EE. UU. blinda a CITGO y frena a los acreedores mientras repunta el petróleo venezolano y los bonos PDVSA 2020

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó la protección que impide a los acreedores ejecutar acciones judiciales contra CITGO Petroleum, filial clave de PDVSA en territorio estadounidense.

Esta decisión mantiene bloqueadas las vías de embargo y subasta forzosa mientras se revisan los reclamos vinculados a la deuda venezolana, en especial los bonos PDVSA 2020, cuyo colateral está directamente relacionado con las acciones de la empresa.

Desde Washington se insiste en que CITGO no puede convertirse en botín de litigios, ni ser fragmentada en procesos que ignoren el interés superior del pueblo venezolano.

Coincidencia con la posición sostenida por URVEX

La medida del gobierno estadounidense coincide plenamente con la posición pública y formal que la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX) viene sosteniendo desde hace más de un año.

URVEX ha solicitado reiteradamente al presidente Donald Trump y a las autoridades del Tesoro la protección expresa de CITGO, argumentando que: se trata del principal activo estratégico de Venezuela en el exterior, su pérdida comprometería cualquier plan serio de reconstrucción económica y muchos de los litigios buscan apropiarse del activo mediante tecnicismos jurídicos y arbitrajes cuestionables

Desde la organización se ha advertido que permitir la ejecución de CITGO equivaldría a consolidar un expolio financiero contra un país ya devastado institucionalmente.

Acreedores, litigios y sombras financieras

Los acreedores que presionan por la ejecución de CITGO han recurrido durante años a estrategias judiciales altamente sofisticadas, aprovechando vacíos legales, fragmentación institucional venezolana y arbitrajes internacionales controvertidos.

Diversos analistas y organizaciones han denunciado que parte de estas reclamaciones se originan en deudas infladas, contratos irregulares o fondos adquiridos en mercados secundarios, algunos de ellos bajo sospechas de corrupción y blanqueo de capitales.

La protección estadounidense busca frenar lo que muchos consideran juicios amañados cuyo objetivo real no es la justicia financiera, sino la apropiación de un activo energético de alto valor geopolítico.

Reactivación petrolera y señales al mercado

En paralelo, CITGO volvió a adquirir crudo venezolano, marcando un giro relevante tras años de ruptura operativa. Este movimiento, aunque limitado, envía una señal clara al mercado: Washington no apuesta por la liquidación de activos, sino por una administración ordenada y estratégica de los mismos.

Al mismo tiempo, los bonos PDVSA 2020 registraron un repunte significativo, impulsados por expectativas de negociación y por la percepción de que CITGO no será sacrificada en una subasta judicial.

CITGO como pieza clave del futuro venezolano

Para URVEX y otros actores de la diáspora venezolana, la ecuación es clara: sin CITGO no hay reconstrucción, no hay crédito internacional ni plan energético viable.

La protección de la refinería no beneficia a una facción política, sino que resguarda un activo que deberá servir, en su debido momento, a un proceso de transición, justicia y recuperación nacional.