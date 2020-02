Una candidata musulmana de Podemos se inventa que «el Islam impulsó la Seguridad Social y el voto femenino»

La integrante de la candidatura de Podemos en las últimas elecciones europeas, Nora Baños, ha afirmado en el podcast Frecuencia I-vaginaria, presentado por la activista trans Tina Reci, «el profeta Mahoma impulsó la Seguridad Social, el voto femenino o el fin de la esclavitud». Que se lo pregunten a las niñas de Yemen o Egigto a las que obligan a casarse a los 13 años.

«Entonces había un contexto en el que no había leyes, normativas, las mujeres y los hombres no tenían derechos, había esclavitud. Me gusta hablar de esto. ¿Qué hizo el Islam a través del Corán? Pues dar derechos a las mujeres y a los hombres. ¿Cuál fue el principal derecho que dio? La Seguridad Social. Segundo: el derecho al voto, ¿hace cuántos años en España tenemos derecho al voto? En el Islam hace 1.500 años que tenemos derecho al voto, y como esto muchísimas cosas», ha soltado en plan ‘fake news’ la que fuera 47 en la lista de Podemos a las elecciones europeas de 2019.

«La Seguridad Social islámica dice que si una mujer se queda embarazada y quiere cuidar a su hijo durante el proceso de lactancia tiene derecho a cobrar un sueldo a jornada completa y sólo trabajar media jornada para poder mantener a sus hijos».

«¿Dónde se habla de esto en una sociedad en la que vivimos con pensamiento puramente eurocéntrico?».

«Cuando dicen que somos retrógradas, misóginas y todos estos conceptos, yo digo: ¿Lo piensas realmente por los estereotipos, rumores y prejuicios que has escuchado en la calle o te has puesto a leer los escritos religiosos y te has analizado el contexto histórico y sociológico de la etapa preislámica y la actual?».