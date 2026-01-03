El Grupo de Puebla protege al líder del Cartel de los Soles mientras España y la UE exigen legalidad y moderación

La captura de Maduro no solo desafía la narrativa chavista, sino que evidencia la falta de autocrítica y la complicidad internacional de quienes hasta ahora lo defendieron.. Foto thepostarg

El Grupo de Puebla: defensa incondicional del régimen

El Grupo de Puebla, que reúne a gobiernos de izquierda y socialistas de América Latina como Brasil, México, Colombia, Cuba y Nicaragua, ha reaccionado a la captura de Nicolás Maduro con una defensa cerrada y previsible, priorizando la narrativa de “soberanía” por encima de la denuncia de crímenes y corrupción sistemática.

Brasil y México han insistido en que la región debe ser una “zona de paz” y han rechazado cualquier acción militar, mientras Colombia, bajo Gustavo Petro, niega la existencia del Cartel de los Soles, cuestionando la narrativa estadounidense que identifica a Maduro como su líder.

Cuba y Nicaragua han calificado la operación como una “agresión imperial”, sin hacer mención alguna a los años de corrupción, narcotráfico y represión que caracterizan al régimen chavista.

Zapatero: silencio estratégico

A pesar de su rol histórico como mediador y defensor del régimen, José Luis Rodríguez Zapatero no ha emitido pronunciamiento alguno ante la captura de Maduro. Este silencio ha sido interpretado por analistas como cómplice o funcional, reforzando la percepción de que la izquierda latinoamericana protege al líder del Cartel de los Soles mientras evita enfrentar la realidad de los crímenes que se le imputan.

La UE y España exigen legalidad y contención

Mientras la izquierda cierra filas, la Unión Europea ha enfatizado que cualquier acción debe cumplir estrictamente con la legalidad internacional. La Alta Representante Kaja Kallas señaló que “en todas las circunstancias deben respetarse el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas” y defendió una transición pacífica y democrática en Venezuela.

El Gobierno de España hizo un llamado contundente a la desescalada y al respeto del derecho internacional:

“España insta al respeto del derecho internacional y a evitar cualquier escalada que agrave la situación, manteniendo contacto con su embajada y ciudadanos en Venezuela”, afirmó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La izquierda latinoamericana frente a la realidad

La captura de Nicolás Maduro revela una profunda contradicción en la izquierda regional. Mientras Estados Unidos justifica la operación como un golpe contra el narcotráfico y la corrupción transnacional, los gobiernos del Grupo de Puebla defienden a un régimen acusado de mantener una red de crimen organizado y autoritarismo.

La estrategia de la izquierda consiste en ignorar décadas de abuso y corrupción, mientras acusan a Estados Unidos de intervención. Este alineamiento ha quedado en evidencia ante la ausencia de pronunciamiento de Zapatero, reforzando la percepción de complicidad y coherencia con el régimen chavista.

Conclusión

El enfrentamiento entre la operación estadounidense y la defensa del Grupo de Puebla muestra la polarización extrema en América Latina: por un lado, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción; por el otro, una izquierda que protege al líder de un régimen criminal bajo el argumento de soberanía y autonomía política. La captura de Maduro no solo desafía la narrativa chavista, sino que evidencia la falta de autocrítica y la complicidad internacional de quienes hasta ahora lo defendieron.