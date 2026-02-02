EE. UU. extiende protección a Citgo y frena la subasta ordenada por acreedores

Protección temporal para una de las joyas petroleras venezolanas

Estados Unidos ha ampliado la vigencia de una licencia especial emitida por el Departamento del Tesoro que impide a los acreedores ejecutar embargos o ventas forzosas sobre Citgo Petroleum, la filial de refinación de crudo venezolano ubicada en Houston. Esta prórroga rige ahora hasta el 20 de marzo de 2026.

¿Por qué se extiende esta protección?

La medida se produce en medio de un complejo proceso judicial iniciado en tribunales estadounidenses, donde se ordenó una subasta de las acciones de PDV Holding, la matriz de Citgo, para saldar miles de millones de dólares adeudados a varios acreedores vinculados a Venezuela y propietarios de bonos soberanos y de PDVSA, como los bonos PDVSA 2020.

Sin embargo, para que esa subasta pueda ejecutarse plenamente, el adquirente —una filial del fondo Elliott Investment Management que ganó la puja— debe obtener la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y que se levante la protección que actualmente mantiene Citgo fuera del alcance de los acreedores.

Citgo, el activo estratégico en juego

Citgo Petroleum opera una red de refinerías y terminales con capacidad combinada de ~830,000 barriles por día, convirtiéndola en un activo relevante para el mercado energético estadounidense y global.

Desde 2019, tras sanciones impuestas a Venezuela, Citgo ha estado bajo control de una junta directiva respaldada por la oposición cuestionada venezolana y con licencias puntuales de EE. UU. ha podido acceder al crudo venezolano por primera vez en siete años, facilitando su procesamiento en plantas propias.

Implicaciones para los bonos 2020 y la deuda venezolana

La protección temporal de Citgo impacta directamente en la incertidumbre de los bonistas que reclaman pagos bajo el bono PDVSA 2020, el cual está garantizado parcialmente por acciones de Citgo. La prolongación de la licencia ralentiza la ejecución de garantías, mantiene bloqueados procesos de venta y complica los esfuerzos de reestructuración de la deuda venezolana.

Panorama político y económico

Expertos señalan que la extensión de la protección refleja no solo preocupaciones económicas sino también consideraciones geopolíticas y energéticas de Washington, que busca equilibrar la estabilidad del mercado con presiones sobre el gobierno venezolano y sus acreedores. A medida que se acercan nuevas fechas claves en tribunales, la evolución de este caso podría redefinir la titularidad de uno de los mayores activos petroleros vinculados a Venezuela.

Con información de Reuters y otros