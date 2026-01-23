La Asamblea Nacional venezolana aprobó en primera discusión una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que apunta a revertir parcialmente el esquema estatista que dominó el sector desde 2007. El proyecto habilita mayor participación privada en producción, refinación, transporte y comercialización, y establece un marco más flexible para la exportación de crudo y derivados, incluyendo contratos de largo plazo con compañías internacionales.

Qué había antes

La legislación vigente restringe severamente la participación privada y exige que PDVSA mantenga, como mínimo, el 51% del control operativo y accionario en las empresas mixtas, además de reservar para el Estado la comercialización externa. En la práctica, esto generó una barrera legal para atraer inversión y tecnología en un sector con infraestructuras deterioradas y bajos niveles de extracción.

Qué cambia con la reforma

El proyecto aprobado en primera discusión reduce el rol obligatorio de PDVSA como operador único, permite mayores porcentajes privados en las empresas mixtas, flexibiliza la comercialización internacional, elimina algunas trabas fiscales extraordinarias incorporadas en 2011 y habilita contratos de servicios con cláusulas de arbitraje internacional.

Para los analistas consultados, el cambio es tanto económico como diplomático. La reforma es vista en Caracas como una señal hacia compañías estadounidenses, europeas y asiáticas interesadas en operar bajo un marco menos incierto y más compatible con estándares internacionales.

“Qué falta para que se convierta en ley”

El texto entrará ahora en un período de discusión técnica y política antes de la segunda discusión, etapa donde la Asamblea puede introducir modificaciones de fondo. Luego, el proyecto debe recibir aprobación formal y promulgación para entrar en vigor.

En el Gobierno se espera que el proceso avance con relativa rapidez, salvo que Washington eleve exigencias regulatorias adicionales en el marco del diálogo energético bilateral.

La Falsa Oposición o alacranato se abstuvo

En el debate de la primera discusión de la Ley de Hidrocarburos también quedó expuesta la actuación de un sector de la llamada “oposición institucional” —o lo que la calle resume como el alacranato o falsa oposición— que, lejos de confrontar el modelo energético que destruyó PDVSA y hundió al país en la peor recesión petrolera de su historia, optó por una posición ambigua de “salvar el voto” para no incomodar al chavismo ni asumir el costo político de votar de frente.

Voceros como Pablo Pérez y el bloque de Un Nuevo Tiempo (UNT), Unión y Cambio y Lápiz justificaron su abstención alegando la necesidad de “mayor seguridad jurídica” y una “discusión más amplia”, repitiendo argumentos que hace años no impidieron su silencio ante la estatización, el saqueo y el colapso operativo de la industria. La paradoja es evidente: después de dos décadas de desastre petrolero, estos grupos descubren tardíamente que el modelo estatista arruinó la producción, expulsó a miles de trabajadores y dejó en ruinas la Costa Oriental del Lago.

Pero en lugar de votar a favor de la reforma —o de presentar una propuesta propia de apertura y modernización— eligieron preservar espacios, negociar cuotas y jugar al cálculo táctico, en lo que se percibe como una estrategia de simulación opositora que en los hechos prolonga el marco petrolero que favorece al régimen. Así, la “salvación del voto” no fue un gesto técnico, sino una señal política: estos 22 diputados se negaron a apoyar el cambio estructural y terminaron siendo funcionales al sistema que dicen cuestionar.

“Flexibilización cambiaria: Caracas mueve otra ficha”

Horas después del anuncio legislativo, el Banco Central de Venezuela presentó un esquema de flexibilización cambiaria para operaciones corporativas, habilitando mayor acceso a divisas para importadores, exportadores y sectores estratégicos como alimentos, farmacéutica y combustibles.

Qué había antes

La estructura anterior mantenía un sistema de intervención fuerte del BCV y limitaba la disponibilidad de divisas en el mercado bancario, obligando a empresas a operar con dólares paralelos y mecanismos informales. Esto generaba dispersión de precios y dificultaba la planificación financiera de cadenas productivas.

Qué se habilita ahora

Con la modificación, las empresas podrán:

✔ negociar divisas con mayor rango de precios,

✔ acceder a ventanas bancarias ampliadas,

✔ realizar pagos internacionales con menos restricciones regulatorias,

✔ compensar balances entre exportación e importación.

El Gobierno busca anclar expectativas inflacionarias, fomentar importación de insumos industriales y reducir el protagonismo del mercado paralelo.

“Economía política del deshielo: señales para EE. UU.”

Los movimientos petroleros y cambiarios coinciden con una nueva fase del diálogo económico con Estados Unidos, que pasó de ser estrictamente energético a incorporar comercio, servicios financieros y cumplimiento regulatorio.

Caracas necesita regularizar transacciones petroleras, asegurar cobro de exportaciones y dar previsibilidad a inversionistas, mientras que Washington busca despolitizar el mercado energético venezolano, evitar que Caracas profundice alianzas con Irán y Rusia y garantizar estabilidad en el suministro global.

“El factor dólar: impacto macroeconómico inmediato”

La flexibilización cambiaria apunta también a contener la volatilidad del dólar, que ha rebotado durante las últimas semanas. Para economistas locales, el BCV intenta equilibrar tres frentes: Control del tipo de cambio para limitar inflación, mayor liquidez en divisas para el sector productivo y reapertura financiera gradual hacia operadores internacionales.

Si funciona, el nuevo esquema puede reducir el costo de insumos importados y mejorar la competitividad exportadora. Si no, podría convertirse en un incentivo adicional para dolarizar aún más la economía informal.

CONCLUSIÓN — “Caracas mueve ficha pero la partida no termina”

Venezuela encara un nuevo ajuste económico híbrido, donde el Estado conserva el control político pero cede espacio operativo al capital privado y reconoce que sin dólares, inversión y tecnología no hay recuperación sostenible.

La reforma petrolera y la flexibilización cambiaria no son aún una transformación estructural: falta segunda discusión y promulgación, y falta también que Washington valide —de forma tácita o explícita— el giro normativo. Pero el movimiento existe y confirma algo que hace dos años parecía improbable: la economía volvió a ser el lenguaje diplomático entre Caracas y Washington.