Rosell confiesa a Évole que cree que acabó en la cárcel por apoyar la independencia y por culpa de Roures

Él ve una especie de teoría de la conspiración en su encarcelamiento: de entrada dice que hizo cosas como presidente del Barça que no gustaron, como por ejemplo que la segunda equipación del equipo fuese con las cuatro barras de la bandera de Cataluña o que dejara pasar la vía humana en una Diada del 11-S por el Camp Nou».

Son palabras de Jordi Évole en ‘El Transistor‘, donde habló con José Ramón de la Morena sobre la entrevista que le ha realizado para laSexta (Atresmedia) a Sandro Rosell, ex presidente del Fútbol Club Barcelona, tras su paso por la cárcel.

«Habla de su mala relación con Roures también. Ve algo extraño ahí y que su mala relación con él tenga que ver en todo lo que le ha pasado».

«Hombre, Roures en un juzgado tiene la misma fuerza que la UGT con Franco, no se yo», contestó De la Morena. Sin embargo, la relación entre ambos personajes es más que oscura tras un pasado de luchas fraticidas donde tanto el ex presidente azulgrana como el dueño de Mediapro se han lanzado acusaciones cruzadas de espionaje.

«Pruebas no me aporta ninguna. Tampoco hace una acusación directa. Él dice que todo esto le genera sospechas», terció el ex presentador de ‘Salvados’.

«Él me contó, en una conversación off the récord, cuando llega al Barça, donde nos dijo que su idea era hacer la presentación del Barça en Extremadura y enterrar así la etapa Laporta», aseguró el presentador de Onda Cero.

«La definición que él da de su independentismo va a causar polémica, ya te lo digo», añadió el reportero de ‘Lo de Évole‘, sobre el programa que se emitirá el próximo domingo 3 de mayo de 2020.

Sandro Rosell, absuelto tras pasar 643 días en prisión preventiva

Sandro Rosell fue absuelto tras pasar 643 días en prisión preventiva tras una acusación de blanquear, junto a otros cinco acusados, comisiones de los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y un contrato de esponsorización con Nike.

La Sala de la Audiencia Nacional entendió que, después de valorar las pruebas practicadas en el juicio, no se pudieron acreditar las acusaciones y por tanto, ante las dudas sembradas, debe primar el principio de ‘en caso de duda falla a favor del acusado’.

La fiscalía los acusó de formar parte de una organización criminal que ocultó una cantidad cercana a los 20 millones de euros de las comisiones ilegales que obtenía el ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira.

La investigación se inició a petición de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York sobre la participación de funcionarios de la FIFA en posibles actividades delictivas. Había sospechas de que pudieran haber recibido comisiones clandestinas y sobornos vinculados a empresas de márketing deportivo, entre otras, las del propio Rosell.

El magistrado ponente de la sentencia, Ángel Hurtado, destacó que la defensa del acusado consiguió sembrar la duda sobre las pruebas presentadas por la acusación en relación con las operaciones que estaban bajo sospecha.