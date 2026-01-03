Trump confirma la captura de Nicolás Maduro mientras la UE y España piden respeto al derecho internacional

Trump: “Fue una operación brillante”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó públicamente que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar contra Venezuela que, según sus palabras, culminó con la captura de Nicolás Maduro, a quien calificó como “líder del Cartel de los Soles”.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado fuera del país”, afirmó Trump en declaraciones difundidas tras la operación.

El mandatario defendió la actuación militar y elogió a las fuerzas implicadas:

“Fue una operación brillante. Hubo mucha planificación y participaron militares extraordinarios”, aseguró, añadiendo que la acción fue ejecutada tras un prolongado proceso de preparación.

Trump adelantó además que su Administración ofrecerá más detalles sobre la base legal de la operación y los pasos posteriores en una comparecencia oficial desde Florida.

La Unión Europea pide moderación y una transición pacífica

La Unión Europea reaccionó con cautela ante los acontecimientos. La Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, recordó que la UE ha cuestionado reiteradamente la legitimidad democrática de Nicolás Maduro, pero subrayó que cualquier salida a la crisis debe respetar el marco legal internacional.

“La Unión Europea sigue de cerca la situación en Venezuela y reitera que, bajo todas las circunstancias, deben respetarse el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, señaló.

Kallas insistió en que Bruselas apuesta por “una transición pacífica y democrática, liderada por los venezolanos”, evitando una escalada que pueda agravar la crisis humanitaria y regional.

España llama a la desescalada y al respeto del derecho internacional

Por su parte, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la evolución de los acontecimientos y llamó a la contención.

“España está siguiendo de cerca la situación en Venezuela y hace un llamado a la desescalada, al respeto del derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, señaló la nota oficial.

El Ejecutivo español confirmó que mantiene contacto permanente con su embajada en Caracas y con la comunidad española en el país, y recordó que su posición histórica ha sido la de favorecer una solución democrática y negociada a la crisis venezolana.

Escenario abierto y tensión diplomática

Las declaraciones de Trump y las reacciones europeas evidencian un escenario internacional altamente tensionado, en el que se cruzan la narrativa de una operación de seguridad impulsada por Washington y los llamados de la comunidad internacional a preservar la legalidad y evitar una escalada mayor.

Mientras se esperan más detalles oficiales sobre el destino de Nicolás Maduro y las implicaciones jurídicas de la operación, la crisis venezolana entra en una fase inédita, con repercusiones políticas y diplomáticas que aún están por definirse.