‘Empiezan los Juegos del Hambre’: Illa dice que a partir de enero se podrá vacunar uno de cada 5 españoles

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado a bombo y platillo este 10 de noviembre de 2020 que España podrá disponer de 20 milllones de vacunas, después de que la farmacéutica Pfizer comunicase que disponen de un remedio efectivo en el 90%.

No obstante, como se necesitan dos dosis de ella, llegarían a 10 millones de españoles. En una entrevista para ‘La Hora de la 1’ de TVE ha explicado que estas podrían estar disponibles para la población a principios del año que viene.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el ministro aseguró que la vacuna podría llegar en diciembre, una fecha muy cuestionada por los expertos que pusieron el grito en el cielo ante tal pronóstico.

Ahora, el titular de Sanidad anuncia que estas vacunas serán gratuitas, serán distribuidas por el Sistema Nacional de Salud «según el criterio de los expertos en vacunación de las Comunidades Autónomas y del Ministerio» en colaboración con el resto de países de la Unión Europea» o lo que es lo mismo, unos ‘Juegos del Hambre’ en los que solo algunos serán (de momento) los ‘afortunados’ en recibir las dosis que le otorguen la inmunidad.

En mayo habría un porcentaje elevado de población inmune, según Sanidad

No sabemos si como la popular película de Jennifer Lawrence, ‘Los Juegos del Hambre’, introducirán los nombres de la población en un tarro de cristal y los elegirían a sorteo. Lo cierto es que Illa ya está prometiendo que «alrededor del mes de mayo tendríamos a un porcentaje bastante relevante de población española y europea vacunada, porque la vacuna se van a repartir de forma equitativa en toda la UE y en función de la población de los estados miembros».

Así, hace meses, ha asegurado Illa, que existe «un grupo de trabajo entre el Ministerio y los expertos de vacunación de las Comunidades Autónomas, para fijar unos parámetros de a quién hay que vacunar en primer lugar y se unificarán con el resto de socios europeos«.

¿Será el mismo comité de expertos que el Gobierno se inventó? No sabemos.

Illa no ha rechazado la opción de que la vacunación sea obligatoria: «Yo no creo que haga falta, es un escenario que no debemos descartar». Por «sentido común», según el titular de Sanidad, los primeros grupos en ser vacunados serían las personas vulnerables y personal sanitario.