Venezuela modelo para Estados Unidos: Washington propone replicarlo en Irán

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que la estrategia aplicada por su administración en Venezuela podría servir como referencia para otros escenarios internacionales complejos, mencionando de forma explícita a Irán.

Según explicó, el proceso venezolano no fue improvisado, sino que responde a un plan estructurado en tres fases, diseñado para evitar el colapso institucional y garantizar un cambio político ordenado. El esquema ha sido articulado públicamente por el secretario de Estado Marco Rubio y constituye, según la Casa Blanca, la hoja de ruta para la estabilización del país sudamericano.

1. Estabilización

La primera etapa se centra en impedir un vacío de poder y asegurar el funcionamiento básico del Estado. Esto incluye garantizar servicios esenciales, reforzar la seguridad interna y frenar el deterioro económico inmediato.

Dentro de esta fase, Washington implementó mecanismos de supervisión sobre activos estratégicos, especialmente en el sector energético, con el objetivo declarado de impedir que recursos clave quedaran en manos de redes de corrupción o actores irregulares. La estabilización busca generar liquidez inicial y asegurar abastecimiento mientras se reorganizan las instituciones.

2. Recuperación

Superada la fase crítica, el plan contempla una etapa de recuperación económica y social. Según Rubio, esto implica abrir progresivamente el mercado venezolano a inversiones internacionales bajo nuevas reglas de transparencia, especialmente en sectores como energía, infraestructura y servicios públicos.

En paralelo, la recuperación incluye procesos de reconciliación nacional: liberación de presos políticos, retorno de dirigentes en el exilio y reactivación de la sociedad civil. El objetivo es reconstruir la confianza institucional y sentar bases para un crecimiento sostenido.

3. Transición

La última fase, considerada la más delicada, apunta a la consolidación de un sistema político plenamente democrático. Esto implicaría la convocatoria de procesos electorales libres y competitivos, la restauración plena de la separación de poderes y la creación de mecanismos de rendición de cuentas.

Aunque los detalles operativos no han sido divulgados completamente, la administración estadounidense sostiene que la transición solo puede ser viable si las dos etapas anteriores garantizan estabilidad y recuperación económica.

Las declaraciones de Trump posicionan así a Venezuela como un caso de estudio en la política exterior estadounidense, proyectando su experiencia como posible modelo para otros escenarios internacionales.

Delcy Rodríguez refuerza la agenda internacional

Mientras Washington fija postura, Delcy Rodríguez, presidente interina sostuvo encuentros diplomáticos de alto nivel para fortalecer alianzas estratégicas. Entre ellos destacó un intercambio con autoridades de Qatar, en el que se abordaron asuntos energéticos y de cooperación bilateral.

El Gobierno venezolano busca ampliar su red de apoyos internacionales en un contexto de reconfiguración política y económica. La diplomacia activa pretende diversificar socios y consolidar acuerdos que respalden la estabilización interna del país.

María Corina Machado anuncia que regresará “en pocas semanas”

En el frente interno, María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela en las próximas semanas. La dirigente afirmó que su retorno tiene como objetivo impulsar un “gran acuerdo nacional” y contribuir a la reorganización de las fuerzas democráticas.

Su anuncio genera expectativa en el panorama político, especialmente en un momento en que el país atraviesa un proceso de redefinición institucional y posibles cambios estructurales.

Venezuela, eje de la agenda internacional

La coincidencia de estos tres movimientos —la proyección internacional del modelo venezolano por parte de Estados Unidos, la activación diplomática del Gobierno y el anuncio de retorno de la principal líder opositora— confirma que el país sigue siendo un punto neurálgico en la política regional y global.

El 2 de marzo de 2026 deja así una señal clara: Venezuela no solo enfrenta un proceso interno de transformación, sino que se ha convertido en referencia estratégica dentro del tablero internacional.