales, forma parte de una ofensiva internacional que la oposición ha intensificado tras la salida de su principal referente del país a finales de 2025.

El mensaje audiovisual difundido por la plataforma apeló a la emoción de la diáspora, invitando a un reencuentro marcado por la esperanza, la energía y el deseo de retorno. Aunque no se precisaron detalles logísticos como lugar o fecha, la convocatoria generó una rápida reacción en la comunidad venezolana en España. Edmundo González Urrutia, figura clave del bloque opositor, dejó entrever su posible asistencia con un breve mensaje en redes sociales que sugiere preparativos en marcha.

La elección de la capital española no es casual. España concentra una de las mayores comunidades venezolanas del continente europeo, con más de 600.000 residentes. Solo en el segundo trimestre de 2025, más de 21.000 venezolanos llegaron al país, consolidando una tendencia migratoria sostenida. Madrid, además, ha sido escenario habitual de protestas y concentraciones desde las controvertidas elecciones de julio de 2024, cuestionadas por la oposición y observadores internacionales.

Este nuevo acto se inscribe dentro de una gira internacional que Machado ha venido desarrollando en los últimos meses. En marzo logró congregar a decenas de miles de personas en Santiago de Chile, en un evento que marcó, según sus palabras, el inicio de una nueva etapa. Días después, participó en Houston en un foro energético global, donde también sostuvo encuentros con la comunidad venezolana.

La estrategia opositora se apoya cada vez más en el peso de la diáspora, que ya supera los nueve millones de personas en todo el mundo, una de las mayores migraciones contemporáneas. Con estas movilizaciones, el liderazgo opositor busca mantener la atención internacional sobre la crisis venezolana y aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, en medio de críticas hacia la postura del Ejecutivo español, considerado insuficiente por Machado.